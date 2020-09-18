5 причин возникновения конфликтов в компании

Как вовремя заметить конфликтные ситуации и можно ли их избежать.

Тема конфликтов вызывает неизменный интерес в любой аудитории, а у руководителей и собственников бизнеса - особенно. Было бы ошибкой считать, что любое взаимодействие в бизнесе и управлении непременно связано с конфликтом. Но такие ситуации возникают практически в каждой компании. К обстоятельствам, способствующим возникновению конфликта в деловой практике и управленческой деятельности, принято относить:

1. «Головокружение от успехов».

Периоды, в которые показатели растут как на дрожжах, сопровождаются таким же ростом притязаний, и эти притязания (желания, намерения и т.п.) могут переходить границы реальности. Но со временем эти периоды сменяются стабилизацией, наступлением плато или даже значительным снижением показателей, особенно на фоне кризисов различного происхождения. Вот тут-то и наступает самое время для возникновения конфликтов: аппетиты разгорелись, а ситуация такова, что такого же ошеломительного успеха добиться уже невозможно. Начинается поиск «козла отпущения».

2. Неопределенность в оценке соотношения сил.

Каждая сторона, по-своему оценивая имеющиеся ресурсы (властные, административные, личностные и пр.), полагает, что она сильнее другой. Это подхлестывает спиралевидный рост притязаний и усиливает конфликтную ситуацию.

3. «Обидное сравнение».

Одна из сторон считает, что другая сторона, не имеющая больших заслуг перед организацией, пользуется большими привилегиями, получает от организации «больший и вкуснейший кусок пирога». Понятие справедливости является субъективным, возникающим в голове у конкретного сотрудника, его объективно нельзя измерить, взвесить и «пощупать». Это - мнение, восприятие или представление (другими словами, «картинка») сотрудника относительно справедливости оценки его трудового вклада в дело организации. То, что работник может рассматривать как несправедливую оценку своего трудового вклада («Мне недоплачивают!»), его руководитель может считать вполне справедливым или даже расценивать как переплату («Сотрудник получает от организации больше, чем того заслуживает»).

4. Статусная неопределенность.

Под ней понимаются сравнения, которые болезненно воспринимаются одной из сторон или обеими сторонами, т.е. ситуация, при которой для оценки заслуг или вклада сотрудников существует несколько критериев и кто-то превосходит своих коллег по одному критерию, но оказывается ниже по другому.

5. Нечеткие, размытые организационные нормы и правила.

Нормы и правила определяют, на что стороны имеют право, и придают законность их притязаниям. Конфликт в организации между отдельными сотрудниками и целыми структурными подразделениями возникает тогда, когда корпоративные нормы и правила слабы или изменчивы. Чем меньше их в организации, тем выше вероятность возникновения конфликтных ситуаций на почве того, что притязания одной стороны вступают в противоречие с целями другой и это никак формально не регулируется.

Александр ТРУСЬ, бизнес-тренер, основатель Школы

делового и управленческого мастерства, кандидат психологических наук

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