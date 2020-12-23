Банки могут столкнуться с дефицитом ресурсов

Заимствования за рубежом снижаются. А отток депозитов - замедлился, но не остановился.

…Если проанализировать ситуацию в банковской сфере, можно отметить определенные негативные изменения в последние месяцы, прежде всего на рынке депозитов. Так, в августе наблюдался отток рублевых и валютных вкладов населения в размере 975,4 млн бел. руб. и 624,3 млн долл. соответственно. Однако в сентябре ситуация по рублевым депозитам стабилизировалась, а по валютным отток сократился до 469,6 млн долл.

В случае с рублевыми депозитами традиционно большое воздействие оказывает ситуация на валютном рынке. Резкие колебания валютного курса в августе, как и ранее - в марте, стимулировали граждан забирать рублевые накопления. Стабилизация курса, а также рост ставок по краткосрочным рублевым депозитам способствовали приостановлению оттока средств в рублях. При этом продолжение оттока, пусть и в меньшем объеме, валютных вкладов в сентябре означает, что в условиях возросших рисков размер текущих ставок по краткосрочным депозитам в иностранной валюте не являлся приемлемым для обеспечения заинтересованности населения в размещении инвалютных накоплений в банках. С учетом отсутствия роста реальных доходов граждан можно также предположить, что часть накоплений была расходована. А часть - вложена в альтернативные финансовые продукты, ставки по которым в иностранной валюте находятся на значительно более высоком уровне по сравнению с банковскими вкладами.

…Если проанализировать внешние поступления в банковскую систему за 9 месяцев 2020 г., то можно отметить рост иностранных пассивов банков. По сравнению с началом года они выросли на 3% и составили 5 168,2 млн долл. В то же время иностранные активы банков сократились за 9 месяцев на 15,6% и составили на 1 октября 1 562,3 млн долл. Таким образом, банки придерживались сдержанной политики, направленной на привлечение иностранных ресурсов при сокращении внешних размещений. Отрицательный рост чистых иностранных активов банков в размере 438,3 млн долл., а также увеличение с начала года инвалютных депозитов субъектов хозяйствования на 0,5 млрд долл. позволили компенсировать отток валютных вкладов населения примерно на 2/3.

Дальнейшая динамика иностранных активов и пассивов банков, а также инвалютных депозитов субъектов хозяйствования и населения остается неопределенной, так как на нее продолжают оказывать негативное влияние последствия пандемии и ситуация в политической сфере. Однако ряд белорусских банков являются банками с иностранным капиталом, что предполагает наличие возможности подкрепления ресурсной базы за счет поддержки со стороны материнских компаний.

Что касается золотовалютных резервов, то их размер на начало ноября составил 7 485 млн долл., увеличившись за месяц на 164,2 млн долл. Если посмотреть на динамику резервов за 10 месяцев 2020 г., то их снижение более чем на 1 млрд долл. наблюдалось в марте и августе, т.е. в периоды усиления динамики курса белорусского рубля. Национальный банк вынужден был выходить на рынок и продавать иностранную валюту с целью недопущения дальнейшего снижения курса белорусского рубля, что могло вызвать еще больший рост девальвационных ожиданий и ускорение инфляционной динамики.

Анастасия ЛУЗГИНА,

кандидат экономических наук,

центр экономических исследований BEROC

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