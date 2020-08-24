Бизнес-школы ушли в онлайн. Что из этого вышло?

Участники рынка бизнес-образования рассказали о достоинствах и недостатках новых форматов обучения.

Анастасия ПУШКИНА, директор бизнес-школы «Здесь и Сейчас»:

- Онлайн-обучение сегодня - это не просто «говорящая голова», а прямой динамичный и живой процесс обмена информацией, опосредованный через экран монитора. Это - виртуальные комнаты, где слушатели выполняют задания, и десятки цифровых инструментов, которые вовлекают в учебный процесс, делают его непрерывным, насыщенным и эффективным. Из дополнительных выгод онлайн-обучения наши клиенты отмечают более гибкие условия, экономию времени на дорогу, удобство обучаться в любом месте и в любое время. Да и зачастую это единственно возможный формат получить знания от экспертов высочайшего класса.

С другой стороны, появились и дополнительные требования к самим обучающимся - высокая самодисциплина, внимание и концентрация. И здесь бизнес-образование идет в ногу с общим трендом к росту высокоорганизованных сотрудников и команд, которые способны эффективно работать удаленно, самостоятельно организовывать свое время, избегать ловушек лени, прокрастинации и потери фокуса.

Усиливается и противоположная тенденция - многие с нетерпением ожидают возврата офлайн-обучения. Ведь это другая энергетика, больше возможностей для неформального общения. К тому же для приобретения качественно иных результатов и освоения новых процессов часто рекомендуют сменить обстановку. Мы уже готовы к тому, чтобы вновь открыть свои аудитории для клиентов. Конечно, с дополнительными мерами предосторожности, всеми способами дезинфекции, так как расслабляться пока рано.

Таким образом, в будущем можно ожидать дальнейшего развития как онлайн-технологий в обучении, так и появления самых разнообразных смешанных форматов. Например, проявилась такая тенденция: сокращение обучения по заказу компаний начало компенсироваться ростом числа людей, самостоятельно инвестирующих в свое образование. Это медленное приближение к мировой практике, где именно сотрудник, а не компания, в большей степени заинтересован в росте своих компетенций.

Вероника КОППЕК, бизнес-тренер по развитию управленческих компетенций:

- За четыре месяца работы в онлайн-формате я на практике опровергла несколько своих гипотез.

Гипотеза 1. «При занятиях в онлайн-формате в группе должно быть не более 30 человек». На самом деле оказалось, что эффективность снижается, как только мы приближаемся к 18 участникам. Оптимальной по-прежнему является группа 12-14 человек. Уровень вовлеченности выше, когда участники во время занятия включают свои камеры и видят друг друга. С большой группой это не получается - в ней легче «отсидеться» в наблюдателях.

Гипотеза 2. «В онлайне проводить обучение проще». По факту и участникам, и мне, как тренеру, оказалось сложнее. Экспериментальным путем я пришла к формату трехчасовых занятий, за время которых мы успеваем разобрать отдельную тему и при этом сохранить работоспособность группы. Участники признаются, что 4 и более часа - очень сложно для восприятия и концентрации внимания. В кабинетном режиме мы можем разбавлять разговор деловыми играми и физическими заданиями, а в онлайне это организовать намного сложнее.

Есть у онлайн-обучения и плюсы. Самая неприятная часть обучения, когда группа собирается в помещении - недостаток кислорода из-за проблем с вентиляцией большей части наших офисов. В удаленном формате каждый выбирает себе комфортное окружение и температуру в комнате. Все мы экономим время на дорогу и не тратим нервы на поиски парковки. Тем не менее, когда я слышу, что к традиционному формату обучения люди больше не вернутся, мне вспоминается эпизод из к/ф «Москва слезам не верит». Там герой говорит, что в будущем не будет ни театров, ни кинотеатров, останется только телевидение. Хочется возразить: «Не верю»!

Оксана КНЯЗЕВА, преподаватель и директор по маркетингу Бизнес-школы ИПМ:

- Самым сложным стало то, что мы не могли сразу купить достаточно камер - в день у нас проводилось до семи семинаров, а для этого нужно хорошее оборудование. Для каждого занятия мы используем камеры полупрофессионального класса по цене от 1 тыс. до 3 тыс. долл., два ноутбука и большой проектор - чтобы видеть и слушателей, и преподавателя. Пришлось также переучивать персонал, который занимается поддержкой во время занятий. Ведь кто-то должен быстро решать технические вопросы, и плохо, если на это приходится отвлекаться преподавателю. Это должно происходить незаметно для слушателя и без ущерба для обучающего процесса.

По нашим наблюдениям, почти все бизнес-школы прошли процесс адаптации своих процессов быстро - в течение месяца-двух. До пандемии мы использовали дистанционное образование на 10-15% - или в корпоративном обучении, либо для слушателей из регионов. А с конца марта перешли в онлайн на 100%. В июне-июле доучиваем «длинные» группы, которые запускались либо в начале учебного года, либо зимой. Сейчас ведем набор на сентябрь и уже готовимся начать работу в аудиториях.

Конечно, мы заметили некоторый спад количества слушателей: число групп было то же, но вместо 16-20 человек в них обучалось 10-11. За сезон бизнес-школа не досчиталась около трети выручки. Но все преподаватели и сотрудники сохранили свои курсы и учебные часы - для нашего руководителя Павла Данейко это был приоритет №1.

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Диана КАЛЕНИК

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