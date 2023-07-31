Подкаст Директора "Чего нельзя не сделать в сложные времена?"

Подкаст Директора в рубрике "Операционное управление", выпуск 1. Тема передачи: "Чего нельзя не сделать в сложные времена". В обсуждении принимают участие: эксперт по организационному управлению Геннадий Терпиловский и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб.
Вопросы, затрагиваемые в интервью:
- Кто приносит деньги вашему бизнесу?
- Что такое "лень второго порядка" и как она влияет на развитие бизнеса?
- Теория эволюции Дарвина в применении к бизнесу - о важности быть гибким и адаптивным. Потому что именно эти свойства, а не сила или размер позволяют выживать в сложных ситуациях.
- Правильный учёт всех составляющих бизнеса - основа выживания. Как важно не забывать мелочи или редко-используемые составляющие ваших бизнес-процессов.
- Не все деньги вашего бизнеса - на самом деле ваши деньги!