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Учимся выбирать полезные книги и читать правильно

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Родительская категория: Журнал "Директор" - Архив номеров за 2020

Успешные бизнесмены много читают, но времени у них становится все меньше. Простые способы, которые помогут повысить продуктивность работы с информацией.

 

Bill Gates reading his favorite business book, Business Adventures by John Brooks. Shot for The Wall Street Journal. The book in this picture was lent to Bill by Warren Buffett 20 years ago, and Bill still has it. Just borrowing it of course. This WSJ article took Business Adventures from being relatively unknown for 45 years to a best seller practically overnight. 

Было бы пустой тратой времени и иных ресурсов читателя начинать статью с обращения к набившей оскомину мысли о том, что развитие современного руководителя должно носить системный и непрерывный характер, и продолжаться на протяжении всей управленческой карьеры. Понятие «законченное образование» является одним из распространенных управленческих оксюморонов.

 

Утрата конкурентоспособности менеджера и возглавляемого им предприятия помимо причин иного характера всегда связана с остановкой в развитии. Как тут не вспомнить идею Дарвина о том, что выживает не самый сильный, а самый восприимчивый к переменам, адаптивный и поведенчески гибкий!

 

Понятие «законченное образование» является одним из распространенных управленческих оксюморонов.

 

Современный руководитель - грамотный самоучка

 

Среди основных способов развития деловых людей принято выделять: чтение, прослушивание аудиоматериалов, просмотр видеоматериалов (как учебного видео, так и художественных фильмов), обучение в аудитории и на рабочем месте. А также - нетворкинг (общение с коллегами, интересными, успешными людьми), путешествия, практикумы, получение знаний и опыта «из первых рук». Не случайно чтение в этом перечне прочно занимает первую позицию.

 

По поводу его важности в развитии человека вообще и руководителя в частности можно привести большое количество метких высказываний. Например, А.С. Пушкина: «Чтение - вот лучшее учение!», Дж. Рона: «У бедных людей - большие телевизоры. У богатых людей - большие библиотеки»; Дж. Берда: «Я ленив. Поэтому я читаю массу книг по бизнесу»; Т. Карлейля: «Лучшее, что может сделать книга для человека, - это заставить его действовать»; Ч. Джонса: «Единственная разница между тем, кто вы сейчас, и кем будете через год, заключается в книгах, которые вы прочитаете, и в людях, которых вы встретите».

 

Суммируя, получаем «сухой остаток»: руководитель, желающий профессионально и карьерно расти, достигать высоких результатов в управленческой практике, просто обязан обращаться к умной, качественной, правильной литературе. В настоящее время на рынке бумажной и электронной информационной продукции нет недостатка в необходимых материалах для профессионального обучения и личностного развития руководителя: книги, журналы, газеты, презентации, бесчисленные материалы интернета…

 

Со студенческих времен нам всем известно, что важной формой подготовки будущих специалистов является самостоятельная работа, в структуре которой большое место отводится изучению литературных источников. Много лет назад считалось, что Советский Союз являлся самой читающей страной в мире. Мы этим очень гордились. С сожалением приходится констатировать, что это осталось в прошлом - за последние три десятилетия мы читать разучились.

 

Как показывает мой тренерский опыт, основная масса руководителей читает крайне мало (если не считать ежедневного ознакомления с текущими новостями в интернете). И это притом, что многие деловые издания, и журнал «Директор» - не исключение, отводят специальные рубрики, посвященные полезным источникам. В «золотой» коллекции бизнес-литературы они регулярно представляют бестселлеры, интересные новинки, пособия для топ-менеджеров, бизнесменов и консультантов. Однако на вопрос, обращенный к «продвинутой» аудитории - участникам программ подготовки руководителей - что вы читали из управленческой (деловой, психологической, специальной) литературы, получаешь довольно скудные и печальные ответы. Практически ничего!

 

При этом я лично знаком с деловыми людьми, эффективно управляющими своими предприятиями, которые могут, показывая свою большую библиотеку, рассказать, на какие действия их подвигло прочтение каждой из многих книг, стоящих на полках. Если задаться целью - прочитать одну книгу в неделю, то в год получится более 50 книг. Это колоссальный информационный и образовательный ресурс! Читать одновременно несколько книг - вполне нормальная ситуация для руководителя.

 

Как не утонуть в «книжном потоке»?

 

Повторимся: в настоящий момент недостатка в литературе в Беларуси нет. Но, практика показывает, что с действительно интересными и полезными книгами соседствует продукция, обращение к которой может обернуться не только потерей времени и денег, но и просто глубоким разочарованием, способным вообще отбить всякое желание что-либо читать в дальнейшем.

 

Среди книг, которые стоит прочесть современному управленцу, - прежде всего, биографии и автобиографии успешных руководителей и предпринимателей.

 

По моему мнению, среди книг, которые стоит прочесть современному управленцу, - прежде всего, биографии и автобиографии успешных руководителей и предпринимателей. Также будут полезными книги, содержащие рекомендации признанных специалистов в предметных областях, их мнения и нетривиальные авторские концепции. Особого внимания, учитывая, что речь идет об управленческой сфере, заслуживают работы практиков. В последние годы на отечественном книжном рынке появилась такая категория литературы, как управленческие и экономические романы, чтение которых принесет не только пользу в виде практических инструментов и идей, но и просто удовольствие от чтения!

 

Практика - практикой, но не стоит забывать про книги по теории управления. К сожалению, многие монографии, учебники и учебные пособия (особенно отечественных авторов) представляют собой «перепевание» (причем, не всегда корректное) идей зарубежных исследователей. В качестве примера можно привести «многострадальную» концепцию Абрама Самуиловича Маслова (более известного, как Абрахам Маслоу), которую современные «гуру» представляют в виде пирамиды из пяти-шести-семи (кто больше?) уровней.

 

Как правильно читать?

 

В качестве основного правила необходимо взять: читать нужно не столько быстро, сколько грамотно и эффективно. Мне неоднократно приходилось слышать мнение: чтобы стать хорошим специалистом, достаточно прочитать десяток лучших книг на «нужную» тему. Возникает логичный вопрос: какая книга не просто хорошая, а именно «лучшая»? Здесь имеет смысл ориентироваться на отзывы авторитетных для вас людей - коллег, знакомых, друзей. Рейтинги и отзывы на обложках книг могут быть необъективными. Перед приобретением книги лучше ее полистать: такой подход к выбору я считаю практически безошибочным.

 

Выделим несколько правил работы с книгой:

 

- перед чтением новой книги уделите некоторое время на то, чтобы вспомнить, что вы уже знаете по данной тематике, с чем сталкивались в своей управленческой практике, что обсуждали с коллегами;

 

- бегло просмотрите оглавление и отдельные части книги для предварительного ознакомления перед детальным изучением;

 

- определите время, необходимое для прочтения каждого текста, внеся его в свой план-календарь;

 

- планируйте стратегию чтения (основательно, выборочно или просто просмотр);

 

- периодически возвращайтесь во время чтения к уже прочитанной части текста для его закрепления;

 

- отбрасывайте ненужную вам информацию, выделяя основные практические мысли и связывая их в целостную картинку, логическую последовательность.

 

Чтобы получить максимальный эффект от чтения, возьмите за правило держать в одной руке шариковую ручку (карандаш), а в другой - маркер. Выделяйте в тексте моменты, которые вас «зацепили»: интересные факты, практические советы, «вкусные» идеи и т.п. Подчеркивайте, делайте пометки (некоторые издательства для этой цели специально делают широкие поля), оставляйте понятные вам условные обозначения.

 

Заведите себе так называемую «золотую полку» для книг, к которым вы можете обращаться время от времени - перечитывать их с определенной периодичностью, и для авторов, чьи книги держите под рукой и часто открываете. По сути, это ваш «консультационный штаб», составленный из теоретиков и практиков, с которыми вы общаетесь посредством этих книг. Не исключено, что с кем-то вы познакомитесь настолько хорошо, что будете спрашивать себя: а что бы автор сделал на моем месте в данной ситуации?

 

Продвинутые читатели создают свои технологии работы с текстом. Например, используют при чтении разноцветные стикеры, приклеивая их там, где обнаружили ценную идею.

 

Как повысить продуктивность работы с книгой?

 

Внимание человека не может быть предельно высоким долгое время. Утомляясь, вы не можете полноценно воспринимать текст. Как правило, утомление наступает через 15-20 минут после начала работы со сложной книгой, и далее работа продолжается с пониженным уровнем внимания. Это может войти в привычку, и в итоге вы будете всегда читать с более низким уровнем внимания, чем одарила вас природа. Эксперименты показывают, что в течение 8 часов чтения с одним большим перерывом продуктивность осмысления снижается примерно в 1,5-2 раза. Если же читать с регулярными перерывами по 1-2 минуты через каждые 15-20 минут, продуктивность снизится всего в 1,1-1,3 раза. При этом на перерывы вы потратите немного времени, но зато 8 часов будет работать с полной отдачей!

 

С сожалением приходится констатировать, что основная масса руководителей читает крайне мало.

 

Метод, позволяющий надежно отключиться от посторонних шумов во время чтения, основан на принципе двойного переключения: внимание, которое вы вынужденно переключаете с книги на шумы, на несколько секунд переключите на промежуточное осмысление прочитанного содержания книги, а затем снова вернитесь к чтению.

 

Для того чтобы стать «читателем высокого уровня», нужно овладеть культурой чтения, которая формируется целенаправленно либо спонтанно и зависит от многих факторов. Одни из них (например, уверенность в своих способностях, высокая работоспособность и т.п.) могут положительно влиять на продуктивность чтения. Другие (например, плохо развитые внимание и память), напротив, мешают.

 

Выработав привычку к правильному чтению, почувствовав «вкус» работы с полезными книгами, вы будете постоянно находиться «в теме», получая не только пользу от внедрения полученных идей и инструментов в свою управленческую практику, но и удовольствие от самого процесса взаимодействия с книгой.

 

современный трусьАлександр ТРУСЬ,

бизнес-тренер, основатель Школы делового и управленческого мастерства,

кандидат психологических наук

 

 

 

 

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