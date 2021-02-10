По налоговым счетам заплатит дебитор?

Бизнес вспомнил о проверенном способе погашения задолженности - обращении взыскания налогов на своих должников.

Если у плательщика не хватает денег на счетах для своевременного исполнения налоговых обязательств, то ему нужно представить в инспекции Министерства по налогам и сборам (ИМНС) сведения о дебиторах для взыскания денежных средств в уплату фискальных платежей, сборов (пошлин) пеней с их счетов. С другой стороны, если у компании есть должники, которые не исполняют свои обязательства, то налоговый орган может сыграть роль «коллектора». Нужно лишь воспользоваться нормами налогового законодательства в своих интересах.

Подп. 1.5 п. 1 ст. 22 НК обязывает плательщиков вести учет дебиторской задолженности и представлять в налоговые службы перечень дебиторов с указанием суммы долгов. Копии документов, подтверждающих факт ее наличия, представляются не позднее 5 рабочих дней со дня возникновения задолженности по уплате налогов. При этом во избежание штрафа или блокировки счетов все равно следует в установленные сроки представить в банк платежные поручения на уплату налогов (ч. 2 примечания к ст. 13.6 КоАП).

ИМНС обращает взыскание только на дебиторскую задолженность, по которой срок погашения обязательств между плательщиком и его дебиторами уже истек (п. 1 ст. 64 НК). Термин «просроченная задолженность» здесь почему-то не употребляется, хотя речь идет именно о ней. Таким образом, чтобы налоговый орган вынес решение о взыскании за счет средств дебиторов, необходимы следующие условия:

- наличие у плательщика задолженности по налогам;

- истечение сроков исполнения обязательств дебитора перед плательщиком;

- неистечение срока исковой давности в отношении сумм дебиторской задолженности.

К перечню дебиторов прилагаются копии документов, подтверждающих наличие дебиторской задолженности. Это могут быть:

- договоры;

- товарные и товарно-транспортные накладные;

- акты сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг);

- оборотно-сальдовые ведомости по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

- платежные поручения;

- иные документы (акты сверки, заявление об уступке требования кредитора).

Следует представлять в ИМНС только действующие договоры либо те, по которым срок исковой давности не истек, не приостановлен или не прерван. Целесообразно уточнить, какой срок давности действует в каждом конкретном случае - общий или специальный. На самом деле налоговики не контролируют срок исковой давности, но его завершение в любой конфликтной ситуации работает против вас. Недоступна для обращения взыскания через ИМНС задолженность, реструктуризованная в соответствии с законодательством, например, согласно указам от 2.10.2018 г. №399 и от 25.02.2020 г. №70.

Налоговые органы не контролируют срок исковой давности, но его завершение в любой конфликтной ситуации работает против вас.

Помимо перечня дебиторов организация может представить в налоговую инспекцию заявление об уступке требования кредитора. К нему прилагается документ, подтверждающий наличие дебиторской задолженности у плательщика и кредиторской задолженности у дебитора плательщика. Это может быть акт сверки или иной документ, подписанный обеими сторонами (подп. 2.1 ст. 64 НК).

Обратим внимание на то, что акт сверки, подписанный должником, не требуется при принятии решения о взыскании дебиторской задолженности на основании документов плательщика, представленных в соответствии с подп. 1.5 п. 1 ст. 22 НК. При этом он несет ответственность за достоверность сведений о дебиторах и суммах дебиторской задолженности.

Перечень дебиторов представляется в письменной или электронной форме. Последнюю можно сформировать в сервисе «АРМ Плательщика» непосредственно на сайте МНС. При этом в соответствии с пошаговым алгоритмом вводится перечень дебиторов и формируется документ, соответствующих приложению 13 к постановлению МНС от 31.12.2010 г. №97. Сформированный перечень подписывается ЭЦП ответственного лица и передается в ИМНС. Его также можно сохранить в формате PDF и распечатать.

Пользоваться таким сервисом удобно, если должников немного, но слишком трудоемко, если их десятки и сотни. К тому же собирать и распечатывать необходимый пакет документов вручную очень долго. Иногда на это уходит больше недели. Часть должников за это время может с вами рассчитаться, а у кого-то все равно не будет денег. И все труды пропадут зря.

Нет необходимости «тащить» в ИМНС всех своих дебиторов. Ведь задача в том, чтобы рассчитаться с бюджетом без санкций и одновременно взыскать максимально возможную сумму долгов со своих контрагентов, не ссорясь с ними. Эта задача решается за счет правильной организации учета и контроля дебиторской задолженности, а также соответствующей настройки бухгалтерских программ.

Если все процедуры выполнены, налоговый орган принимает решение о взыскании налогов за счет средств дебиторов. Оно выносится по истечении срока исполнения обязательств дебитора перед плательщиком. Если в договоре между плательщиком и его дебитором определен срок (период времени или день) исполнения обязательств, и он не наступил на день получения налоговым органом сведений о задолженности плательщика по налогам, то решение не выносится.

Налоговый орган обязан информировать дебитора о принятом решении о взыскании налога. Для этого дебитору направляется сообщение в виде электронного документа через личный кабинет плательщика. Это решение и платежное требование подлежат отзыву не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения документов, свидетельствующих об исполнении плательщиком налогового обязательства, путем направления заявления ИМНС об отзыве платежного требования, которое подлежит безусловному исполнению банком (ч. 1, 3 п. 7 ст. 64 НК).

Налоговая инспекция обязана информировать дебитора о принятом решении о взыскании налога.

Ответственность за достоверность сведений о дебиторах и суммах дебиторской задолженности несет плательщик. Если налоговый орган обнаружит, что сведения недостоверны, взысканная сумма дебиторской задолженности подлежит возврату дебитору (п. 6 ст. 64 НК).

Не производится взыскание за счет денежных средств:

- на корреспондентских и благотворительных счетах, на счетах по учету средств республиканского и местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов, привлеченных Республикой Беларусь, Советом Министров, прочих бюджетных и государственных средств, а также на счетах, используемых для расчетов в форме аккредитивов, и со специальных счетов, открытых в соответствии с законодательными актами.

И еще: некоторые плательщики искусственно формируют задолженность перед бюджетом, чтобы воспользоваться помощью налоговых органов во взыскании задолженности со своих контрагентов. Правда, данная норма не применяется, если такая ситуация создается умышленно. Но доказать умысел весьма непросто. Однако затруднительно и продержаться несколько дней, а то и недель, без движения по расчетным счетам. А как только на них начнут поступать деньги, их сразу спишут в счет погашения задолженности по налогам.

Леонид ФРИДКИН, экономист

Опубликовано в сокращении (полностью – см. печатную версию журнала «Директор», №12/2020).

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