Банковских карт в обращении стало меньше. Почему?

За I квартал 2021 года количество банковских платежных карточек в Беларуси сократилось более чем на 135 тысяч.

По данным Национального банка, на 1 апреля общее число действующих пластиковых карт, эмитированных в Беларуси, составило 15 350,9 тыс. штук. Для сравнения: на 1 января эта цифра составляла почти 15 486,6 тыс. Куда «подевались» более чем 135 тысяч - неизвестно.

Самые большие потери понесла система «Белкарт». Количество одноименных платежных карт в обороте сократилось более чем на 330 тыс., а их доля на рынке уменьшилась всего за три месяца примерно с 15 до 13% Одновременно совокупная доля VISA и MasterCard выросла с 72,6 до 74,5%.

Связано ли все это с релокацией и миграционными процессами, или с тем, что белорусы предпочитают пользоваться наличными - судить трудно. Но количество банкоматов и платежных терминалов на объектах торговли и сервиса также сократилось. Так, платежных терминалов на ОТС за I квартал стало меньше на 8 662 шт. (всего - 160 265 шт.), а банкоматов в стране - на 42 шт. (всего - 4 345 шт.). Количество организаций торговли (сервиса), оснащенных платежными терминалами, уменьшилось более чем на 4% - с 124 947 до 119 584.

Любопытно, что количество платежных терминалов начало активно сокращаться еще в 2020 году, что косвенно подтверждает информацию о закрытии многих предприятий торговли и сервиса.

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