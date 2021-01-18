В 2020 году предприятия активнее внедряли CRM и системы аналитики

Катерина Левченко, директор и соучредитель Orange Process также отмечает рост спроса на инфраструктуру для удаленной работы.

- 2020 год - настоящая проверка на стрессоустойчивость как людей, так и бизнесов. Многие представители малого бизнеса в первом полугодии заморозили проекты по CRM, оставляли подушку безопасности при себе и ждали развития событий. Исключение составляли компании, связанные со строительством, интернет-магазины и сфера услуг в онлайне и онлайн-продажах.

Крупный и средний бизнес практически не менял планы по внедрению CRM, понимая, что кризисы пройдут, а работать - надо. Я бы даже сказала, что спрос на цифровую трансформацию у «серьезного» бизнеса усилился. Даже те, кто раньше свысока смотрел на цифровизацию своих компаний, поняли, что без систем управления процессами сложно контролировать ситуацию. Причем, если раньше упор делался больше на взаимоотношения с клиентами, то в 2020-м компании обратили внимание и на сотрудников.

Основной тренд - организация удобной инфраструктуры для удаленной работы и возможности контроля результатов. Речь уже не идет о «высиженном» времени в офисе, все стали всерьез задумываться о производительности. Повысился интерес к Low-Code платформам. Компании хотят иметь возможность настраивать систему с минимальным привлечением программистов. Это дает возможность быстрее запускать новые функции в системах. Особенно этот тренд касается настройки бизнес-процессов. Возможность нарисовать визуальную карту процесса и сразу получить работающую логику - вот то, что сейчас хочет бизнес.

Отдельный спрос - на аналитику. В 2020 г. компаниям стало важно иметь гибкие инструменты для анализа. Ситуация не дает возможность постоянно придумывать новые формы для отчетов и потом долго их настраивать - топ-менеджеры хотят получать данные сразу. Что важно: наблюдается переход в онлайн традиционного бизнеса. Причем, это касается не только b2c, но и b2b. Создаются партнерские порталы, компании стараются максимально интегрировать своих клиентов в инфраструктуру. Это ускоряет процессы заказа, документооборот, снижает ошибки при передаче информации. Все эти тренды требуют от бизнеса более точных и эффективных процессов, без этих изменений невозможно оставаться прибыльными.

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