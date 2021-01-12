Отток депозитов замедлился, но не остановился

Почему вкладчики уходят из банков и выбирают другие финансовые инструменты?

Повышение банками ставок по срочным вкладам в октябре-ноябре 2020 г. оказало положительное влияние на рынок. Если в начале года средние ставки по новым рублевым депозитам населения данной категории составляли менее 9% годовых, то в ноябре их размер превысил 17,5%. В результате, с сентября отток срочных рублевых депозитов постепенно замедлялся, а в ноябре - практически приостановился.

Динамика депозитов физических лиц в национальной валюте, в % к предыдущему месяцу

Сокращение рублевых ресурсов в банковской системе происходило также за счет рублевых депозитов юридических лиц. Хотя отрицательная динамика рублевых вкладов субъектов хозяйствования была не столь очевидна, в целом за 11 месяцев срочные депозиты предприятий и организаций снизились на 11,6%, а переводные - на 15,2%.

Однако наибольшее снижение наблюдалось по другим инвалютным депозитам граждан. За 11 месяцев текущего года население изъяло почти 25% срочных вкладов в иностранной валюте. Усиление отрицательной динамики было зафиксировано в августе и сентябре, когда в условиях пандемии коронавируса и нестабильной политической ситуации склонность к сбережениям закономерно снизилась.

Динамика депозитов физических лиц в иностранной валюте, в % к предыдущему месяцу

В отличие от ситуации с рублевыми депозитами банковская система была не готова обеспечить существенный рост ставок по валютным вкладам. Так, по депозитам до одного года в ноябре они составили 1,02% годовых, а на период более одного года - 1,85%. В результате возросшие риски и низкая доходность инвалютных банковских сбережений стимулировали постепенный их отток. При этом изъятие валютных вкладов не означало их конвертацию в белорусские рубли. На протяжении 11 месяцев 2020 г. население выступало чистым покупателем иностранной валюты. За этот период граждане купили на чистой основе иностранной валюты более чем на 1,7 млрд долл.

В 2020 г. многие страны переживают экономический спад, прежде всего из-за влияния на экономику пандемии коронавируса. По мнению экспертов, в Республике Беларусь усиление «нервозности» экономических субъектов из-за последствий пандемии совместно с повышением волатильности курса белорусского рубля было усугублено ростом негативных ожиданий, связанных с политической напряженностью.

Анастасия ЛУЗГИНА,

кандидат экономических наук,

центр экономических исследований BEROC

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