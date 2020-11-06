Конфликт в компании. Что делать?

Эксперт рассказал - почему возникают конфликты и как распутать клубок противоречий между сотрудниками с наименьшими потерями.

Конфликт в организации с высокой степенью вероятности будет возникать, когда сотрудники тесно связаны друг с другом функционально, территориально, вовлечены в общую деятельность, имеют развитые каналы коммуникации. Недаром многие компании переходят от территориального расположения сотрудников в офисе по принципу «открытое пространство» к «сотовому», используя для этого мобильные офисные перегородки, либо вообще к работе «на удаленке».

Одним из основных факторов, способствующих возникновению конфликтов, является также недозагруженность сотрудников работой. Вообще для руководителя часто возникающие конфликты должны стать сигналом, свидетельствующим о том, что у сотрудников есть для этого свободное время. Если подчиненные загружены работой «по самое горло», у них нет объективной возможности тратить ресурсы на выяснение отношений.

Наличие сотрудников, способных стать неформальными лидерами, также является значимым фактором возникновения конфликтных ситуаций. Если в группе появляется неформальный лидер с деструктивными намерениями, то наиболее желательный способ предотвращения конфликтной ситуации - привлечение его на свою сторону и изменение его установок и намерений на конструктивные, работающие на благо организации.

Нередко стороны конфликта - от отдельных сотрудников до больших групп людей (структурных подразделений, проектных команд) - по различным причинам либо не могут, либо не хотят двигаться к достижению согласия. Это может носить длительный характер. Включение третьей стороны (т.е. руководителя) в этот спор может существенно изменить ситуацию. Но, как показывает практика, эффект такого вмешательства может быть как благотворным, так и резко негативным.

Поэтому, выступая в качестве третейского судьи, руководитель должен знать суть конфликта, обладать большим терпением и терпимостью, положительно относиться к обеим сторонам. Он должен чувствовать и понимать, когда такое вмешательство является своевременным, поскольку слишком ранее подключение к конфликту может привести к не меньшим издержкам, чем слишком позднее. Руководитель в качестве третейского судьи в конфликтной ситуации, как правило, работает над вопросами «сохранения лица» сторон, уменьшения «трений», снижения накала их эмоций и усиления доверия друг к другу.

В работе со сторонами, вовлеченными в конфликт, рекомендуется придерживаться следующих правил:

- стараться изменить представление сторон конфликта об их споре так, чтобы они считали его не сражением, которое надо выиграть, а вопросом, который надо решить совместными усилиями;

- дать возможность сторонам беспрепятственно выразить свои чувства, эмоции, переживания («выпустить пар»);

- вывести конфликтующие стороны «из окопов» на «нейтральную территорию» - не на битву, а на конструктивное взаимодействие.

Александр ТРУСЬ,

бизнес-тренер, основатель Школы делового и управленческого мастерства,

кандидат психологических наук

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