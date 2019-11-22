«Жизнестойкость руководителя» или искусство держать удар

Как этот фактор влияет на эффективность управления предприятием.

В теории и практике менеджмента организация традиционно рассматривается как открытая система, в которой происходит большое количество разнообразных процессов и явлений, носящих системный характер. Но в последнее время в связи с перманентными кризисами все большее значение придается особенностям личности руководителя. От того, какими характеристиками обладает первое лицо компании, во многом зависит ее эффективность, способность противостоять негативным вешним влияниям и в целом успешность на рынке. Поэтому все большую важность приобретают способность руководителя эффективно действовать в условиях неопределенности, его адаптивность и стрессоустойчивость.

Директор типа Харди

В наши дни организационная стабильность - это условное и практически недостижимое понятие, и ни один директор не застрахован от того, что его предприятие не окажется вовлеченным в очередной кризис. Практически все руководители - участники тренингов, проводимых в Школе делового и управленческого мастерства, отмечают, что в своей управленческой практике неоднократно сталкиваются с необходимостью преодоления кризисов. То есть кризисы являются данностью, с которой сталкивается каждый руководитель. И от того, увидит ли он возможности, возникающие в таких ситуациях, и как ими воспользуется, зависит будущее возглавляемого им бизнеса.

В психологии принято считать, что любое происходящее событие многозначно или нейтрально по своему наполнению. Это значит, что каждый человек сам вкладывает в него определенное содержание, соответствующее его позиции и отражающее личностные особенности. Ценности, смыслы, установки, суждения («Стакан наполовину полон или наполовину пуст?») - это лишь фильтры человека, через которые проходит поступающая информация о конкретном событии, процессе или явлении. На выходе мы получаем определенные действия (или бездействие) в данной ситуации.

Возвращаясь к личностным особенностям руководителя, оказывающим позитивное влияние на его деятельность в кризисной ситуации, отметим также такие важные характеристики, как воля, «сила эго», опора на собственные ресурсы, внутренний контроль, ориентация на действие, а не на созерцание, проактивность. Наиболее полно и органично эти понятия можно объединить термином hardiness («Харди»), которое в психологии означает «жизнестойкость». Термин «Харди» характеризует психологическую «живучесть» и эффективность человека в различных сферах, а также является показателем его психического здоровья.

«Три кита» успеха

Твердость, устойчивость, сила противодействия - все это слагаемые hardiness - интегративного качества личности, включающего в себя три компонента. Первый из них - «обязательность» - рассматривается как принятие человеком на себя безусловных обязательств по выполнению определенных действий и ответственности за его результат. Другими словами - это преданность своему делу, смысловая и целевая ориентация деятельности.

Мой многолетний опыт работы в индивидуальном и групповом образовательном формате с отечественными и зарубежными руководителями показывает, что многие из них являются горячими приверженцами своего дела, проявляют решительность, когда вопрос касается развития компании. На первом месте для них стоит эффективность возглавляемого ими предприятия. «Обязательные» руководители, нацеленные на достижение компанией высоких показателей, меньше всего думают о самопродвижении и саморекламе. Удовлетворение они получают не от признания себя в качестве «суперуправленца», а от лидерства на рынке возглавляемых ими предприятий.

Второй компонент - «внутренний локус контроля» - привычка воспринимать ситуацию, думать и поступать так, как будто всегда существует реальная возможность влиять на ход событий. Это очень полезное качество, которое мотивирует искать способы влияния на кризисные явления, а не впадать в состояние беспомощности и пассивности. Такому руководителю присущи счетность мышления (т.е. то, что мы называем умением просчитывать ситуацию), способность видеть открывающиеся шансы и перспективы, ориентация на реализацию возможностей, а не на борьбу с угрозами, умение «схватывать» ситуацию целиком. В результате он воспринимает любую проблему не как удар судьбы или нечто недоступное пониманию, а как естественное явление или как результат действия других людей. Такой руководитель уверен, что любую трудную ситуацию можно преобразовать таким образом, что она будет согласовываться с его профессиональными и жизненными планами и даже окажется в чем-то полезной.

На одном из тренингов с руководителями топ-уровня для анализа и принятия решения была предложена сложная организационно-управленческая ситуация. После ее обсуждения руководители выдвинули различные варианты решения проблемы. И наиболее удачную, по мнению группы, идею предложила молодая женщина - собственник и руководитель небольшого предприятия. Так вот, этот вариант позволял не только решить возникшую проблему, но и получить при этом определенную прибыль. В полном соответствии с известным принципом: «Если вам достался лимон, сделайте из него лимонад!».

Третий компонент - «вызов» - характеризует способность человека принимать вызовы, которые бросает ему судьба. Это уверенность в том, что жизнь все время меняется и что изменения - это двигатель прогресса и личностного роста. Опасность такими людьми воспринимается просто как сложная задача, знаменующая очередной поворот в жизни. «Все, что меня не убивает, делает меня сильнее» - по этому ницшеанскому принципу действуют успешные руководители.

Психологическая неуязвимость: от чего это зависит?

Является ли качество «Харди» врожденной личностной характеристикой или она поддается формированию? Если ее можно формировать, то каким образом, что и как для этого необходимо делать? На уровне здравого смысла можно предположить, что активную роль в этом процессе играют наследственные факторы - «хорошие гены». Соглашусь с коллегами-психологами, которые считают, что жизнестойкость особенно развита именно при исходной слабости конституции. История полна примеров, подтверждающих это положение: Суворов, Демосфен и другие известные личности.

Истоки формирования жизненной силы, стойкости, мужества у таких людей, как правило, относятся к ранним этапам их жизни, в том числе в детском возрасте. При этом можно выделить позитивное влияние ряда условий:

Стимулирование самостоятельного решения сложных ситуаций и преодоления трудностей. Это не только работает на повышение самостоятельности, ответственности, стойкости и психологической выносливости, но также влияет на развитие интеллектуальных способностей, воображения, творческого подхода к делу. Такая практика приводит к формированию адекватной самооценки личности, учит никогда не сдаваться, а, напротив, быстро мобилизовать силы для решения сложных проблем.

Взрослые члены семьи или «персоны, их замещающие», воспитывающие молодое поколение, сами являлись образцом в решении трудных жизненных ситуаций. То есть фундамент будущего жизненного и профессионального успеха закладывается в детстве, создается в семье грамотным подходом родителей к развитию и воспитанию ребенка. Недаром говорят, что все мы родом из детства. Первый опыт преодоления препятствий человек получает в детском возрасте. Он оказывает значимое влияние на последующую взрослую жизнь, в том числе на успешность будущей управленческой деятельности.

Мемуары и рассказы о детских годах выдающихся личностей, успешных бизнесменов и руководителей в полной мере иллюстрируют эти положения. Так, известный социальный философ Г. Гурджиев, проявивший себя как талантливый предприниматель и грамотный руководитель, отмечает, что сильнейшее влияние на него в детстве оказал отец, который понимал воспитание по-своему. Наиболее характерным воспитательным методом был следующий: как только отец замечал, что сын увлекался каким-либо занятием и оно начинало ему нравиться, то немедленно заставлял его бросать это дело и переходить к другому.

Г. Гурджиев позже понял, что целью отца было не желание обучить ребенка большому количеству ремесел, а развитие у него способности преодолевать трудности, присутствующие в любой новой работе. Как он пишет в своих мемуарах, с того времени работа имела для него смысл и интерес не сама по себе, а только как новое, неизвестное занятие. Кроме того, он приобрел знания и навыки в огромном количестве профессий. Благодаря изобретательности, широте взгляда и прежде всего здравому смыслу, он стал способен вычленять из любой информации самое существенное, оставляя в стороне пустой хлам.

Ричард Брэнсон, основатель и глава холдинга Virgin; Джек Уэлч, СЕО Компании General Electric; Ли Якокка, генеральный менеджер компании «Крайслер», и многие другие известные управленцы в своих мемуарах отмечают, что родители воспитывали их в том духе, что они должны играть важную роль в жизни семьи и делать хорошо любое дело. При этом никакие занятия в их семьях не следовало воспринимать как чрезмерно трудные или слишком неприятные.

Многие успешные руководители - участники тренингов в Школе делового и управленческого мастерства - также говорят о первом опыте преодоления трудностей именно в детском возрасте. Одни вспоминают, что в детские годы много занимались спортом, достигнув неплохих результатов. Кто-то играл в театре, танцевал в ансамбле, занимался музыкой. Некоторые рассказывали о том, что совмещали занятия в нескольких кружках и спортивных секциях, вспоминая, что каждый их день был насыщен до отказа. Все они до сих пор гордятся теми индивидуальными и командными достижениями, вкус которых ощутили еще в детские годы.

Работайте над собой каждый день!

Важно знать, что качество «Харди», уходящее корнями в детские годы, развивается, шлифуется и укрепляется в течение всей жизни. Работа над собой должна вестись постоянно. Каждым своим действием, реакцией на очередной профессиональный или житейский вызов вы должны подтверждать свою жизнестойкость, авторитет и уважение со стороны ваших близких, коллег и деловых партнеров.

В заключение можно сказать, что в кризисной ситуации руководителям часто приходится делать практически невозможное. И тем из них, кто постоянно занимается собственным развитием, а также обучает своих сотрудников, удается справляться с кризисами с гораздо меньшими издержками, чем их коллегам, которые не обладают такими качествами и навыками.

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Александр ТРУСЬ,

бизнес-тренер, основатель Школы делового и управленческого мастерства,

кандидат психологических наук