Ограничение в выезде за границу. Как этого избежать?

Что нужно знать, чтобы не получить запрет на выезд за пределы Беларуси.

Если предприятие является должником по исполнительному производству и не выплачивает долг в добровольном порядке, судебный исполнитель вправе применить меры по обеспечению исполнения исполнительного документа. В том числе, временно ограничить права должностных лиц компании-должника на выезд из Республики Беларусь.

Взыскатели часто пользуются этим инструментом, так как он является одним из наиболее эффективных способов понудить руководителей, уклоняющихся от погашения долга, вернуть его. При этом в Законе Республики Беларусь «Об исполнительном производстве» указано, что к должностным лицам юридического лица относятся: руководитель, главный бухгалтер, а также иные лица, уполномоченные в соответствии с учредительными документами, договорами или законодательством управлять должником - юридическим лицом.

Следует знать, что ограничение в выезде (как и любая обеспечительная мера) может применяться только в том случае, если ее непринятие может затруднить или сделать невозможным исполнение исполнительного документа. То есть, подавая заявление об ограничении должностного лица в праве на выезд, взыскатель должен указать в заявлении, каким образом выезд должностного лица за пределы страны препятствует исполнению исполнительного документа. Доказать это непросто. Поэтому на практике судами такие заявления взыскателей удовлетворяются не очень часто.

Но если кредитор обратится к судебному исполнителю, и заявление подаст последний, то суд, скорее всего, с ним согласится. Отсюда - и стратегия, которой специалисты советуют придерживаться руководителям, чтобы эта мера их не затронула.

Во-первых, нужно доказывать, что причинно-следственная связь между вашим выездом за пределы Беларуси и неисполнением исполнительного документа отсутствует. При этом необходимо обосновать - для чего вам необходима возможность выезда за границу. Например, в связи с необходимостью выезжать в командировки в связи с исполнением служебных обязанностей и др.

Во-вторых, нужно постараться убедить суд, что обращения кредитора с таким заявлением - не реально необходимая мера, а способ мести руководителю или участнику должника. А также - наладить хорошие отношения с судебным исполнителем и продемонстрировать ему готовность к сотрудничеству по погашению долга, чтобы он не поддержал применение такой меры, как ограничение выезда.

Яна ЛЕОНОВИЧ,



адвокат Адвокатского бюро Евгения Малиновского

Подробнее о судебной практике в применении такой меры, как ограничение в выезде за границу, а также можно ли добиться ее отмены, читайте в статье адвоката Я. Леонович «Граница на замке… Что делать?», в печатной версии журнала «Директор» №5/2019.

Ссылки по теме:

«Взыскание долга в упрощенном порядке ...», №2 (236) - февраль 2019.

«Встретимся в суде!», №3 (237) - март 2019.