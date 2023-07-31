Подкаст Директора "Чего нельзя не сделать в сложные времена?"

Информация о материале Опубликовано: 31 июля 2023

Подкаст Директора в рубрике "Операционное управление", выпуск 1. Тема передачи: "Чего нельзя не сделать в сложные времена". В обсуждении принимают участие: эксперт по организационному управлению Геннадий Терпиловский и специалист по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб. Вопросы, затрагиваемые в интервью: Кто приносит деньги вашему бизнесу? Что такое "лень второго порядка" и как она влияет на развитие бизнеса? Теория эволюции Дарвина в применении к бизнесу - о важности быть гибким и адаптивным. Потому что именно эти свойства, а не сила или размер позволяют выживать в сложных ситуациях. Правильный учёт всех составляющих бизнеса - основа выживания. Как важно не забывать мелочи или редко-используемые составляющие ваших бизнес-процессов. Не все деньги вашего бизнеса - на самом деле ваши деньги! Download

Поделиться в:

Подкаст Директора "Чего нельзя не сделать в сложные времена?"