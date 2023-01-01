Ученые научились разговаривать с китами

Ученые совершили важный шаг в понимании разумной жизни на Земле и в космосе. Они смогли пообщаться с горбатым китом по имени Твен, используя его собственный язык. Это открытие имеет далеко идущие последствия для изучения коммуникации животных и поиска внеземного разума.

Группа ученых из проекта Whale-SETI использовала подводные динамики, чтобы издать записанный "контактный призыв" горбатого кита. Этот призыв привлек внимание Твена, который в течение 20 минут взаимодействовал со звуками, демонстрируя способность вступать в своеобразный диалог.

Исследователи отметили, что Твен реагировал на вариации интервалов между звуками, что говорит о сложном уровне понимания и коммуникации у горбатых китов. Это открытие согласуется с более широкими целями поиска внеземного разума (SETI), поскольку показывает, что разумная жизнь на Земле стремится к общению, что позволяет предположить, что внеземные существа также могут быть склонны к нему.

Проект Whale-SETI является новаторским в своем подходе, используя математику теории информации для понимания сложности коммуникации китов. Для этого необходимо проанализировать структуру и паттерны их призывов, чтобы расшифровать правила и смыслы, заложенные в них. Кроме того, в ходе исследования будут изучены незвуковые средства коммуникации, в частности, такие явления, как создание китами колец из пузырьков.

Что даёт такое достижение

Коммуникация горбатых китов является сложной и многогранной. Они используют широкий спектр звуков, включая песни, призывы и щелчки, для передачи информации о своем местонахождении, питании, размножении и других аспектах жизни. Исследователи Whale-SETI планируют использовать передовые технологии, такие как искусственный интеллект и машинное обучение, для анализа данных о коммуникации китов. Это поможет им расшифровать правила и смыслы, заложенные в их языках. Проект Whale-SETI имеет важное значение для понимания нечеловеческого интеллекта. Он демонстрирует, что разумные существа могут существовать в самых разных формах и что мы должны быть открыты для новых возможностей, когда мы исследуем космос.

Что дальше?



Проект Whale-SETI имеет двойную цель. С одной стороны, это глубокое исследование жизни и интеллекта морских обитателей, вносящее значительный вклад в морскую биологию и изучение коммуникации животных. С другой стороны, это инновационный подход к поиску внеземного разума, использующий знания, полученные от земных существ, для подготовки к потенциальным встречам с нечеловеческими разумными существами, обитающими за пределами нашей планеты.

Анализируя и понимая "язык" китов, исследователи не только раскрывают тайны этих океанских гигантов, но и повышают нашу способность распознавать и интерпретировать сложные схемы общения. Это может иметь глубокие последствия для будущих усилий по сохранению морской среды и нашего стремления найти и понять разумную жизнь во Вселенной.



