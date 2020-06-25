Учимся выбирать полезные книги и читать правильно

Успешные бизнесмены много читают, но времени у них становится все меньше. Простые способы, которые помогут повысить продуктивность работы с информацией.

Было бы пустой тратой времени и иных ресурсов читателя начинать статью с обращения к набившей оскомину мысли о том, что развитие современного руководителя должно носить системный и непрерывный характер, и продолжаться на протяжении всей управленческой карьеры. Понятие «законченное образование» является одним из распространенных управленческих оксюморонов.

Утрата конкурентоспособности менеджера и возглавляемого им предприятия помимо причин иного характера всегда связана с остановкой в развитии. Как тут не вспомнить идею Дарвина о том, что выживает не самый сильный, а самый восприимчивый к переменам, адаптивный и поведенчески гибкий!

Понятие «законченное образование» является одним из распространенных управленческих оксюморонов.

Современный руководитель - грамотный самоучка

Среди основных способов развития деловых людей принято выделять: чтение, прослушивание аудиоматериалов, просмотр видеоматериалов (как учебного видео, так и художественных фильмов), обучение в аудитории и на рабочем месте. А также - нетворкинг (общение с коллегами, интересными, успешными людьми), путешествия, практикумы, получение знаний и опыта «из первых рук». Не случайно чтение в этом перечне прочно занимает первую позицию.

По поводу его важности в развитии человека вообще и руководителя в частности можно привести большое количество метких высказываний. Например, А.С. Пушкина: «Чтение - вот лучшее учение!», Дж. Рона: «У бедных людей - большие телевизоры. У богатых людей - большие библиотеки»; Дж. Берда: «Я ленив. Поэтому я читаю массу книг по бизнесу»; Т. Карлейля: «Лучшее, что может сделать книга для человека, - это заставить его действовать»; Ч. Джонса: «Единственная разница между тем, кто вы сейчас, и кем будете через год, заключается в книгах, которые вы прочитаете, и в людях, которых вы встретите».

Суммируя, получаем «сухой остаток»: руководитель, желающий профессионально и карьерно расти, достигать высоких результатов в управленческой практике, просто обязан обращаться к умной, качественной, правильной литературе. В настоящее время на рынке бумажной и электронной информационной продукции нет недостатка в необходимых материалах для профессионального обучения и личностного развития руководителя: книги, журналы, газеты, презентации, бесчисленные материалы интернета…

Со студенческих времен нам всем известно, что важной формой подготовки будущих специалистов является самостоятельная работа, в структуре которой большое место отводится изучению литературных источников. Много лет назад считалось, что Советский Союз являлся самой читающей страной в мире. Мы этим очень гордились. С сожалением приходится констатировать, что это осталось в прошлом - за последние три десятилетия мы читать разучились.

Как показывает мой тренерский опыт, основная масса руководителей читает крайне мало (если не считать ежедневного ознакомления с текущими новостями в интернете). И это притом, что многие деловые издания, и журнал «Директор» - не исключение, отводят специальные рубрики, посвященные полезным источникам. В «золотой» коллекции бизнес-литературы они регулярно представляют бестселлеры, интересные новинки, пособия для топ-менеджеров, бизнесменов и консультантов. Однако на вопрос, обращенный к «продвинутой» аудитории - участникам программ подготовки руководителей - что вы читали из управленческой (деловой, психологической, специальной) литературы, получаешь довольно скудные и печальные ответы. Практически ничего!

При этом я лично знаком с деловыми людьми, эффективно управляющими своими предприятиями, которые могут, показывая свою большую библиотеку, рассказать, на какие действия их подвигло прочтение каждой из многих книг, стоящих на полках. Если задаться целью - прочитать одну книгу в неделю, то в год получится более 50 книг. Это колоссальный информационный и образовательный ресурс! Читать одновременно несколько книг - вполне нормальная ситуация для руководителя.

Как не утонуть в «книжном потоке»?

Повторимся: в настоящий момент недостатка в литературе в Беларуси нет. Но, практика показывает, что с действительно интересными и полезными книгами соседствует продукция, обращение к которой может обернуться не только потерей времени и денег, но и просто глубоким разочарованием, способным вообще отбить всякое желание что-либо читать в дальнейшем.

Среди книг, которые стоит прочесть современному управленцу, - прежде всего, биографии и автобиографии успешных руководителей и предпринимателей.

По моему мнению, среди книг, которые стоит прочесть современному управленцу, - прежде всего, биографии и автобиографии успешных руководителей и предпринимателей. Также будут полезными книги, содержащие рекомендации признанных специалистов в предметных областях, их мнения и нетривиальные авторские концепции. Особого внимания, учитывая, что речь идет об управленческой сфере, заслуживают работы практиков. В последние годы на отечественном книжном рынке появилась такая категория литературы, как управленческие и экономические романы, чтение которых принесет не только пользу в виде практических инструментов и идей, но и просто удовольствие от чтения!

Практика - практикой, но не стоит забывать про книги по теории управления. К сожалению, многие монографии, учебники и учебные пособия (особенно отечественных авторов) представляют собой «перепевание» (причем, не всегда корректное) идей зарубежных исследователей. В качестве примера можно привести «многострадальную» концепцию Абрама Самуиловича Маслова (более известного, как Абрахам Маслоу), которую современные «гуру» представляют в виде пирамиды из пяти-шести-семи (кто больше?) уровней.

Как правильно читать?

В качестве основного правила необходимо взять: читать нужно не столько быстро, сколько грамотно и эффективно. Мне неоднократно приходилось слышать мнение: чтобы стать хорошим специалистом, достаточно прочитать десяток лучших книг на «нужную» тему. Возникает логичный вопрос: какая книга не просто хорошая, а именно «лучшая»? Здесь имеет смысл ориентироваться на отзывы авторитетных для вас людей - коллег, знакомых, друзей. Рейтинги и отзывы на обложках книг могут быть необъективными. Перед приобретением книги лучше ее полистать: такой подход к выбору я считаю практически безошибочным.

Выделим несколько правил работы с книгой:

- перед чтением новой книги уделите некоторое время на то, чтобы вспомнить, что вы уже знаете по данной тематике, с чем сталкивались в своей управленческой практике, что обсуждали с коллегами;

- бегло просмотрите оглавление и отдельные части книги для предварительного ознакомления перед детальным изучением;

- определите время, необходимое для прочтения каждого текста, внеся его в свой план-календарь;

- планируйте стратегию чтения (основательно, выборочно или просто просмотр);

- периодически возвращайтесь во время чтения к уже прочитанной части текста для его закрепления;

- отбрасывайте ненужную вам информацию, выделяя основные практические мысли и связывая их в целостную картинку, логическую последовательность.

Чтобы получить максимальный эффект от чтения, возьмите за правило держать в одной руке шариковую ручку (карандаш), а в другой - маркер. Выделяйте в тексте моменты, которые вас «зацепили»: интересные факты, практические советы, «вкусные» идеи и т.п. Подчеркивайте, делайте пометки (некоторые издательства для этой цели специально делают широкие поля), оставляйте понятные вам условные обозначения.

Заведите себе так называемую «золотую полку» для книг, к которым вы можете обращаться время от времени - перечитывать их с определенной периодичностью, и для авторов, чьи книги держите под рукой и часто открываете. По сути, это ваш «консультационный штаб», составленный из теоретиков и практиков, с которыми вы общаетесь посредством этих книг. Не исключено, что с кем-то вы познакомитесь настолько хорошо, что будете спрашивать себя: а что бы автор сделал на моем месте в данной ситуации?

Продвинутые читатели создают свои технологии работы с текстом. Например, используют при чтении разноцветные стикеры, приклеивая их там, где обнаружили ценную идею.

Как повысить продуктивность работы с книгой?

Внимание человека не может быть предельно высоким долгое время. Утомляясь, вы не можете полноценно воспринимать текст. Как правило, утомление наступает через 15-20 минут после начала работы со сложной книгой, и далее работа продолжается с пониженным уровнем внимания. Это может войти в привычку, и в итоге вы будете всегда читать с более низким уровнем внимания, чем одарила вас природа. Эксперименты показывают, что в течение 8 часов чтения с одним большим перерывом продуктивность осмысления снижается примерно в 1,5-2 раза. Если же читать с регулярными перерывами по 1-2 минуты через каждые 15-20 минут, продуктивность снизится всего в 1,1-1,3 раза. При этом на перерывы вы потратите немного времени, но зато 8 часов будет работать с полной отдачей!

С сожалением приходится констатировать, что основная масса руководителей читает крайне мало.

Метод, позволяющий надежно отключиться от посторонних шумов во время чтения, основан на принципе двойного переключения: внимание, которое вы вынужденно переключаете с книги на шумы, на несколько секунд переключите на промежуточное осмысление прочитанного содержания книги, а затем снова вернитесь к чтению.

Для того чтобы стать «читателем высокого уровня», нужно овладеть культурой чтения, которая формируется целенаправленно либо спонтанно и зависит от многих факторов. Одни из них (например, уверенность в своих способностях, высокая работоспособность и т.п.) могут положительно влиять на продуктивность чтения. Другие (например, плохо развитые внимание и память), напротив, мешают.

Выработав привычку к правильному чтению, почувствовав «вкус» работы с полезными книгами, вы будете постоянно находиться «в теме», получая не только пользу от внедрения полученных идей и инструментов в свою управленческую практику, но и удовольствие от самого процесса взаимодействия с книгой.

Александр ТРУСЬ,

бизнес-тренер, основатель Школы делового и управленческого мастерства,

кандидат психологических наук

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