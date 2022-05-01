Государство отрегулирует рынок платежных систем

Новый закон устанавливает требования, которые должны соблюдать все операторы, работающие в Беларуси, в том числе международные, а также процессинговые и клиринговые центры.

26 апреля в Беларуси был опубликован Закон «О платежных системах и платежных услугах», которым закреплены основные требования к осуществлению платежной деятельности, платежным системам и участникам этого рынка. Документ вступит в силу через 4 месяца после официального опубликования. За это время Совет Министров и Национальный банк должны разработать и принять необходимые подзаконные правовые акты. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей Нацбанка.

Новый закон любопытен, прежде всего, нормами, которые касаются операторов иностранных платежных систем. Так, например, теперь руководители или представители поставщиков таких услуг - нерезидентов, работающих на территории Евразийского экономического союза, а также их заместители (при наличии), бухгалтера и члены коллегиального исполнительного органа (совета директоров или наблюдательного совета) должны будут соответствовать установленным Нацбанком квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, а бенефициарные владельцы поставщика платежных услуг - требованиям к деловой репутации. То есть, вероятно регулятор получит право аттестовывать их по тому же принципу, что и руководителей банков.

В законе указано, что оператор платежной системы, в том числе нерезидент, обязан обеспечивать равный и открытый доступ участникам платежной системы к оказываемым им услугам и осуществление расчетных операций, клиринга, процессинга. А также гарантировать (обеспечить гарантирование) завершения расчетов по принятым платежам. Идет ли здесь речь о том, что оператор не может отказать в осуществлении транзакции - не совсем понятно. Но в случае приостановления или прекращения оказания платежных услуг он должен в тот же день информировать Национальный банк и участников платежной системы о причинах такого явления.

Сообщается, что правила платежной системы, а также все изменения в эти правила, подлежат размещению на официальном сайте оператора в интернете в течение 10 календарных дней после их утверждения. А нерезиденты, кроме этого, обязаны размещать «на одном из государственных языков Республики Беларусь информацию из правил платежной системы, перечень которой установлен статьей 6 настоящего Закона».

В законе указано, что «Национальный банк вправе устанавливать требования к поставщикам платежных услуг, осуществляющим на территории Республики Беларусь эмиссию (создание) платежных инструментов и получающим с участием нерезидентов услуги процессинга и клиринга, по организации и поддержанию в работоспособном состоянии резервных каналов взаимодействия участников платежной системы, позволяющих без участия нерезидентов осуществлять процессинг и клиринг по платежным операциям в белорусских рублях с использованием таких платежных инструментов на территории Республики Беларусь».

Организациям-нерезидентам, осуществляющим платежные услуги в Беларуси, пока разрешено работать без включения в реестр в течение 12 месяцев после вступления закона в силу. После чего они должны будут обратиться в Национальный банк для включения в реестр в соответствии со статьей 34 закона.

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