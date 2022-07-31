Как изменится порядок уплаты взносов в ФСЗН для ИП и физлиц

Новая редакция закона о государственном социальном страховании ужесточает этот порядок для ИП, а также регулирует учет и распределение средств, поступивших в бюджет фонда при уплате профессионального налога.

В Беларуси официально принят Закон «Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования» от 18 июля 2022 г. №193-З, которым вносится довольно много изменений в действующую систему соцстрахования в стране. Наиболее резонансные поправки касаются ИП, которые одновременно официально работают по найму, и потенциальных плательщиков налога на профессиональный доход.

Неприятная новость для индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют предпринимательскую деятельность и одновременно числятся сотрудниками предприятий (организаций). Ранее они могли не уплачивать взносы в ФСЗН как ИП, если за этот период наниматель оплачивал за них минимальные обязательные страховые взносы. Теперь эту льготу убрали, и если человек, как предприниматель, осуществлял в данном периоде экономическую деятельность, то он обязан уплатить страховые взносы, независимо от того, уплачены они его нанимателем или нет. С 2023 года не платить в ФСЗН ИП могут только при неосуществлении деятельности, а также ИП-пенсионеры, предприниматели, находящиеся в декретном отпуске, или проходящие обучение на дневной форме.

Вторая часть изменений касается физических лиц, осуществляющих деятельность, не относящуюся к предпринимательской, которые с 2023 года станут плательщиками нового налога - на профессиональный доход. Это потенциально довольно широкий круг лиц, осуществляющих деятельность без постоянного работодателя и не привлекающих помощников по трудовым или гражданско-правовым договорам, а также граждан, получающих доход от использования имущества. Напомним, что их взносы в ФСЗН включены в ставку налога, однако как будет работать этот механизм пока не совсем понятно.

Закон также регулирует новый для Республики Беларусь вид пенсионного страхования - добровольную дополнительную накопительную пенсию, которая вводится с 1 октября 2022 года. В целом нужно сказать, что новая редакция закона написана очень сложным языком и, по словам многих специалистов, вызывает вопросы даже у них. Например, не совсем понятно, в каком порядке будут оплачивать взносы в ФСЗН некоторые категории плательщиков, сложно прописаны многие вопросы, касающиеся льгот и пр. Вероятно, Минтруда и руководство Фонда соцзащиты будут еще как-то разъяснять плательщикам эти нововведения.

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