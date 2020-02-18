Взыскание долга в исполнительном производстве

Чтобы получить деньги, кредиторам придется поработать вместе с судебным исполнителем.

Те, кто сталкивался с проблемой взыскания долга, знают, что выигрыш дела в суде или получение исполнительной надписи нотариуса - это только половина дела. Вторая, куда более важная, состоит в получении от должника реального исполнения. Здесь идет в ход целый арсенал средств: переговоры, соглашения об отступном или новации, заявления в милицию и др.

- Первый и необходимый шаг в этом направлении - возбуждение исполнительного производства, -говорит адвокат Адвокатского бюро Евгения Малиновского Я. Леонович, - и его нельзя пропускать по нескольким причинам. Во-первых, только исполнительное производство позволит гарантировать законность удовлетворения ваших требований перед требованиями других кредиторов. Во-вторых, в исполнительном производстве можно получить информацию о должнике, которую он сам не захочет разглашать. И в-третьих, судебный исполнитель имеет полномочия совершать принудительные действия - приостанавливать операции по счетам в банках, арестовывать и реализовывать имущество и т.д.

Обычно после возбуждения исполнительного производства судебный исполнитель сам предпринимает меры, направленные на невозможность совершения должником расходных операций по счетам в банке. Немного позже он также направляет запросы в кадастровые агентства и ГАИ, чтобы установить: есть ли у должника недвижимое имущество или автомобили.

Но, как отмечает адвокат, кредитор не должен сидеть, сложа руки, потому что у исполнителя много дел, и пока у него дойдут руки до вашего должника, время может быть упущено. Поэтому, если вам известно о наличии у должника имущества, которое регистрируется в ГАИ или кадастровом агентстве (ЕГРНИ), стоит заранее предоставить судебному исполнителю информацию о нем, чтобы он максимально быстро принял указанные вышемеры.

Зачастую взыскание долга осуществляется за счет дебиторской задолженности должника. Информацию о наличии такой задолженности судебный исполнитель может почерпнуть из анализа расчетного счета должника, но на это требуется время. Поэтому, если вам известны контрагенты должника, целесообразно также предоставить судебному исполнителю сведения о них и по возможности - о примерных суммах задолженности.

- Должник может продолжать рассчитываться с другими поставщиками путем перевода долга, уступки права (требования) к своему дебитору третьим лицам, зачетом, заключением соглашений об отступном, новаций и др. Он также может продавать подконтрольным предприятиям имущество с отсрочкой платежа на 3, 5 и даже 10 лет, - отмечает юрист. - При наличии подобных подозрений нужно просить судебного исполнителя оперативно наложить запрет на совершение таких сделок. Тогда, если имущество все-таки будет продано или будет заключен договор уступки права (требования), взыскатель получит перспективу судебного оспаривания таких сделок.

Полная версия статьи адвоката Адвокатского бюро Евгения Малиновского Я. Леонович доступна в печатной версии журнала «Директор» №1/2020.

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