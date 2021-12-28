Совмин внес изменения в правила торговли на рынках

Теперь продавцы обязаны иметь на руках документы, подтверждающие качество и безопасность товаров, а физлица - справки о происхождении сельхозпродукции.

Изменения в Правила функционирования рынков внесены в связи с принятием Постановления Совета Министров от 10 декабря 2021 г. №707 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 июля 2014 г. №686».

Для продавцов, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, самыми принципиальными моментами являются:

- необходимость обеспечить в течение всего периода работы на рынке наличие на каждом торговом месте документов о качестве и безопасности товаров и ветеринарных документов, а также нагрудного элемента с указанием должности продавца, его фамилии, собственного имени и отчества;

- обязанность выдавать покупателям документ, подтверждающий факт приобретения товара;

- соблюдать требования технических регламентов Республики Беларусь, Таможенного союза и Евразийского экономического союза, иных обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов.

Для продавцов-физических лиц также появилось интересное нововведение. Теперь они должны будут иметь при себе справку, выданную местным исполнительным и распорядительным органом по установленной форме, подтверждающую, что реализуемая продукция выращена (произведена) на земельном участке, находящемся на территории Республики Беларусь. Как местные органы власти могут проконтролировать этот факт, особенно с учетом того, что сельсоветы часто объединяют несколько удаленных друг от друга населенных пунктов, не совсем понятно…

При этом администрации рынков предоставлена возможность расторжения договоров о предоставлении торговых мест в случае отсутствия у продавца необходимых документов. Либо - в случае «получения письменного представления уполномоченного контролирующего (надзорного) органа о неоднократном выявлении (два и более раза в течение 12 месяцев подряд) нарушения продавцом законодательства о защите прав потребителей, настоящих Правил и (или) иных правил продажи товаров».

Ссылки по теме:

МАРТ утвердило новые нормы товарных потерь

Новогодние распродажи-2021: к чему готовиться торговле