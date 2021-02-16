VISA и MasterCard по-прежнему доминируют на белорусском рынке

На долю этих платежных систем приходится 72,6% от общего числа находящихся в обращении пластиковых платежных карт.

Для сравнения: доля «БелКарт» - чуть более 15%. Всего на 1 января 2021-го в Беларуси было зарегистрировано почти 15,5 млн действующих пластиковых платежных карточек.

Интересно выглядит картина по структуре операций, совершаемых держателями платежных карт. Всего их было совершено на общую сумму более 87 млрд рублей (+19,7% за год). При этом значительно выросло количество безналичных транзакций - до 60,2% от общего количества (год назад – 54,9%). Оставшаяся часть – примерно на 34,7 млрд рублей - приходится на снятие наличных.

Что касается платежной инфраструктуры, то здесь тоже произошли определенные изменения. Количество организаций торговли и сервиса, оснащенных платежными терминалами, неожиданно уменьшилось - с чуть более 128 тыс. до 125 тыс. Аналогичная история с платежными терминалами в торговых точках: их число сократилось (со 173,2 до 168,9 тыс.). Можно предположить, что это связано с общим снижением деловой активности в стране. Например, с закрытием ряда предприятий торговли и сервиса.

Стало меньше также в стране и инфокиосков - с 3 080 до 2 827. А вот количество банкоматов – выросло до 4 387 устройств (год назад - 4 294).

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