Дистанционное обучение. Как избежать ошибок?

Обсудили со специалистом, почему удаленный формат обучения не всегда эффективен и что первично: цели и приоритеты или автоматизация процесса.

Современные системы дистанционного обучения (СДО) позволяют компаниям оперативно обучать персонал независимо от его месторасположения и уровня квалификации. Особенно эта тема актуальна для сотрудников, которые на постоянной основе работают удаленно. Мы с Александром КУТАСОМ, CEO Swipe и партнером компании Business Tools, обсудили, почему иногда удаленный формат обучения не работает, а внедрение СДО не оправдывает ожиданий и как в Business Tools нашли решение этой проблемы.

- Зачем компании вводят систему дистанционного обучения персонала (СДО) и в чем ее преимущество по сравнению с обычным офлайн- или онлайн-обучением?

- Сейчас большинство бизнес-процессов уходит в digital и автоматизацию. Процесс обучения персонала в том числе. Но зачем его автоматизировать? Часто бизнес перед процессом обучения не ставит конкретные цели и не понимает, какое поведение необходимо сформировать у сотрудников в результате. Это - проблема. У таких компаний цель внедрения СДО простая: удобство или - «ну, у всех же так».

СДО так или иначе используют около 80% крупных компаний, порядка 40-50% - средних и менее 10% - малых.

Бизнес уже на старте должен понимать, что хочет получить в результате обучения. Есть такая модель оценки эффективности обучения Киркпатрика. В ней всего 4 уровня: реакция, знания, поведение и результат. Чтобы сформировать четкую цель, можно пройтись по модели с финального четвертого уровня:

4. Бизнес понимает, как компетентный персонал повлияет на финансовый результат компании.

3. Менеджмент знает, какие компетенции нужно формировать у сотрудников

и как их контролировать.

2. Становится понятно, какие именно знания необходимо передать сотрудникам.

1. Сотрудники должны быть заинтересованы в процессе обучения, чтобы не только получить, но и применить знания. Процесс должен им нравиться.

Так мы видим основную цель СДО - вовлечь сотрудников в процесс обучения и сформировать у них необходимые знания. Вообще, внедрение СДО - полезная практика. Она позволяет:

масштабировать процесс обучения: вы сможете распространить нужный контент среди всех сотрудников компании, даже если они работают в разных офисах и регионах;

сокращать издержки: СДО обходится дешевле, чем неоднократная работа штатного или приглашенного бизнес-тренера;

сохранить базу знаний компании: для удобства всех менеджеров, например, вы можете стандартизировать и разместить в одном месте все инструменты для управления персоналом;

повысить HR-бренд компании: качественная и работающая СДО в компании привлекает соискателей, особенно «поколение Z». Это также актуально для сотрудников ИТ-компаний, которым важны автоматизация и инновационность в работе.

- С чего нужно начинать внедрение СДО или обучающей платформы в компании? Можете ли вы обозначить пошаговый алгоритм?

- Внедрение начинается с построения самого процесса обучения. Автоматизация - это уже как вишенка на торте. Мы постоянно сталкиваемся с ситуацией, когда в компании на СДО смотрят как на спасательный круг: «Как таковой системы обучения персонала у нас нет. А вот внедрим СДО - и все сразу заработает». Это - ошибочное мнение.

Алгоритм внедрения СДО схож с автоматизацией любого процесса:

Определить цель: какое поведение сотрудников мы хотим сформировать? Отталкиваясь от цели, важно понимать, как и по каким показателям вы будете замерять эффективность обучения.

Определить клиента процесса. Целевая аудитория влияет на подход и подготовку программы обучения: для кассиров и линейных менеджеров банка она будет совершенно разной.

Определить ответственного за процесс. Владельцем процесса обучения должен стать человек, который обладает необходимой экспертизой и может выстраивать систему развития персонала совместно с менеджерами с-level.

Если первые три пункта будут выполнены, можно начинать построение и автоматизацию самого процесса.

- С какими трудностями может столкнуться компания при внедрении СДО?

- Я бы выделил две основные проблемы.

Во-первых, отсутствие мотивации к обучению. Обычно небольшая доля сотрудников компании осознанно понимает, какие компетенции им необходимо развивать для роста и результативности на своей позиции. Остальных нужно вовлекать в обучение. С учетом всех сопутствующих факторов - это не так просто.

Во-вторых, в Беларуси недостаточно компетентных экспертов, которые могут качественно выстроить процесс обучения и внедрить СДО в компании.

Ситуацию усложняет ряд косвенных факторов: сложный обучающий контент, неудобные и перегруженные СДО. Да и бизнес часто не видит необходимости внедрения таких систем. В итоге сотрудник попадает в инфраструктуру, где для получения необходимых знаний нужно приложить много усилий.

- Есть ли у вас статистика или информация, насколько данный формат обучения персонала востребован в белорусских компаниях?

- Мы не проводили количественного исследования, поэтому конкретных цифр назвать не могу. Business Tools обучает персонал как офлайн, так и онлайн. Поэтому могу поделиться опытом взаимодействия с нашими клиентами: около 80% крупных компаний используют разного рода СДО. В среднем бизнесе - порядка 40-50% компаний, а в малом - менее 10%.

Это, конечно, усредненные цифры, так как в разных отраслях есть свои различия. Например, в сегменте HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес. - Ред.) в сетевых заведениях система автоматизации обучения стремится к 100%. Эта сфера характерна большой текучестью персонала и конкуренцией за человеческие ресурсы. Поэтому новых сотрудников нужно оперативно адаптировать и обучать многочисленным стандартам. Автоматизация помогает обучить максимальное количество сотрудников за относительно короткий период времени.

В ИТ-сфере (даже в компаниях с количеством сотрудников 1 000+) как таковой СДО может и не быть. Зато может быть электронная библиотека, например. У сотрудников таких компаний мотивация к обучению выше среднего по рынку. И, на мой взгляд, люди в ИТ-бизнесе - достаточно искушенные с точки зрения технологий. Если СДО не будет соответствовать качеству и «фишкам» 2020 г., они не будут ее использовать.

- Важным моментом при внедрении СДО является выбор платформы или сервиса, на котором будет осуществляться обучение. Обычно наши коллеги обращаются к российским разработкам, которых на рынке довольно много. Посоветуйте: на что стоит обращать внимание при выборе подрядчика и платформы?

- Повторюсь: в фокусе нужно держать цель. Все заинтересованные во внедрении СДО лица должны задать себе вопрос: «Зачем нашей компании это нужно»? В целом глобальная цель СДО - качественное и быстрое предоставление обучающего контента персоналу. Причем персоналу должно быть интересно учиться, чтобы потом реально использовать знания в работе.

А еще важно помнить, кому и как эти знания предоставить. Если мы говорим о «поколении Z» или сотрудниках ИТ-компании, то платформа должна быть технологичная. Но при этом удобная, простая и быстрая. Качественный визуал также важен, например, для передачи сложных технических знаний инженеру. Ему нужно рассматривать чертежи, масштабировать документы.

Реальный клиент процесса - это ваш сотрудник. Поэтому при выборе или разработке СДО нужно отталкиваться именно от потребностей и запросов обучающихся. Но мы часто замечаем, как HR-департамент выстраивает процесс максимально удобно для своей работы. В таком случае вы можете не достигнуть целей обучения.

- Ваша команда разработала мобильную платформу для микрообучения сотрудников - Swipe. Как она устроена и какие задачи решает?

- Где-то года два назад мы стали замечать - как негативно белорусские компании относятся к дистанционному обучению и сложным LMS (специализированные программные приложения для администрирования учебного процесса. - Ред.). Мы и сами ощутили эти неудобства, когда подбирали инструмент для автоматизации процесса внутреннего обучения.

Консалтинговая компания Gartner проводила исследование среди пользователей LMS об удобстве и эффективности применения платформ. Мы обратились к результатам этого исследования и выделили три самые популярные жалобы: в системах слишком много функций, слишком много сложного контента и устаревший дизайн. По результатам исследования компании Bloomberg только 3% пользователей проходят курс дистанционного обучения до конца. При этом речь идет о пользователях b2c рынка, которые осознанно выбрали этот путь для получения знаний!

По результатам исследования Bloomberg только 3% пользователей доходят курс дистанционного обучения до конца.

Многие наши тренеры занимаются обучением уже около 20 лет. Поэтому, понимая особенности мотивации взрослых людей и представителей «поколения Z», мы решили разработать продукт, который поможет проходить им обучение до конца и получать результат. Так появился Swipe - метолодогия вовлекающего микрообучения. Для пользователей - это обучающее мобильное приложение. Для владельцев процесса обучения мы предлагаем простую и понятную платформу администратора, где они могут создавать и назначать уроки, проектировать программы обучения, контролировать и оценивать эффективность обучения персонала в режиме онлайн.

Необходимая информация подается порционно и понятно. В штате есть команда «педагогических дизайнеров», которая задает правильную траекторию для формирования навыков у взрослых и делает контент «без воды». Пользователи получают доступ к урокам, где микроконтент представлен карточками разного вида: теория, микротесты, сортировка и ранжирование, аудиофайлы и видео, диалоговый тренажер с моментальной обратной связью.

Business tools всегда использовала осмысленный подход к обучению. В Swipe мы не поучаем пользователей, а формируем их доверие. Как?

Во-первых, делаем для них процесс обучения привычным. Люди проводят в телефоне около 4-х часов в день. В течение этого времени они смогут пройти обучающий курс, когда им будет удобно: один урок Swipe занимает 10-15 мин. Так сотрудники будут регулярно развивать свои компетенции и повышать квалификацию.

Во-вторых, приложение интуитивно понятно и «заточено» на привычки пользователя: принцип взаимодействия, как с Instagram и Telegram.

В-третьих, вместо скучной теории и библиотеки файлов мы предлагаем реальный сюжет. Пользователи как бы «проживают» историю и совершенствуют свои знания.

Swipe фокусируется на обучении категорий сотрудников, с которыми бывает непросто организовать этот процесс. Это массовые позиции и позиции с большой текучестью, линейные менеджеры и ключевые сотрудники, дилеры и партнеры компании. При этом платформа может решать разные задачи. Например, вы можете обучать сотрудников стандартам, продуктам и процессам. Или использовать ее как инструмент для оценки кандидатов и адаптации новичков в компании. Для менеджеров Swipe может быть инструментом для регулярного развития управленческих компетенций.

Анастасия ТЕТЕРУК,

специалист отдела развития персонала компании «ЮрCпектр»

Ссылки по теме:

Бизнес-школы ушли в онлайн. Что из этого вышло?

Шесть советов при работе на «удаленке»