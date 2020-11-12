Новая реальность на кредитном рынке: стало дороже и дают не всем

Банки снизили объемы потребительского кредитования, но увеличили поддержку субъектов хозяйствования.

Кредитная задолженность субъектов хозяйствования перед банками в 2020 г. росла более быстрыми темпами, чем в 2019-м. Это во многом объясняется увеличением задолженности по рублевым кредитам и валютным займам в рублевом эквиваленте. Так, за 8 месяцев 2019 г. прирост задолженности по рублевым кредитам государственных коммерческих предприятий и компаний частного сектора составил 5,6 п.п., в то время как за 8 месяцев 2020 г. данный показатель достиг 23,7 п.п. Размер задолженности по валютным кредитам в долларовом эквиваленте в 2020 г., как и в аналогичном периоде 2019 г., практически не изменился.

Помимо повышенного спроса со стороны субъектов хозяйствования на рублевые кредиты в период усиления напряженности на валютном рынке, на положительную динамику заимствований влияло смягчение монетарной политики в 1-й половине 2020 г., связанное с необходимостью поддержки экономики в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации.

Что касается кредитования физических лиц, то оно действительно замедлилось. Если за 8 месяцев 2019 г. объем задолженности по кредитам населения возрос на 12,8 п.п., то за аналогичный период 2020-го данный показатель составил 9,7 п.п. Помимо ужесточения денежной политики Национального банка в последние месяцы, здесь нужно учитывать меры, направленные на ограничение кредитной активности граждан. Они были введены регулятором с целью повышения эффективности работы рынка потребительского кредитования, а также недопущения его чрезмерного роста в I квартале 2020 г.

Более жесткая монетарная политика последних месяцев не означала полного приостановления кредитования но, безусловно, ограничила его объемы и привлекательность кредитных инструментов, прежде всего, для физических лиц. В том числе, произошел рост стоимости краткосрочных заимствований. В первой половине октября ставки по краткосрочным кредитам банков для населения колебались в диапазоне 13,5% - 39% годовых. На увеличение цены краткосрочных кредитов повлиял и рост ставок по краткосрочным рублевым депозитам и динамика стоимости ресурсов на межбанковском рынке. При этом если в конце сентября - начале октября банки практически полностью приостановили выдачу долгосрочных займов, то уже ближе к середине осени появились предложения по кредитованию строительства и покупки жилья на первичном рынке в основном в рамках партнерских программ с застройщиками или с использованием субсидий. Ставки по долгосрочному кредитованию, исходя из предварительного анализа, не претерпели серьезных изменений.

Исходя из текущих тенденций и с учетом того, что Национальный банк сохраняет направленность на достаточно жесткую денежную политику, а банки в определенной степени уже адаптировались к работе в новых условиях, можно предположить, что в ближайшие несколько месяцев существенных изменений на рынке кредитования наблюдаться не будет. Однако в условиях сохранения внутренних и внешних факторов неопределенности, высоких инфляционных и девальвационных ожиданий прогнозировать дальнейшую динамику кредитного рынка можно только с определенной долей вероятности.

Анастасия ЛУЗГИНА,

кандидат экономических наук,

центр экономических исследований BEROC

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