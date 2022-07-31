В Беларуси запретили привязку арендной платы к валюте

Эта норма названа временной. Она будет действовать до 1 января 2024 года и относится как к новым, так и к действующим договорам.

С 23 сентября 2022 года заключать новые договора аренды в Беларуси можно будет только в белорусских рублях. Действующие договора также придется привести в соответствие с требованиями ст. 4 Закона №197-З «Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг». Этот документ был принят 18 июля 2022 г. и опубликован на официальном правовом интернет-портале.

В соответствии со ст. 4 закона, до 1 января 2024 г. приостанавливается действие части второй пункта 1 статьи 298 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. и части второй статьи 11 Банковского кодекса Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. Напомним, что этими НПА арендодателю предоставлено право определять в договоре размер арендной платы за пользование имуществом в размере, эквивалентном определенной сумме в иностранной валюте, или в условных денежных единицах. Теперь такой возможности у собственников имущества не будет.

Поскольку норма вступит в силу через 2 месяца после официального опубликования, т.е. с 23 сентября 2022 года, в ст. 5 закона указано, что все договоры аренды, заключенные до этого времени, также подлежат приведению в соответствие с новыми требованиями. Так как в законе нет никаких упоминаний о предметах аренды, то вероятно введенное ограничение касается любого арендуемого имущества.

Безусловно, самым большим сегментом правоотношений, где цены в договорах привязывались к иностранной валюте, был рынок недвижимости. С учетом роста накладных расходов владельцев зданий, сооружений и помещений можно предположить, что новые цены в рублях окажутся выше действующих на текущий момент. Так как арендодатели будут вынуждены заложить в них еще и валютные риски (многие объекты, например, коммерческой недвижимости прокредитованы в валюте). Кроме того, по аналогии с банковскими договорами, в договорах аренды, вероятно, появятся более жесткие механизмы пересчета цен в случае изменения макроэкономических индикаторов.

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