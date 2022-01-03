Что изменится при начислении взносов в ФСЗН и подоходного налога

Совет Министров принял новый перечень выплат, на которые не начисляются взносы по государственному социальному страхованию. В основной части он вступает в силу уже с 1 января 2022 года.

Этот перечень утвержден постановлением №763 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2009 г. №115», принятым 28 декабря. Как прокомментировали в Министерстве труда и социальной защиты, «основной целью документа является снижение нагрузки на бухгалтерские службы субъектов хозяйствования путем унификации подходов по исчислению обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения (ФСЗН) и подоходного налога».

Постановлением установлен доработанный с учетом сложившейся практики и подходов налоговых органов Перечень выплат, на которые не начисляются взносы по государственному социальному страхованию, в том числе по профессиональному пенсионному страхованию, в бюджет ФСЗН и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах».

В частности, от таких взносов освобождаются:

суммы, затраченные на обеспечение работников бутилированной водой, смывающими и обезвреживающими средствами, антисептиками и дезинфицирующими средствами, питанием, получаемым в связи с проведением санитарно-противоэпидемических, в том числе ограничительных мероприятий;

выплаты, источником финансирования которых являются специальные фонды Президента Республики Беларусь;

оплата транспортных услуг при исполнении работниками трудовых обязанностей;

возмещение расходов по проезду к месту обучения работников и обратно, по найму жилого помещения, на выплату суточных (стипендий) в период обучения в порядке и размерах, установленных законодательством;

расходы работодателя на проведение мероприятий (семинары, конкурсы профессионального мастерства, представительские, культурные спортивные мероприятия и иные);

кондитерские изделия в подарках детям работников в связи с праздником Нового года, приобретенные цветы, средства, направленные на проведение профилактических прививок и др.

Кроме того, документом устанавливается единообразный порядок начисления обязательных страховых взносов и исчисления подоходного налога на суммы материальной помощи. А именно: закрепляется максимальный предел льготируемых сумм матпомощи, равный пределу, установленному для исчисления подоходного налога согласно пункту 23 статьи 208 Налогового кодекса.

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