Пандемия активизировала интерес бизнеса к онлайн-сервисам

Татьяна ДАЙЛИД, управляющий партнер группы компаний Resolva: «Компаниям пришлось отбросить страхи и вывести многие процессы за пределы офиса».

- 2020 год поставил условие: если не можешь работать онлайн, не можешь работать в принципе. Пришлось на несколько месяцев вывести все процессы за пределы офиса и активизировать онлайн сервисы - «стереть пыль» с CRM, освоить Zoom, Trello, изучить правовые нюансы дистанционного труда.

Средний чек в целом немного просел, а доходы сотрудников мы старались сохранить на прежнем уровне. Поэтому решили провести оптимизацию наших процессов: перешли на электронный документооборот, задействовали облачные сервисы, автоматизировали некоторые рутинные процессы - обработку первичных электронных документов, ведение кадрового учета. За счет этого оптимизировали нагрузку на сотрудников и подняли доходность.

Я давно хотела запустить цикл онлайн семинаров, но все время что-то мешало: непонятно, как вещать в монитор в одиночестве, страх большой аудитории, технические трудности. Все разрешилось само собой: чтобы оставаться в поле зрения потенциальных клиентов и развиваться, пришлось отбросить страхи, освоить всевозможные приложения и выйти в онлайн. На первом вебинаре было 250 человек - хорошо, что я узнала об этом потом. Сейчас провожу по 3-4 вебинара в месяц. Научилась получать удовольствие от онлайн курсов: английский, IT Sales, маркетинг. Все, на что раньше не было времени…

Жесткий негативный фон, к сожалению, создает политическая ситуация. У меня достаточно активная позиция по этому вопросу. Кроме того, практически раз в неделю я думаю о том, что будет, если что-то произойдет и сработает эффект домино: клиенты разбегутся, выручка упадет, придется отказаться от офиса, всех уволить и т.п. То есть каждую неделю я «проживаю» упадок своего бизнеса, и это, конечно, отражается на психоэмоциональном состоянии. Но планы я все-таки строю!

Я хотела бы, чтобы Resolva закрепила за собой существенную часть рынка по ведению кадрового учета. В 2021 г. мы с партнерами планируем запустить онлайн сервис для ведения и автоматизации кадрового учета. Ну, и нынешняя ситуация показала, что очень важно иметь существенную часть экспортной выручки, которая гарантирует финансовую стабильность в сложные времена. К этому мы и будем стремиться в 2021 году.

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