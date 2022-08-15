Какие инструменты бизнес чаще всего использует в интернете

Специалисты AMDG проанализировали распределение рекламных бюджетов между основными интернет-сервисами в десяти видах деятельности.

AMDG презентовало результаты исследования о рекламных предпочтениях белорусских компаний в интернете. Его ценность заключается в анализе отраслевой специфики продвижения. Эта информация может быть полезна как самим предприятиям, работающим в разных сферах, так и рекламным сервисам и агентствам. Всего исследование охватывает 10 видов деятельности.

Так, например, наиболее популярной системой для размещения рекламы в строительном бизнесе является Google, на который приходится 42,78% бюджетов в данной сфере. На втором месте по популярности Яндекс - 35,15% бюджетов, на третьем - Meta (Facebook) - 16,8%. А на TikTok, myTarget и VK совокупно приходится всего 5% бюджетов. Несмотря на то, что три последние системы насчитывают большое количество заинтересованных пользователей: целевая аудитория в TikTok составляет более 1,2 млн, в myTarget - более 1,7 млн, в VK - свыше 900 тысяч.

А вот в сфере недвижимости бюджеты распределены только по 3 системам: почти поровну в Яндексе и Google (соответственно, 46,55 и 43,81%), а на 3-м месте Meta (Facebook) - 9,64%. У этих сервисов ЦА по данной теме составляет: 2,7 млн (Google), 2,5 млн (Яндекс) и 1,7 млн пользователей Meta (Facebook). Авторы исследования отмечают, что участники рынка почти не используют другие системы, хотя они имеют большое количество пользователей с интересом к недвижимости: соответственно, 2,2 млн у myTarget, более 1,6 млн у TikTok и примерно 1,1 млн у VK.

ИТ-бизнес, наоборот использует практически полный набор рекламных систем. Но 66,5% бюджетов приходится на Яндекс. Доля Google - 24,56%, Meta (Facebook) - 7,3%, TikTok - 0,41%, Яндекс.Маркет - 1,23%, myTarget - менее 1%. Отдельным сегментом в исследовании выделены интернет-магазины. Они вообще используют сразу 7 рекламных систем для продвижения своих площадок, но при этом некоторые инструменты, по оценкам AMDG, остаются недооцененными. Так, Meta (Facebook) в общем объеме размещения рекламы интернет-торговли занимает 38,54%, Google - 31,34%, Яндекс - 26,34%. А на VK, myTarget и TikTok приходится в сумме чуть более 3%. Между тем, данные показывают, что аудитория VK, которая заинтересована в онлайн-покупках, составляет более 1,9 млн пользователей, в myTarget - свыше 1,7 млн, а в TikTok - более 1,2 млн.

Бизнес в сфере «банки и финансовые услуги» достаточно консервативен. Здесь наблюдается лидерство двух систем: Яндекса и Google. Каждая площадка старается «перетянуть» рекламодателей к себе. Сейчас по популярности у финансистов Яндекс занимает первое место - 45,41%, Google второе - 44,12%. Для сравнения: на Meta (Facebook) расходуется только 6,49% бюджето, VK - 2,51%, myTarget - 1,48%. В AMDG отмечают, что при продвижении в интернете этот бизнес плохо учитывает ситуацию с заинтересованными пользователями. Так, Google сейчас насчитывает свыше 2,6 млн таких пользователей, а это на 500 тысяч больше, чем в Яндексе (2,1 млн). myTarget, на которую отводится всего 1% бюджетов, также имеет более 2,1 млн пользователей, интересующихся данной тематикой, Meta (Facebook) - 1,6 млн, TikTok - 1,5 млн, VK - 1,1 млн.

Еще хуже с интернет-рекламой дело обстоит в автомобильном бизнесе. Хотя это очень важно, потому что по оценкам Nielsen, в среднем процесс принятия решения покупателем автомобиля занимает 103 дня. При изучении предложений человек использует 7 источников получения информации. При этом 94% при выборе опираются на интернет. Однако белорусские автодилеры практически не разнообразят свою рекламу: их бюджеты распределены почти поровну между Google - 37,33%, Meta (Facebook) - 31,77% и Яндекс - 30,91%. Хотя в myTarget более 2,3 млн заинтересованных пользователей, в Meta (Facebook) - свыше1,8 млн, в TikTok - более 1,6 млн, в VK - почти 1,2 млн. С полным текстом обзора можно ознакомиться здесь.

Ссылки по теме:

Почему SEO возвращается, и что теперь с этим делать

Рекламный рынок: настоящее - стабильно, будущее - туманно