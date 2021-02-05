«Война» в компании. Как минимизировать последствия?

Правильный выбор стратегии и стиля поведения в конфликте поможет быстрее и эффективнее разрешить проблемную ситуацию.

Конфликты являются естественным процессом в любой компании. Чтобы они разрешались положительно и конструктивно для всех сторон, оппонентам нужно гибко реагировать на изменение условий и требований в конфликтной ситуации. Ключевое место в управлении этим явлением играет выбор сотрудниками определенных стратегий и стилей поведения.

Стратегия и стиль: в чем отличия?

Многие руководители ошибочно ставят знак равенства между определениями «стратегия» и «стиль поведения в конфликте». Это заблуждение.

Стратегия поведения в конфликте - это планируемое завершение конфликта т.е. тот результат, которого ожидают конфликтующие стороны - победа или поражение Стратегию поведения оппоненты выбирают не просто так. Предварительно они оценивают свои собственные шансы на победу в конфликте, а также шансы другой стороны.

Стиль поведения в конфликте - это совокупность характерных приемов и тактик, которые оппоненты выбирают с учетом своих личностных особенностей и особенностей ситуации. Проще говоря, это манера вести себя в разрешении конфликта.

Для иллюстрации приведу ситуацию из личной практики. Между руководителем и сотрудником возник конфликт по поводу распределения обязанностей в отделе. Был уволен сотрудник, а его задачи с целью экономии ресурсов было решено распределить внутри отдела. Каких-то выплат или повышения зарплаты за дополнительную нагрузку не предполагалось. Одному из сотрудников достался больший объем задач, несмотря на его высокую загруженность и ключевую позицию в команде. Возник конфликт между ним и менеджером. В ходе конфликта обе стороны были нацелены на удовлетворение своих требований, что бы ни случилось. Руководитель настаивал на выполнении дополнительных задач именно этим сотрудником. Сотрудник же требовал увлечения зарплаты в два раза. В результате долгих переговоров общего решения так и не было найдено, и ситуация стала еще напряженнее. В итоге сотрудник принял решение покинуть компанию, а руководитель потерял одного из ключевых специалистов.

В данном примере обе стороны выбрали стратегию «проигрыш-проигрыш», так как в результате никто из них не достиг того, чего хотел. Возможно, потому, что оба выбрали стилем поведения в конфликте «соперничество».

Стратегии поведения в конфликте

Есть всего три основные стратегии поведения в конфликте: «выигрыш-проигрыш», «проигрыш-проигрыш» и «выигрыш-выигрыш».

Стратегия «выигрыш-проигрыш» предполагает выигрыш одной стороны и проигрыш второй. Один из оппонентов полностью получает то, из-за чего завязался конфликт, вторая сторона - нет. Происходит это по разным причинам: например, если это конфликт между руководителем и линейным сотрудником, то очевидно, что у руководителя больше ресурсов, власти и влияния, более высокий статус. Поэтому большинство менеджеров ориентированы на выигрыш. А линейные сотрудники, понимая влияние своего оппонента, нередко готовы согласиться с его условиями Выбор такой стратеги не позволяет разрешить конфликт, поэтому он продолжает «тлеть» долгое время.

Стратегия «проигрыш-проигрыш» не позволяет оппонентам полностью достичь того, чего они хотят. Она предполагает жесткую конфронтацию, иногда доходящую до открытой вражды. В результате конфликтующие стороны не только не получают желаемое, но даже могут потерять то, что имели.

Используя стратегию «проигрыш-проигрыш», конфликтующие стороны не только не получают желаемое, но даже могут потерять то, что имели.

Если ваши сотрудники предпочитают стратегии «выигрыш-проигрыш» и «проигрыш-проигрыш», то все свои силы и энергию они направляют не на решение конфликта, а друг на друга. Проще говоря, начинают переходить на личности и выяснять отношения, не имеющие ничего общего с предметом конфликта, и тем самым лишь усложняют ситуацию для себя.

Стратегия «выигрыш-выигрыш» - самая конструктивная в конфликте. В этом случае стороны нацелены на конструктивный исход, а также на удовлетворение своих интересов, но с сохранением положительных отношений с оппонентом. Данная стратегия возможна, если в компании поощряется культура открытого и уважительного диалога в коллективе, которую должен транслировать, прежде всего, сам руководитель, т.е. быть примером для своей команды.

Стили поведения в конфликте

Стиль - это характер поведения сотрудников в конфликте. Какой стиль выберет человек в конфликте, зависит от многих условий:

насколько сильно каждая из конфликтующих сторон стремится реализовать собственные цели и удовлетворить личные интересы;

насколько оппоненты готовы к конструктивному диалогу друг с другом;

насколько они активны или пассивны в отстаивании своих интересов.

В практике бизнеса встречается пять основных стилей поведения в конфликте: конфронтация, приспособление, компромисс, уклонение и сотрудничество. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, а также ситуации, в которых они будут более уместны.

Уклонение от конфликта может быть полезным, чтобы спокойно обдумать ситуацию, но в целом создает ситуацию «проигрыш-проигрыш».

Конфронтация (соревнование) выражается в открытом стремлении защитить свои интересы в ущерб интересам оппонента. При таком стиле один из оппонентов ориентирован в конфликте только на себя, действует активно, стремится навязать свои варианты решения, не приемлет сотрудничества. Часто применяется давление, запугивание и угрозы, психологическое или физическое насилие и пр. Цель - одержать победу над оппонентом любой ценой.

Часто такие конфликты встречаются у сотрудников с одинаковым профессиональным статусом, в «токсичных» коллективах или там, где отсутствуют правила, лидер или руководитель как таковой. А также - в высококонкурентных бизнесах (когда идет борьба за внимание и «кошелек» клиентов).

Этот стиль имеет больше минусов, чем плюсов. Однако он приемлем, когда предмет конфликта крайне важен, а личные взаимоотношения между сотрудниками не имеют значения и не являются корпоративной ценностью. Также такое поведение уместно, когда в компании или в коллективе - кризисная ситуация и нужно предпринять быстрое и решительное действие, чтобы обеспечить безопасность и свести возможный вред к минимуму.

Приспособление (уступчивость) - это пассивный стиль, который выражается в том, что сотрудник приносит в жертву собственные интересы. Цель - смягчить ситуацию, восстановить гармонию и положительные отношения. Такой стиль часто используется в конфликте между линейным сотрудником и руководителем. Выбор его связан с тем, что стороны стремятся сохранить свои профессиональный имидж и репутацию, поддержать в коллективе атмосферу делового сотрудничества. Поэтому они готовы поступиться собственными интересами.

Этот стиль приемлем в ситуациях, когда один из оппонентов не считает проблему слишком важной для себя, имеет более низкий статус и поэтому готов принять во внимание интересы другой стороны, уступая ей. Он также подходит, если сотрудники хотят сохранить хорошие взаимоотношения и конфликтная ситуация заходит в тупик. В некоторых культурах конфликты разрешаются именно с помощью стиля приспособления. Например, японцы придерживаются мнения, что человек будет скромнее и спасет свою репутацию, если приспособится, а вступив в открытый конфликт - рискует утратить уважение к себе.

Компромисс - соглашение между участниками конфликта путем взаимных уступок, когда оппоненты частично удовлетворяют свои интересы, Такой стиль встречается как у сотрудников, занимающих одинаковый профессиональный статус, так и в конфликте «руководитель-подчиненный».

Компромисс применим, когда отношения важны, проблемы не имеют простого решения и обе стороны заинтересованы в удовлетворении своих потребностей. Он возможен в следующих ситуациях:

когда оппоненты, равные по статусу, имеют взаимоисключающие интересы и понимают, что нужно смириться с временным, но подходящим для обеих сторон решением;

когда остальные стратегии неэффективны.

Уклонение (уход, игнорирование) - это отсутствие у оппонентов стремления к взаимному согласию и достижению собственных целей. В этом случае стороны не вовлечены в конфликт, но и не желают сотрудничать, даже для того, чтобы удовлетворить собственные цели.

Компромисс применим, если отношения важно сохранить, а проблема не имеет простого решения.

Такой конфликт часто возникает между сотрудниками с разным профессиональным статусом. Особенно часто он встречается между руководителем и подчиненным, когда, например, линейный сотрудник старается конфликт проигнорировать из-за более высокого статуса своего оппонента.

Стиль ухода создает ситуацию «проигрыш-проигрыш», так как ни один из оппонентов в конфликте не получит того, чего хочет. Более того, часто отношения между сотрудниками ухудшаются, потому что ни одна из сторон не решает конфликт и ничего не делает, чтобы исправить ситуацию. Уход может быть полезным для отсрочки конфликта, так как есть время обдумать ситуацию.

Сотрудничество - это стремление к обоюдному удовлетворению интересов. Происходит совместный поиск решения конфликтной ситуации для достижения общей цели. Такой стиль дает обоюдный выигрыш, потому что решение конфликта удовлетворяет обе стороны. Он возможен, когда:

проблема, из-за которой возник конфликт, является важной для обеих сторон;

оппоненты примерно равны по профессиональному статусу или вовсе не обращают внимания на статус;

стороны выступают за сохранение партнерских отношений, доверяют друг другу.

Как определить стратегию и стиль поведения в конфликте

Есть несколько способов, которые помогут руководителю оценить стратегию стиль поведения сотрудников в конфликте.

Первый способ - наблюдение. Понаблюдайте за поведением сотрудников в конфликте, оцените содержание их высказываний и поведение по данному чек-листу:

Готовы ли они к открытому диалогу со своим оппонентом или закрыты к переговорам.

Сконцентрированы ли они на своих целях и интересах, или учитывают интересы и цели своего оппонента.

Насколько гибко и быстро они готовы поменять свое поведение и образ мыслей, если того требуют сложившиеся условия и требования конфликта.

Стремятся ли сотрудники сохранить дружественные и партнерские отношения, или же отношения для них не имеют ценности.

Какую позицию стороны занимают в конфликте: более активную, или более пассивную.

Оценив с помощью данного чек-листа своих сотрудников, вы можете определить их стиль поведения и стратегию. А далее - оценив сам конфликт и их поведение - определить, какие способы разрешения ситуации будут наиболее конструктивны и приемлемы.

Второй способ - тестирование. Одной из самых распространенных методик диагностики поведения личности в конфликтной ситуации является опросник «Томаса-Килмена». Он не только показывает типичную реакцию на конфликт, но и объясняет, насколько она эффективна, а также дает информацию о других способах поведения в этой ситуации. Опросник максимально прост: он состоит из 12 суждений и в нем описаны все пять стилей поведения в конфликте. Нужно лишь выбрать в каждой паре то суждение, которое наиболее точно описывает типичное поведение человека в конфликтной ситуации.

Проводить тестирование сотрудников могут HR-менеджеры или специалисты отдела обучения и развития персонала. Плюсы метода: быстрый и минимально затратный способ узнать стиль поведения сотрудника в конфликте, возможность еще на входе (при приеме на работу) оценить реакции соискателей в конфликте. Минусы - как и у всех тестов: искажение ответов («социальная желательность» у отвечающих) и ошибки в проведении. При этом тесты не всегда дают полную и однозначную картину.

Наиболее эффективным способом будет комбинация этих двух методов: наблюдение + тестирование. Желательно, чтобы оценку стилей поведения конфликтующих делали приближенные к ним сотрудники. Ведь есть множество дополнительных факторов, которые нужно знать о человеке: личностные особенности (характер и темперамент), насколько для него ценен предмет конфликта, предыстория возникновения конфликта и т.д. Только с учетом всех этих факторов можно понимать, как поведет себя человек в конфликтной ситуации, и какой способ будет уместен в ее разрешении.

Анастасия ТЕТЕРУК,

специалист отдела развития персонала,

скрам-мастер, фасилитатор компании «ЮрСпектр»

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