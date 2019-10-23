Авторитет руководителя. Как его использовать в качестве инструмента управления

Уважение коллектива является следствием грамотно выстроенных отношений с подчиненными и эффективности работы предприятия.

По мнению бизнес-тренера, основателя Школы делового и управленческого мастерства Александра Труся, авторитет руководителя является одним из важнейших инструментов управления коллективом. Применительно к организационно-управленческой практике слово «авторитет» может рассматриваться в нескольких значениях.

Во-первых, это признание сотрудниками достоинств, преимуществ и способностей руководителя.

- Когда человек находится на первичной менеджерской должности, у самого основания иерархической пирамиды, значимость его личностных характеристик в завоевании авторитета среди сотрудников и коллег-руководителей довольно велика, - отмечает А. Трусь. - Из этой позиции трудно «давить» своим пока еще формальным статусом и воинственно вопрошать: «Да ты знаешь, кто я такой»?!. Находясь в непосредственном взаимодействии - «лицом к лицу» с подчиненными - трудно скрыть свою профессиональную некомпетентность, личностную слабость и отсутствие менеджерских навыков.

Но чем выше руководитель поднимается по управленческой лестнице, тем значительнее влияние занимаемой им должности, «погон и лампасов» на его авторитет.

- Всем известна поговорка: «Не место красит человека, а человек место», отражающая влияние личностно-профессиональной доминанты на авторитет руководителя. Однако на практике часто получается иначе, - говорит наш эксперт. - Говоря словами классика, некоторых современных топ-менеджеров можно метафорически охарактеризовать следующим образом: «Все полз, да полз, да бил челом. И, наконец, таким совсем невинным ремеслом дополз до степени «известна человека»…

В данном случае в качестве синонима можно использовать слово «репутация». По этому поводу вспоминается реплика главной героини фильма «Служебной роман», иронично сказанная своему заместителю в связи с возможностью наступления негативных последствий для ее имиджа: «У меня настолько безупречная репутация, что ее давно не мешало бы кому-нибудь испортить». Авторитет (репутация) завоевывается порой годами, а потерять его можно очень быстро, практически в одночасье - неправильным действием, фатальной ошибкой, досадным стечением обстоятельств.

Что нужно знать о способах формирования и поддержания авторитета в глазах подчиненных и коллег, как его использовать в решении задач, стоящих перед подразделением или компанией, читайте в статье А. Труся «Авторитет руководителя – инструмент эффективного управления», которая опубликована в печатной версии журнала «Директор» №9/2019.

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