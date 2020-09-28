Взыскание задолженности. Чем может помочь нотариус?

26 июля вступил в силу Указ №291 «Об исполнении денежных обязательств», который изменил порядок использования исполнительной надписи в этом процессе.

Этот небольшой по объему документ стал одним из наиболее обсуждаемых в деловой среде. Потому что, с одной стороны, у добросовестной стороны (должника) появилась возможность на защиту от злонамеренного взыскания, а с другой - добросовестная сторона (кредитор) теряет право быстро получить причитающиеся ему денежные средства.

До конца года взыскание денежных средств по исполнительным надписям осуществляется только органами принудительного исполнения в рамках исполнительных производств, т.е. минуя Автоматизированную информационную систему исполнения денежных обязательств (АИС ИДО). Ограничения, введенные Указом №291, не применяются к иным исполнительным документам.

Ст. 41 Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве» предписывает до обращения к судебному исполнителю в обязательном порядке направить все исполнительные документы в банк и (или) небанковскую кредитно-финансовую организацию для списания в бесспорном порядке денежных средств, находящихся на банковских счетах должника.

Важным финансовым отличием получения причитающихся денежных средств самим взыскателем через АИС ИДО от взыскания через органы принудительного исполнения является то обстоятельство, что отдел принудительного исполнения (ОПИ) дополнительно удерживает с должника 10% от взысканных сумм (включая удержанные через АИС ИДО самим судебным исполнителем).

АИС ИДО работает в стране с 2020 г. Пользование данной системой осуществляется через банк практически бесплатно (в рамках договора на расчетно-кассовое обслуживание). Взыскатель обращается в обслуживающий банк с платежным требованием в отношении должника, к которому прилагает оригинал исполнительного документа (исполнительный лист, судебный приказ, выданный судом, определение о судебном приказе, исполнительная надпись нотариуса и т.п.). Платежное требование, направленное в АИС ИДО, при достаточности средств на счете у должника исполнялось в течение 30 мин с момента поступления в систему.

Данный механизм взыскания задолженности ускорял и облегчал процесс получения денежных средств без дополнительных финансовых затрат. Правда, при этом существовала проблема: должника не уведомляли об обращении с требованием о взыскании задолженности и совершении исполнительной надписи нотариусом.

Об этом он узнавал, только получив в банке платежное требование к своему расчетному счету. И единственным способом защиты от неправомерного взыскания было обращение в суд с иском о признании не подлежащим исполнению исполнительного документа. А это дополнительные расходы по оплате госпошлины, юридической помощи и сбору доказательств.

Согласно ст. 219 ХПК срок рассмотрения такого дела судом составлял до 1 месяца со дня поступления заявления. То есть добросовестная сторона длительное время не могла получить списанные денежные средства обратно. При этом если ставка нотариального тарифа за взыскание у нотариуса составляла до 10 базовых величин, то пошлина за отмену такого взыскания - до 5% необоснованно взысканной суммы.

Сейчас же с изменениями, внесенными Указом №291, процесс списания задолженности затягивается. Взыскатели не могут предъявить исполнительную надпись в банк, а вынуждены обращаться к судебному исполнителю для возбуждения исполнительного производства, и уже судебный исполнитель, а не нотариус, уведомляет должника о взыскании долга и возбуждении исполнительного производства.

Должнику дают 7 рабочих дней с момента получения постановления о возбуждении исполнительного производства для добровольного погашения долга, в течение которых можно также обратиться с иском о признании исполнительной надписи не подлежащей исполнению. В этом случае и при подаче ходатайства о приостановлении исполнения взыскания денежные средства могут списать только после вынесения решения суда в пользу взыскателя.

Данные изменения, бесспорно, защищают интересы добросовестного должника, но не добросовестного взыскателя. Как видим, и старый, и новый, временный, порядок взыскания имеют определенные недостатки. Решение должно учитывать интересы обеих сторон и находиться в золотой середине. Поэтому необходимо продолжить обсуждение данной проблемы с поиском справедливого правового решения для обеих сторон, с привлечением банков, нотариата, органов принудительного исполнения и других заинтересованных лиц.

Одним из оптимальных и справедливых вариантов, на наш взгляд, могло стать изменение п. 215 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий, утвержденной Постановлением Министерства юстиции от 23.10.2006 г. №63. Только в нем следовало предусмотреть направление нотариусом копии исполнительной надписи должнику, а также срока, с которого ее можно предъявить к исполнению. Такой порядок в чем-то аналогичен механизму извещения должника о вынесенном в отношении него судебном приказе (определении о судебном приказе).

В дальнейшем это позволило бы взыскивать задолженность в пользу добросовестных взыскателей при отсутствии спора через АИС ИДО без помощи судебных исполнителей. А пока единственные, кто точно выигрывает в данной ситуации, - это органы принудительного исполнения, удерживающие 10% принудительного сбора от сумм, которые они будут списывать через АИС ИДО, через которую ранее списывались самими взыскателями.

Сергей БЕЛЯВСКИЙ,

юрист-лицензиат, медиатор, председатель Третейского суда «Экономические споры».

Елена ДОРОШКЕВИЧ, юрист

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