Паспорт Черногории позволит получить гражданство ЕС

Правительство этой страны недавно объявило о запуске новой программы получения гражданства в обмен на инвестиции.

Она стартовала в ноябре 2019 г. и завершится 31 декабря 2021-го. При этом власти объявили, что готовы принять только 2 000 заявителей. Для получения паспорта необходимо инвестировать в недвижимость на территории Черногории и сделать взнос в государственный Фонд развития страны. Как это работает - разбираемся с юристом-международником, партнером AIN Consult Антониной ИВАНОВОЙ.

- Один из основных плюсов программы заключается в том, что Черногория - кандидат на вступление в Евросоюз уже в 2025 г. Это особенно важно для инвесторов, которые задумывались о гражданстве ЕС. Как и то, что для соискателей черногорского паспорта нет требований по отказу от своего первого гражданства и обязательному знанию местного языка.

Программа предлагает иностранным инвесторам несколько опций для инвестиций в объекты недвижимости:

на сумму от 450 тыс. евро в развитых районах страны, - это юг и приморские регионы;

или от 250 тыс. евро в менее развитых регионах на севере страны.

Во всех случаях проекты должны быть одобрены правительством и допущены для участия в программе. Также при этом необходимо внести 100 тыс. евро в специально созданный государственный фонд.

Требования к заявителям следующие:

отсутствие санкций, ограничений или запретов на въезд в страны ЕС, США, Великобританию и Канаду;

чистая криминальная история (отсутствие судимостей);

хорошая кредитная история;

легальность происхождения инвестиционных средств;

хорошее здоровье;

отсутствие гражданства ЕС.

Заявители должны быть готовы пройти Due diligence (имеется в виду комплексная проверка деятельности, финансового состояния и пр.) как в отношении себя лично, так и в отношении законности происхождения средств, которые планируется инвестировать. Все должно быть максимально прозрачно и подтверждаться документами. Проверяются компании, в которых клиент был участником или директором и т.д. более чем за 10 предшествующих лет. Так что без приведения дел в порядок и наличия необходимых документов затевать этот процесс нет смысла.

Стоимость участия в программе в качестве основного заявителя составляет 15 тыс. евро. За членов его семьи (максимум 4 человека) придется заплатить по 10 тыс. евро. Если вы хотите включить в программу больше своих близких, то за каждого последующего члена семьи, включая дедушек и бабушек, придется уплатить 50 тыс. евро. Инвестиционные средства вносятся на заранее открытые в черногорском банке эскроу-счета. Это специальные счета, на которых учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определенного события или выполнения определенных обязательств.

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Анна ДЕЙЧ

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