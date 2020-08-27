Шесть советов при работе на «удаленке»

Как поддерживать эффективность персонала при дистанционной форме организации труда.

Выбрать целевое назначение каждого информационного сервиса

Коллективу намного проще ориентироваться, когда есть четкое разделение: для каких встреч используется тот или иной сервис. Например, в моих командах мы организовали онлайн-коммуникацию следующим образом. Важные встречи, с большим количеством участников, где нужны активность и включенность всех, а также демонстрация презентаций, проводим в Zoom. Для решения текущих рабочих задач используем рабочую почту, чат в Viber - для обсуждения срочных вопросов, требующих оперативного реагирования, а также для коротких (по 15 мин) созвонов в целях синхронизации по рабочим задачам. Также можно создать корпоративный чат (формата блог) в Тelegram для всех сотрудников компании, чтобы оповещать о новостях, соединять развлекательный и информационный контент.

Регулярное информирование персонала

Чтобы сотрудники не «гадали», что именно происходит, регулярно информируйте их о ситуации в компании: как обстоят дела с клиентами, платежами и продажами, как ведут себя конкуренты, как изменится денежная мотивация, есть ли у компании антикризисный план? Людям нужна определенность! Можно делать такую «политинформацию» раз в неделю, в определенный день и время, в формате видеоконференции с участием топ-менеджмента, с ответами на наиболее часто задаваемые вопросы сотрудников. Можно организовать регулярную рассылку писем с описанием того, что происходит в компании и каково положение дел всем сотрудникам или руководителям подразделений, которые затем будут кратко информировать об этом подчиненных. Люди не должны чувствовать информационный вакуум или мучиться догадками. Дефицит информации порождает слухи и сплетни.

Регулярная и своевременная обратная связь

Обратная связь дает сотруднику ориентир и понимание своего положения. Если ее нет, появляются дистресс и состояние неопределенности: трудно понять, насколько хорошо ты справляешься с работой и куда двигаться дальше. Обратная связь особенно важна на «удаленке», поскольку люди лишены привычной коммуникации. Давайте им ежедневно четкую и конкретную информацию: насколько хорошо выполнена их работа, где нужно исправиться, куда двигаться дальше, к кому обратиться за помощью. Люди будут знать, что о них помнят, что руководству небезразлична их активность и что все под контролем.

Частые онлайн-активности по поддержанию командного духа

Отсутствие включенности в коллектив может спровоцировать тоску, одиночество, депрессию. Особенно тяжело на «удаленке» тем, кто привык к регулярным корпоративным активностям, мероприятиям и ежедневным контактам с большим количеством людей. В онлайн тоже можно устраивать развлекательные мероприятия, например, в Zoom провести не только совещание, но и общий обед или кофе-брейк. Выглядит это порой забавно, но зато поднимает настроение и создает эффект эмоциональной причастности и единения с коллективом. А домашние флешмобы «Как выглядит мой Home office», или «Что я одеваю в Home office» и пр. уже давно приобрели популярность. Кофе-паузы, «перекуры» и поздравления коллег с днем рождения, совместные просмотры видео и прочие активности, которые вы делали на работе, можно легко перенести в тот же Zoom. Нужно показать, что коллектив остается командой даже онлайн.

Онлайн-обучение персонала

Несмотря на разнообразие бесплатных онлайн-курсов, полноценный обучающий интенсив никто не отменял. Уделяйте такое же внимание обучению персонала как и раньше. Ведь в сущности ничего не изменилось за исключением формата! Полноценное обучение отличается от доступных и бесплатных курсов тем, что информация представлена полно, адаптируется под ваш персонал, большое внимание уделяется практической части (возможность отработать знания на практике и в группе коллег, получить корректирующую обратную связь). «Живой» тренер будет давать рекомендации, корректировать работу и контролировать результаты, а у участников есть возможность проработать свои запросы. Интерактивный формат дает намного больше эффекта, чем одиночное поглощение информации. Кроме этого, поддерживая полноценное обучение компании, вы решаете вопрос с нематериальной мотивацией персонала.

Организовать дома рабочую зону

Практически всегда можно выделить себе отдельную комнату под рабочий кабинет или преобразовать уголок в рабочую зону. Поставить кресло, технику, стол, сделать пространство максимально деловым, без отвлекающих факторов. Многие даже огораживают такое пространство раздвижной перегородкой или ширмой с надписью для домашних: «Не входить, это рабочий кабинет»! Выглядит смешно, но так вы даете понять, что, несмотря на домашнюю обстановку, вы работаете. Можно даже сделать в комнате имитацию рабочего кабинета: расставить мебель и атрибутику как в офисе. Эта иллюзия схожести пространства возвращает нас к привычному режиму, позволяет настроиться на рабочий лад и минимизировать отвлекающие факторы.

Анастасия ТЕТЕРУК,

специалист отдела развития персонала компании «ЮрCпектр»

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