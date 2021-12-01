МАРТ утвердило новые нормы товарных потерь

27 декабря вступает в силу постановление №66 от 1 октября 2021 г. «Об установлении норм товарных потерь». Какие размеры потерь при транспортировке, хранении и реализации товара можно считать «естественной убылью»?

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли определено, что нормируемыми товарными потерями являются:

естественная убыль товаров;

бой и лом вследствие хрупкости товаров;

порча товара или повреждение потребительской упаковки, в которую упакован товар, или бой порожней стеклянной посуды, в результате которых товар не может быть использован для целей реализации и (или) в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг).

Нормы потерь при перевозке возрастают при увеличении расстояния и разбиты на товарные группы. По продуктам питания они зависят еще от времени года, типа тары и упаковки, а также сроков порчи товара. Например, норма потерь при перевозке вареных колбас на расстояние до 25 км - 0,06%, а от 25,1 до 50 км - 0,09%. «Естественными» считаются потери свежих картофеля, капусты, корнеплодов, репчатого лука и пряных овощей при перевозке летом в таре до 9 км - 0,2% к массе нетто. А тех же продуктов осенью и до 100 км - 0,5%.

В документе говорится, что на товары, не включенные в постановление №66, нормы товарных потерь устанавливаются руководителем организации по согласованию с собственником, общим собранием участников, членов потребительского общества, уполномоченных или лицом, ими уполномоченным.

Со вступлением в силу данного постановления признаются утратившими силу: приказ Министерства торговли Республики Беларусь от 27 октября 1999 г. №113 и постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 17 марта 2000 г. №3. Дополнительно МАРТ обещает разработать рекомендации по применению норм постановления №66.

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