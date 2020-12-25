Библиотека современного руководителя

В «золотой» коллекции бизнес-литературы - бестселлеры, полезные новинки, пособия для топ-менеджеров, бизнесменов и консультантов.

Дмитрий Виташов. Бюрократия без боли. Новые практики госуправления. - М.: Интеллектуальная литература, 2020. - 272 с.

Принципы бюрократии - тот клей, который скрепляет не только огромные, сложные госсистемы, но и крупные коммерческие организации, предотвращая их крах под собственной тяжестью. Проблемы же чаще всего кроются в неоправданно раздутых организационных структурах, плохо выстроенных бизнес-процессах и корпоративной культуре, не нацеленной на результат.

Корпоративная культура. - М.: Альпина Паблишер, 2020. - 216с.

В новом сборнике из серии «HBR: 10 лучших статей» подобраны самые важные материалы главного делового журнала в мире, посвященные корпоративной культуре. Ее не так просто понять и, как правило, сложно измерить, но она является одной из важнейших составляющих успеха любой компании.

Идеи, советы и стратегии из Harvard Business Review помогут руководителям разобраться в том, как устроена корпоративная культура компании, когда ее необходимо менять и как контролировать процесс трансформации.

Максим Новицкий. Продать бизнес или привлечь инвестиции? - М.: Эксмо, 2020. - 352 с.

М.Новицкий - основатель «Альтера Инвест», крупной компании по продаже бизнеса, автор статей в РБК, Forbes, спикер бизнес-мероприятий. В книге - 14 интервью с успешными предпринимателями, инвесторами, основателями известных компаний. Среди них Эдуард Гуринович (основатель CarPrice), Михаил Воронин (старший партнер «Атланта групп»), Алексей Горячев (управляющий партнер RB Partners), Герман Гаврилов (основатель и директор СЕО Roistat) и др.

Сергей Дерцап, Алексей Минкевич. Проджект-менеджмент. Как быть профессионалом. - М.: Альпина Паблишер, 2020. - 290 с.

У авторов книги на двоих - более 20 лет боевой практики управления проектами. Этим богатым опытом они щедро делятся, умело вплетая его в необходимую теоретическую базу и терминологию. С.Дерцап и А.Минкевич выстраивают ясную структуру управления проектами, рассматривают типичные ошибки, облегчая понимание наиболее сложных нюансов с помощью живых примеров.

Глеб Архангельский. Ежедневник. Метод Глеба Архангельского (классический, датированный 2021). - М.: Альпина Паблишер, 2020. - 344 с.

Есть несколько простых правил, которые помогут сделать время насыщенным, осмысленным и результативным. Нужно знать свои цели, понимать, к чему стремишься и чего хочешь достичь. Важно планировать свой день, выделяя главное, сортируя дела по смыслу и времени.

В «Ежедневник-2021» встроены инструменты, которые приучат не забывать об ориентирах, быстро решать задачи, которые вы бесконечно откладывали, и справляться с объемными делами, разбивая их на мелкие.

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Библиотека руководителя