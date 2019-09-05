Бизнес-иммиграция. С чего начать?

В каких странах можно быстро и с наименьшими затратами открыть свое дело.

Юрий МОША, основатель международной компании «Второй паспорт»

В наши дни многие предприниматели предпочитают регистрировать свой бизнес за границей. И граждане Беларуси - не исключение. Причин - несколько. Это связано с желанием платить меньше налогов, без ограничений выводить деньги и сохранять свой капитал. Чаще всего, в открытую за границей фирму переводят прибыль от предпринимательской деятельности, т.е. «чистые» деньги.

Оптимальными странами для регистрации бизнеса специалисты считают: США, Великобританию, Канаду, ОАЭ, Ирландию, Финляндию, Словению, Мальту, Грецию, Китай и Италию.

Открыть свою компанию в этих странах вполне реально, но сначала следует ознакомиться с условиями регистрации и ведения бизнеса. А на практической стадии реализации такого проекта стоит обратиться к специалистам, которые помогут вам начать свой бизнес за рубежом с минимальными рисками.

Словения - самая выгодная для бизнеса европейская страна

Словения - самая стабильная демократическая страна, которая активно стимулирует развитие бизнеса. В последние десять лет она показывает хороший экономический рост. Словения привлекает бизнесменов еще и тем, что имеет достаточно лояльную систему налогообложения. Налог на прибыль здесь один из самых низких в Европе - всего 19% и нет никаких ограничений по размеру прибыли. Важно также, что не требуется обязательное трудоустройство словенского гражданина в регистрируемую иностранным бенефициаром компанию.

Бизнес-иммиграция в эту страну предусматривает регистрацию компании с уставным капиталом не менее 7 500 евро. Но в одной словенской компании без контроля рынка труда может трудоустроиться только один иностранный предприниматель!

Первый этап иммиграции бизнеса в Словению - регистрация компании. Второй - получение временного вида на жительство. Для этого необходимо выполнить одно из трех условий: инвестиции в основные фонды, трудоустройство работника в компанию на полный рабочий срок - 40 ч в неделю как минимум на полгода либо - обеспечение дохода от деятельности компании в размере 10 тыс. евро ежемесячно.

Великобритания: «Стартап» и «Инноватор»

Великобритания - страна с хорошими перспективами, которая пользуется огромной популярностью среди бизнесменов. Здесь созданы возможности как для начинающих иностранных предпринимателей, так и для тех, кто уже имеет немалый опыт. В зависимости от этого существует и два типа виз.

Первая - категории «Стартап». Те, кто желает ее получить, должны представить инновационную и перспективную бизнес-идею, которую может поддержать компетентная организация. Одобрение получают или через официальные органы страны, или через высшие образовательные учреждения, оценивающие идеи на предмет инноваций, перспектив и масштаба. Кроме того, начинающим бизнесменам не требуется наличие стартового капитала, и они могут получить визу на два года. Важное условие: заявителю необходимо показать наличие финансовых средств в размере 945 фунтов. Они должны находиться на личном счету заявителя в течение не менее чем 90 календарных дней до подачи заявления.

Второй тип визы - «Инноватор». Она предусмотрена для опытных предпринимателей, которые должны пройти практически те же этапы, что и «стартаперы», но в итоге получают визу на срок до 3-х лет с возможностью продления еще на 3 года. Для такой категории бизнесменов нет лимита нахождения в стране, и они имеют возможность в дальнейшем получить ПМЖ и даже гражданство Великобритании.

Без ограничений деятельности в США

Самая популярная страна для бизнес-иммиграции - США. Она с радостью встречает иностранных предпринимателей и не устанавливает никаких ограничений на характер деятельности компаний. Главное, чтобы фирма занималась конкретно той деятельностью, для которой регистрировалась.

Для начала здесь также необходимо подобрать правильную визу. Гражданам Беларуси подойдет L-1 - виза для служебного перевода внутри компании. Она позволяет руководителю, менеджеру, сотруднику со специальным опытом перейти из иностранной компании в дочернюю или в американский филиал, чтобы работать на временной основе. Условия: заявитель должен проработать в иностранной компании не менее полгода из трех лет, которые предшествуют подаче петиции на визу такого типа. Причем этого специалиста должны взять на работу либо на должность руководителя/менеджера (категория L-1A), либо как сотрудника, обладающего «специализированными знаниями» (категория L-1B).

У иностранных бизнесменов есть два варианта выхода на американский рынок. Первый - создать новое предприятие, второй - приобрести уже действующий американский бизнес. Но этот приобретаемый бизнес обязательно должен быть «белым»! То есть платить налоги, вовремя выплачивать зарплату и повышать прибыль. Преимущества последнего варианта в том, что он может ускорить процесс бизнес-иммиграции в США.

Визы L-1 выдаются на один год для новой компании и на три года - для действующей (с активной деятельностью не менее одного года). Руководители и менеджеры с визами L-1A могут оставаться в США на срок до семи лет, а сотрудники со специальными знаниями - до пяти лет.

Есть и другой тип визы - ЕВ-5. Это - виза инвестора. С ее помощью можно беспрепятственно въезжать на территорию страны и передвигаться по ней, а также работать, учиться и получать государственные услуги. Виза не требует, чтобы человек постоянно жил в стране, он может приезжать туда несколько раз в год. Она позволяет в дальнейшем оформить грин-карту, если вы планируете перебраться в США, но необходимо помнить: такую визу дают только инвесторам. Они должны вложить в экономику США не меньше 500 тыс. долл.

Свободные экономические зоны в ОАЭ

Открыть собственный бизнес можно и в одной из самых богатых стран мира - ОАЭ. Там регистрируют как новую компанию, так и филиал или дочернее предприятие. В стране существует понятие свободных экономических зон, где и размещаются бизнесмены. Такие зоны предусматривают особый режим деятельности и налогообложения. Среди привилегий свободных зон - 100%-ная иностранная собственность, свободный вывод капитала и прибыли, освобождение от экспортно-импортных пошлин, недорогая рабочая сила и т.д.

Если вы решили открыть компанию в этой стране, то в ваши обязанности входит лишь ежегодная оплата лицензионного сбора, размер которого отличается в разных свободных экономических зонах.

Время, необходимое для открытия компании в ОАЭ, зависит от порядка, установленного в каждом конкретном эмирате. Например, в Дубае предприятие можно открывать в течение от двух недель до месяца.

Выгодный бизнес на Мальте

Мальта - страна, которая показывает самые быстрые темпы роста в Европе. И на этом, как прогнозируют эксперты, она не остановится. Бизнесмены расхваливают Мальту за идеальные условия налогового режима. Кроме того, теперь Мальта находится под европейской юрисдикцией, а поэтому официально не является офшором.

Чтобы привлечь бизнес-иммиграцию, страна создала несколько программ поддержки разных видов частного предпринимательства.

Начать бизнес можно при наличии всего 1 250 евро. Сначала владельцам компаний предоставляют бизнес-визу. Но если они будут соблюдать ряд условий, то могут рассчитывать на получение разрешения на постоянное проживание. Общий налог на прибыль - всего 5%. Это очень важено для тех предприятий, которые специализируются на научно-исследовательских разработках, торговле, техническом развитии и поддержке.

На Мальте даже можно получить финансовую помощь, чтобы покрыть часть расходов компании на обучение персонала. Есть и другие виды помощи тем, кто хочет вести бизнес в индивидуальном порядке. Это гранты на развитие бизнеса на сумму до 200 тыс. евро, а также уже построенные фабрики и помещения, сдающиеся в аренду по привлекательным ценам. Как показывает статистика, успехом на Мальте пользуются такие направления бизнеса, как информационно-коммуникационные технологии, разработка видеопродукции, финансовые услуги, логистика, туризм, авиация.

Финляндия: бизнес-иммиграция в северную страну

В Финляндии бурно развивается в основном малый и средний бизнес. Но это не делает страну менее привлекательной для открытия своего бизнеса. Она имеет преимущества, среди которых - географическое расположение, стабильная политическая ситуация и развитая экономика. Это стимулирует рост количества компаний, открываемых здесь иностранцами.

Чтобы основать фирму в Финляндии, вам понадобится стартовый капитал в размере не менее 2 500 евро. Времени на создание новой компании уйдет немного - около месяца после подготовки необходимых документов. Государственная пошлина за учреждение компании составляет 380 евро. Можно купить и готовую фирму, для ее регистрации понадобится около два-три дня.

Особенности бизнеса в Гонконге

В последнее время Гонконг все больше привлекает к себе внимание международного бизнеса. Здесь открывают представительства, филиалы и дочерние компании. Находясь в Гонконге, можно спокойно управлять своим бизнесом, расположенным, например, в Китае, не нанимая при этом большого количества сотрудников. Содействует этому высокоразвитый сектор банковских и финансовых услуг.

Как правило, бизнес в Гонконге создают в основном для двух целей. Это - организация и контроль производства и поставок товаров с территории Китая и Юго-Восточной Азии на основные рынки потребления. А также - проникновение на рынки Китая и Юго‐Восточной Азии со своими товарами и услугами.

Чтобы официально вести бизнес на территории Гонконга, снимать жилье и офис, а также нанимать местных сотрудников, необходимо иметь долгосрочную инвестиционно-рабочую визу. После этого, через семь лет, можно получить постоянный вид на жительство. Такой тип визы выбирают, если у вас есть собственный активный бизнес на территории Гонконга. Кроме того, допускается к рассмотрению новая компания с подтвержденными планами развития бизнеса на ближайшие 1-3 года. Чтобы иммиграционный департамент рассмотрел вашу заявку, необходимо иметь средства для инвестирования в экономику. Специалисты рекомендуют декларировать для этой цели сумму в 130 тыс. долл.

Таким образом, у белорусского предпринимателя существует много вариантов для выбора страны, где он может открыть свой бизнес. Нужно лишь учитывать особенности каждого государства, чтобы сделать свой бизнес еще более эффективным. Главное - поставить четкую цель и найти специалиста, который ускорит процесс регистрации и возьмет на себя всю организационную работу.