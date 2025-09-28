OKR против KPI: как ставить цели, чтобы стратегия работала

Все говорят о целях, но далеко не все умеют их ставить так, чтобы стратегия не осталась на бумаге. Разбираемся, как превратить амбиции в реальные результаты.

Где кончается стратегия и начинается реальность

Бизнес-стратегия — вещь, казалось бы, очевидная. Выбираешь цель, рисуешь маршрут, подключаешь команду. Но чаще всё выглядит иначе: стратегия есть, цели тоже вроде как есть, но в операционном потоке всё сводится к квартальным отчётам и ручному тушению пожаров.

Что пошло не так?

Самая частая проблема — неясность в системе целей. Руководители жонглируют KPI, внедряют модные OKR, проводят стратегические сессии, но при этом сотрудники не понимают, к чему именно они идут и как измеряется успех. В итоге — стратегия превращается в ритуал, а не в инструмент управления.

В этой статье — о том, как выстроить систему целей, которая действительно работает. Без модного снобизма, но с пониманием сути.

KPI и OKR: не враги, не замена, а части одного механизма

Если обобщить: KPI — это показатели текущей эффективности, OKR — инструмент развития и трансформации. KPI говорят: «Мы выполняем план». OKR спрашивают: «А туда ли мы вообще идём?».

KPI (Key Performance Indicators) появились в бизнесе раньше. Они нужны, чтобы отслеживать стабильность: продажи, маржинальность, удовлетворённость клиентов, оборачиваемость склада. Всё, что можно посчитать и сравнить с планом. Удобно и наглядно. Особенно в отлаженных процессах.

OKR (Objectives and Key Results) — подход, который начал активно распространяться с подачи Intel и Google. Он работает иначе: вы формулируете амбициозную цель (Objective) и подбираете к ней измеримые результаты (Key Results), по которым будет понятно, приближаетесь вы к цели или топчетесь на месте.

Вот простой пример:

Цель ( Objective): Укрепить позиции на региональном рынке.

Укрепить позиции на региональном рынке. Ключевые результаты (Key Results): Увеличить долю повторных клиентов с 40% до 55%. Получить не менее 3 отраслевых публикаций о компании. Запустить локализованную рекламную кампанию в 5 городах.



Обратите внимание: цель — амбициозная, но без конкретики. А вот ключевые результаты — вполне измеримы. И они не про процесс, а про эффект.

Почему OKR и KPI лучше работают вместе

Иногда руководители воспринимают OKR как замену KPI. Это ошибка. Это инструменты разного назначения.

Если сравнивать с автомобилем: KPI — это приборная панель. Она показывает, с какой скоростью вы едете, сколько топлива осталось и загорелась ли лампочка двигателя. OKR — это навигатор. Он подсказывает, в правильном ли вы направлении движетесь и сколько осталось до точки назначения.

Когда компания полагается только на KPI — она может отлично справляться с операционными задачами, но упустить стратегическую цель. А когда фокус только на OKR — можно потерять контроль над базовыми метриками: рост, не обеспеченный операционной устойчивостью, превращается в провал.

Особенно важно сочетать эти подходы в условиях роста, масштабирования или выхода на новые рынки. OKR придаёт импульс, KPI обеспечивает устойчивость.

Почему у многих компаний не получается

Самая частая причина провалов в постановке целей — формальность. Цели ставятся «для галочки», KPI выбираются по шаблону, OKR внедряются ради тренда.

Сотрудники не видят связи между своими задачами и общей стратегией, не понимают, зачем им это всё. В итоге — разрыв между верхним уровнем и реальностью. Стратегия — где-то там, на презентациях. А на рабочих местах — рутина и отчётность.

Парадокс в том, что многие компании уже делают многое правильно, просто не называют это своими именами и не выстраивают систему. Руководитель хочет роста — и сам подталкивает команду к новым результатам. Отдел продаж хочет улучшить воронку — и тестирует гипотезы. Это и есть про OKR. Но когда такие инициативы не структурированы и не связаны с общими целями — всё растворяется в операционке.

Как сделать систему целей работающей

Внедрение целей — не про таблицы. Это про культуру. Вот несколько принципов, которые доказали свою эффективность:

Ограничьте количество целей. Цель — это приоритет. Не может быть десяти приоритетов. Три — максимум. Иначе команда теряет фокус. Это правило работает и на уровне компании, и в отдельных командах. Привязывайте цели к стратегии. Каждая цель должна быть ответом на вопрос: что это даёт компании в стратегической перспективе? Если ответ неясен — цель стоит пересмотреть. Измеряйте движение, а не только результат. Результат может зависеть от внешних факторов. Но прогресс — всегда внутренняя работа. Поэтому важно видеть не только финальные цифры, но и динамику: как мы движемся, что пробуем, какие гипотезы проверяем. Делайте цели понятными для всей команды. Если сотрудник не может сформулировать, к чему он стремится в этом квартале — система не работает. Язык целей должен быть деловым, но живым. Не «улучшить клиентский опыт путём внедрения KPI NPS», а «сделать так, чтобы клиенты чаще рекомендовали нас».

Что делать, если вы только начинаете

Не нужно сразу запускать масштабную трансформацию. Лучше — начать с малого. Например, выбрать одно направление (маркетинг, продажи, продукт) и сформулировать для него OKR на квартал. Не отрываясь от текущих KPI.

Параллельно — собрать обратную связь: что мешает? какие цели оказались нерабочими? как измерять движение?

Через цикл-два у вас появится рабочая модель, которую можно масштабировать. Главное — не копировать чужие шаблоны, а адаптировать под свою культуру.

Что в итоге?

Цели — это не про цифры. Это про смысл. Когда компания понимает, куда и зачем она движется, даже самые амбициозные планы становятся достижимыми.

OKR и KPI — это не выбор одного из двух. Это настройка системы, где амбиции не конфликтуют с реальностью, а дополняют её.

Попробуйте проанализировать, какие цели у вашей компании есть прямо сейчас. Не на бумаге, а в головах у людей. Если картина размыта — начните с одного фокуса и выстройте движение от него. Бизнес — это марафон, а не спринт. И цели — ваш единственный компас.

💬 «Цель — не то, что просто вдохновляет. Это то, что определяет, на что мы тратим время».

— Питер Друкер

Если тема откликнулась — поделитесь у нас в соцстеях (LinkedIn, Telegram, Facebook), как вы подходите к целеполаганию в своей компании. Или напишите, какую систему целей хотели бы внедрить, но пока не решились — разберём это в одной из следующих статей.