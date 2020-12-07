Библиотека руководителя

Деловые бестселлеры, полезные новинки, пособия для топ-менеджеров, бизнесменов и консультантов.

Рэй Далио. Принципы. Жизнь и работа. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 608 с.

Основанная 26-летним Р.Далио инвестиционная фирма Bridgewater Associates в течение последующих 40 лет стала пятой по значению частной компанией в США (по версии Fortune). Секрет ее устойчивости и успеха в том, что в своей жизни и работе автор придерживается универсальных принципов, которые выкристаллизовались из ряда побед и поражений. Журнал CIO даже назвал Далио «Стивом Джобсом инвестирования».

Вячеслав Семенчук, Глеб Марков. 101 способ создания новых источников дохода. Как зарабатывать на всем и всегда. - М.: Интеллектуальная литература, 2020. - 272 с.

По мнению авторов, каждый человек может научиться обогащаться на всем и всегда, невзирая на трудности или кризисы. Все дело в привычке рассматривать любое событие как возможность заработать, сэкономить или выгодно инвестировать уже имеющиеся деньги, т.е. не упускать ни одной возможности получения прибыли. Без приложения суперусилий.

На множестве примеров В.Семенчук и Г.Марков покажут, как изменить свой способ мышления, чтобы научиться видеть возможности создания новых источников дохода, придумывать способы их монетизации и, наконец, делать это!

Петр Людвиг. Победи прокрастинацию! Как перестать откладывать дела на завтра. - М.: Альпина Паблишер, 2017. - 264 с.

Автор книги, на собственном опыте убедившийся в коварстве прокрастинации, всесторонне изучил и определил причины ее возникновения, предложил несколько простых и действенных способов борьбы с данной проблемой.

Используя в повседневной жизни созданную П.Людвигом методику избавления от «недуга», которому подвержены миллионы людей во всем мире, вы сможете радикально повысить собственную эффективность, раскрыть творческий потенциал на 100% и научитесь проживать каждый день полноценно, получая радость и удовлетворение от того, что все дела отныне выполняются точно в срок.

Дмитрий Останин, Иван Шелевей, Онлайн-курс. Как спроектировать и реализовать. - М.: Эксмо, 2020. - 256 с.

Эта книга для тех, кто хочет быть успешным и вывести свой проект на новый уровень. Ведь мир бизнеса уже давно вышел за рамки офлайн. Теперь многие компании связывают свое будущее с онлайн-сферой, запуская проекты в интернете, онлайн-курсы и онлайн-продукты.

Среди самых ярких проектов авторов - онлайн-курсы и марафоны для Ирины Хакамады, Павла Воли, Ляйсан Утяшевой, Александра Васильева, Радислава Гандапаса и др.

Максим Ильяхов. Шаблоны текста для работы и бизнеса. - М.: Альпина Паблишер, 2020. - 64 с.

Это сборник шаблонов писем, рассылок, пресс-релизов, рекламы и текстов для сайта. Выбирайте подходящий вариант, меняйте в нем детали под свою ситуацию и используйте. Не нужно возиться со структурами, подбирать слова, переживать о сочетаемости или спорить о стиле. Добавляйте подробности, наращивайте структурные элементы и создавайте шедевры, от которых ваши клиенты будут в восторге.

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