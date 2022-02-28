БелКарт проигрывает конкуренцию зарубежным платежным системам

Доля VISA и MasterCard в общем объеме эмитированных в стране банковских карт превысила 77%.

На 1 января по официальной статистике Нацбанка в Беларуси находилось в обращении 15 730,2 тыс. банковских платежных карт. Это примерно на 1,5% больше, чем в 2020-м. При этом доля карт крупнейших международных платежных систем VISA и MasterCard составляла около 77,5% (12 186,6 тыс.). На белорусские карты (совместно - БелКарт и БелКарт/Maestro) приходилось менее 22,5% (3 534,7 тыс.). Где-то около 0,05% - составляли карты китайской системы Union Pay (8,9 тыс.).

Мы уже писали о том, что доля белорусской платежной системы на рынке снижается уже несколько лет. Только за прошлый год она уменьшилась более чем на 5%. Для сравнения: на 1 января 2020-го в Беларуси находилось в обращении 3 464,1 тыс. карт системы БелКарт, спустя год - 2 337,4 тыс., а на 1.01.2022-го - 1 539,9.

И хотя количество более «продвинутых» отечественных карт Maestro постепенно растет (на 1 января 2020-го - 1 699,6 тыс., на 1.01.2021-го - 1 901,8 тыс., на 1.01.2022-го - 1 994,8 тыс.), оно не компенсирует темпы эмиссии карт зарубежных систем. Кстати, относительные темпы роста Union Pay также опережают БелКарт/Maestro: на 1.01.2020-го - 2,5 тыс., на 1.01.2021-го - 3,2 тыс., на 1.01.2022-го - 8,9 тыс.

В целом 2021 год оказался неплохим для системы безналичных расчетов. Количество организаций торговли и сервиса, оснащенных платежными терминалами, увеличилось со 124 947 до 133 492, а количество платежных терминалов в таких организациях - со 168 927 до 178 266. Вероятно, это связано со скорым вступлением в силу новых требований к субъектам торговли на рынках и ярмарках.

Количество банкоматов в стране также выросло - с 4 387 до 4 427. А вот число инфокиосков продолжает сокращаться уже несколько лет: на 01.01.2020 - 3 080, на 01.01.2021 - 2 827, на 01.01.2022 - 2 404. Очевидно, их функционал замещается ростом популярности мобильных и интернет-платежей.

Еще один важный момент: доля безналичных расчетов с использованием банковских карт также продолжает увеличиваться. В общем количестве операций с использованием карт за 2021 год она составила 92,3%, а в общей сумме таких операций - 64,2%. Для сравнения: по итогам 2019 г. эти цифры составляли соответственно - 88,8% и 54,9%, в 2020-м - 91,2% и 60,2%. Доля операций, связанных со снятием наличных с 2019-го по 2021-й уменьшилась с 11,2% до 7,7%.

Ссылки по теме:

Банковских карт в обращении стало меньше. Почему?

VISA и MasterCard по-прежнему доминируют на белорусском рынке