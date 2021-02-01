Экономическое давление Запада ставит Беларусь в ситуацию «цугцванга»

Президент международного некоммерческого фонда «Новая экономика» Евгений КАЧУРОВСКИЙ оценил риски, связанные с введением санкций.

- Евросоюз и США уже заявили о новом «штрафном» пакете для Минска в рамках обеспечения политической стабильности. Заявленные механизмы ограничения могут негативно сказаться на белорусской отечественной экономике и финансах. Евросоюз готовит третий пакет санкций. Возможно, рестрикционные меры применят против 20 лояльных власти бизнесменов и порядка 400 госкомпаний. Не исключено, что Беларусь сможет избежать секторальных санкций. Но ограничения в торговле с Европой и Северной Америкой, как показывает докризисный 2019 г., практически составят половину белорусского стоимостного экспорта.

Для стран ЕС доля Беларуси в торговле не превышает 0,2%. Поэтому реальный ущерб от санкций они практически не понесут. За исключением отдельных фирм, которые давно работают на белорусском рынке и являются поставщиками отдельного оборудования и критического импорта. Такие экономические санкции не окажут немедленного негативного эффекта, так как Минск импортирует из этих государств, в первую очередь, инвестиционные товары.

Однако в ближайшей годичной перспективе ограничения реально сработают и скажутся не только на точках роста, но и финансовой стабильности страны. Санкции становятся серьезным риском, так как торговля с ЕС имела тенденцию роста, начиная с 2000 г. Это стало возможно в рамках так называемой многовекторной торговой политики, на которую Россия мало обращала внимания до политического кризиса в Беларуси.

Уровень торговли Беларуси с Европой и Северной Америкой, 2019 г., млн долл.

Источник: Белстат

Санкционная политика Запада на данном этапе будет носить адресный характер против госпредприятий и организаций с государственным участием. И это существенным образом скажется не только на их доходности (на переориентацию экспорта потребуется много времени), но и на кредитоспособности (прямая адресная поддержка ссудами). А доля таких организаций играет определяющую роль в экспортной стратегии государства.

В санкционной политике очень важна позиция Украины, которая ранее декларировала свое единство с Западом. Когда ЕС ввел первые ограничения, то она заявила, что присоединяется к ним, но продолжила экономическое сотрудничество. В третьем санкционном пакете Киев пока не обозначил свое участие по отношению к Минску. Сегодня треть украинского рынка горюче-смазочной продукции приходится на поставки из Беларуси.

Ведение санкций Запада против Беларуси фактически ставит ее экономическое развитие и финансы в ситуацию «цугцванга» в краткосрочной перспективе. Поэтому в повестке дня Минска остро стоит позиция России. Пока Москва очень осторожна и не хочет брать на себя белорусские риски. Только соседняя страна реально может предоставить свой рынок для белорусской санкционной продукции и спасти союзника по Союзному государству от коллапса.

Со своей стороны Минск «тянет» время и не откликается на предложения по активной экономической интеграции с Россией. С упорством декларирует свою «многовекторную» политику и старается «уловить» обнадеживающие для себя сигналы со стороны ЕС и США. Риски для Минска слишком велики и могут стоить ему половины стоимости белорусского экспорта, прекращения кредитования госпрограмм и притока инвестиций, невозможности привлечения ресурсов с европейских кредитных и фондовых рынков. Поэтому экономические власти страны не идут на обострение и введение асимметричных мер. Также они не спешат реализовать свои угрозы по изменению логистики экспортных поставок.

С другой стороны, Минск «генерирует» инициативы типа создания в рамках Шанхайской организации сотрудничества независимого от западных стран финансового Фонда. Основными направлениями его деятельности могли бы стать не связанное с обеспечением инвестиционных проектов кредитование, а также предоставление стабилизационных займов, в т. ч. на поддержку программ развития. Беларусь также не спешит отказываться от различных источников поставок нефти, а также намерена получить компенсацию от России за «налоговый маневр».

Подобное поведение Минска «раздражает» Москву. Сочинские договоренности между президентами пока не находят развития за исключением предоставления Беларуси срочного кредита в размере 1,5 млрд долл., часть которого пошла на оплату поставок газа. Российские власти пытаются воздействовать на Минск с целью добиться трансформаций во внутренней жизни и сблизить интеграционные позиции стран. Напрямую говорят, что Беларусь нужна РФ не как транзитная страна, а как союзник. Намекая при этом, что ее доля в российской экономике не превышает 2%.

В случае продолжения заигрывания Минска с Западом Москва может предъявить полный список претензий. Так, доля российского рубля в белорусском экспорте в 2019 г. превысила 35%, а в импорте - более 27%. Не говоря о вливаниях в белорусские банки с российским капиталом, и т.д.

В случае отказа России подставить плечо Минску из-за стремления на Запад (более половины белорусов по отдельным опросам предпочитают ЕС) на первый план выходит позиция Евросоюза. Однако условия интеграции с этой организацией для страны очень жесткие и тяжелые. Пример Украины показывает, что данный трек очень затратный с позиции экономики. Но такие «ухабы» на европейском пути существуют не только для Киева, но, например, и для Кишинева. Уже прозвучал четкий и однозначный посыл еврокомиссара для властей Молдовы: без реформ на поддержку можно не надеяться…

Минску ждать эффективной помощи со стороны ЕС на уровне «плана Маршалла» или прямых финансовых инвестиций для поддержки проведения экономических реформ также не стоит. Этими вопросами, как правило, занимается МВФ и частично Всемирный банк. А условия этих финансовых доноров для Беларуси давно известны.

Минск не обладает «золотой» карточкой на геополитическом и экономическом, в т.ч. на европейском пространстве. Политический кризис перевел страну в новый режим экономического развития, где доминируют неопределенность и возможные риски дефолта на фоне ввода санкций. Такой сценарий возможен в случае, если Россия откажет в помощи Беларуси. Ситуация настолько серьезная, что власти согласились не доводить жесткие параметры по росту экономики в следующем году.

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