Славгородские истории

Почему почти тысячу лет этот провинциальный город на Могилевщине носил другое имя.

Для конкурсов знатоков есть вопрос, ставящий в тупик признанных эрудитов: какой белорусский город прежде называли Пропойском? Если бы не громкие победы Красной Армии осенью 1943 г., райцентр и сегодня носил бы прежнее название. Но Москва ввела традицию давать имена мест громких побед сражавшимся там воинским частям. И хотя в стране хватало других хлопот, уделили внимание белорусскому городку - срочно переименовали, чтобы не звались дивизии пропойскими.

Так Пропойск стал Славгородом, хотя населенные пункты с таким названием уже были и на Алтае, и на Днепропетровщине. Пропоем называлось место, где река Проня впадала в Сож - местный сильнейший водоворот. Там и основали поселение, первая запись о котором датируется 1136 г.

В 1607-м в Пропойск приехал Лжедмитрий II, где его схватили как лазутчика. В 1708 г. русские войска здесь громили корпус шведского генерала Левенгаупта, и в городе видели самого Петра I. В 1772 г. после первого раздела Речи Посполитой Пропойск отошел к Российской империи, и Екатерина сразу подарила его князю Голицыну. Он заботился о городе, стремился, чтобы местная экономика приносила прибыль. Даже чугунолитейный завод здесь запустили, который какое-то время был одним из крупнейших металлургических предприятий России - привет современному Жлобину с его БМЗ.

Историки утверждают, что и первая железная дорога в стране была построена не из Петербурга в Москву, а… под Пропойском. Здесь уложили рельсы, по которым со сталелитейного завода вывозили прокат на речную пристань, а затем переправляли дальше пароходами.

В 1897 г. в местечке насчитывалось 618 дворов и 4 531 житель. Имелись 3 канатных завода, 10 кузниц, 4 мельницы, 3 круподерки, 10 маслобоен, 80 лавок, 3 корчмы, 3 заездных дома, 2 церкви и пристань. К слову, местная продукция славилась далеко за пределами Беларуси. Пропойскими изразцами облицовывали даже стены Грановитой палаты Кремля. Сегодня о том времени могут напомнить театрализованные представления, которые устраивают на замковой горе для гостей. Там из реальной истории сохранились остатки вала и рва. Но погулять интересно, современники неплохо обустроили это место. А рядом - красивейший берег полноводной реки.

В 1897 г. в Пропойске насчитывалось 618 дворов и 4 531 житель.

Пропойск долгое время считался портовым, о чем символизировал якорь на старом городском гербе. Правда, 15 лет назад его изменили, теперь на нем изображен памятник в честь победы русских войск 28 сентября 1708 г. над шведами у деревни Лесная, что недалеко от Славгорода.

В честь победы и в память о погибших Петр I тогда велел построить церковь. А в 1908 г., по случаю 200-летнего юбилея битвы, здесь воздвигли величавый памятник в виде орла на поверженном знамени Швеции. Специалисты говорят, что отраженный стяг относится к более позднему периоду, но кто захочет спорить о местных нюансах шведской военной геральдики в современном белорусском лесу. К юбилею исторической битвы село хорошо обустроили и повысили его статус до агрогородка. Место, где происходила битва, не застраивается, там высятся величавый храм и памятник сражавшимся воинам.

Много интересного о самом храме и перипетиях, приключившихся с памятником, может рассказать здешний настоятель. А еще местные готовы показать гостям реконструкцию великой битвы 1708 г. В роли российских и шведских солдат выступают самодеятельные артисты, причем довольно талантливо. А после боя «солдаты» подкрепляются сами и угощают гостей гречневой кашей с салом, приготовленной на костре. Все входит в цену билета: за 3 руб. можно посмотреть яркое костюмированное представление, посетить музей войны у Лесной и вдобавок получить вкусный перекус на природе.

В райцентре есть интересный храм, возведенный по редко встречающемуся архитектурному проекту: колокольня расположена отдельно от церкви. Местный ансамбль считается ярким памятником архитектуры классицизма. Стройка велась в 1791-1793 гг. под личным присмотром князя Голицына, поэтому не экономили ни на проекте, ни на материалах. Храм с 8-гранным куполом предназначался для культовых целей, но его архитектура носила и светский характер - раньше и так умели строить.

Проектировать в Пропойск выписали архитектора Николая Львова - автора Невских ворот Петропавловской крепости и почтамта в Санкт-Петербурге. Интерьер украсили великолепными фресками, отражавшими 57 сюжетов из Нового и Старого заветов. Расписывали их известные московские художники под руководством Владимира Боровиковского, которому доверяли писать портреты Павла I, Екатерины II, Марии Лопухиной, Гавриила Державина и других исторических личностей.

В дальнейшем храм пережил непростую жизнь. Власти даже использовали его в качестве подсобного помещения речного пароходства. Немало пострадал он и в годы Великой Отечественной войны от артобстрелов и бомбежек. Но прихожане почти все смогли восстановить. Все, кроме фресок, это и современным художникам не под силу. Даже наполовину уничтоженные, поблекшие, спрятанные под налетом штукатурки или очищенные от надписей вандалов, фрески способны удивлять и поражать воображение.

Из почти 60 работ уцелело не более трети. Увы, их снимков к материалу нет. Хотел было прицелиться фотоаппаратом, однако настоятель - отец Владимир сурово взмахнул рукой - «Не благословляю». Кстати, с ним очень интересно поговорить о жизни. Историю храма и города священнослужитель тоже знает отменно.

Периодически ведутся разговоры о необходимости восстановления фресок. Даже питерских специалистов приглашали для оценки перспективы подобных работ. Их вердикт оказался весьма категоричен: восстановить не получится, а останки можно вовсе потерять во время такой реставрации. Возможно, они правы. А может, просто очень дорого все обойдется - провинциальному храму такую смету расходов явно не осилить.

Виктор ВИКЕНТЬЕВ

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