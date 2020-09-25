Новогрудок ждет в гости… Трампа

Пандемия закрыла границы для зарубежного туризма, но позволила по-новому взглянуть на перспективы развития белорусских достопримечательностей.

Сегодняшний тур по Беларуси предлагаем начать с одного из главных политических и культурных центров Великого Княжества Литовского - Новогрудского края, имеющего славную летопись. Например, его «столица», основанная в конце Х в., издавна привлекала путешественников своими достопримечательностями - Новогрудский замок, Фарный костел, церковь Михаила Архангела и Борисоглебская церковь, дом-музей Адама Мицкевича и др.

К слову, с Новогрудчиной связаны имена многих знаменитостей. Здесь сохранились замковые комплексы в Новогрудке и Любче, остатки дворцово-паркового ансамбля в Щорсах. Сегодня их пытаются реставрировать, правда, с разным успехом. Так, у восстановленной стены Любчанского замка уже проводятся рыцарские поединки, хотя еще недавно там была школа. Возводили ее после войны и, не мудрствуя лукаво, использовали дворцовый фундамент, а стройматериалы брали из старых стен.

В 2003 г. возрождать замок взялся уроженец этих мест Иван Печинский. Многие годы реставрировал за свои средства, хотя здание ему не принадлежит и числится на балансе райисполкома.

Для реализации доброго начинания в Любче создали специальный благотворительный фонд, подключились волонтеры. Восстановили стену и одну из башен, где мечтают размещать экспозиции и открыть библиотеку. Еще бы восстановить мосты, дамбы, флигели и тогда можно говорить о возрождении замкового комплекса европейского масштаба, каким он был в XVI в. Что любопытно, древний замок успешно соседствует с современными технологиями. Например, улицы в поселке, в том числе и ведущие к нему, освещаются с помощью солнечных батарей.

А вот новогрудскому замку повезло меньше. Из недавней попытки консервации остова Костельной башни - одной из двух уцелевших - получился какой-то новодел, больше похожий на хоромы «нового белоруса». Хотя и ее прежний, привычный многим вид, тоже был творением рук мастеров-консерваторов в 1920-е гг. Похоже, прежние реставраторы были профессиональнее и археологи удачнее.

В середине ХХ в. на раскопках в замчище нашли Кубок Святой Ядвиги, сейчас украшающий коллекцию Эрмитажа. По версии Британского Музея, реликвии данной группы входят в первую сотню наиболее выдающихся шедевров человеческой цивилизации. При реставрации дома-музея А.Мицкевича мастера привнесли свою «изюминку» - подземный переход из одного здания в другое, от которого гости сейчас в восторге.

Новая городская достопримечательность - музей на месте бывшего гетто, узники которого в годы Великой Отечественной войны совершили дерзкий побег. Тайно прорытый тоннель длиной более 200 м стал дорогой жизни для 232 человек. О тех, кто его копал, о выживших и погибших во время побега рассказывает экспозиция, размещенная в бывшем бараке, восстановлен и тайный люк, прятавший вход в тоннель.

В прошлом году музей в Новогрудке посетили участники памятных событий и их потомки - почти 100 человек из Австралии, США, Аргентины, Польши и Израиля. Среди спасшихся узников были даже предки близких родственников нынешнего президента США, которые сейчас помогают музею. Средств не жалеют, но их расход контролируется очень внимательно.

При подготовке побега требовалась не только строгая конспирация, узники придумали ряд нестандартных технических решений по рытью, освещению и вентиляции тоннеля, вывозу и маскировке грунта. Даже установили охранную сигнализацию - настоящее «ноу-хау» под носом у гитлеровцев. Гетто находилось в Новогрудке. А партизанский лагерь, где могли спастись беглецы, дислоцировался возле деревни Клетище на Столбцовщине. Кажется, что проще - соединить 2 точки в один туристический маршрут, способный привлечь немало туристов. Но пока эта идея лишь витает в воздухе…

Впрочем, древний город может заинтересовать не только историческими, но и современными страницами. Например, электричество в Новогрудке вырабатывают ветроэнергетические установки. Их тут больше 20, преимущественно частных. Лопасти у некоторых взмывают вверх почти на 200 м и хорошо видны издалека. Правда, забраться в сам ветряк пока не разрешают, но никто не запрещает приехать «поселфиться» на фоне исполинов. А полное освещение в городе, кстати, не выключается до утра. Этого даже Минск себе не может позволить.

На Гродненщине сохранились замковые комплексы в Новогрудке и Любче, а также остатки дворцово-паркового ансамбля в Щорсах.

Любители старины также могут навестить агрогородок Щорсы, где находится частично сохранившийся памятник усадебно-парковой архитектуры XVIII в. - маенток Хрептовичей. Французские и итальянские архитекторы возвели в селе дворцовый комплекс с парком и водно-каскадной системой на площади 40 га. Библиотека в имении насчитывала 20 тысяч редких фолиантов и научных работ. Даже переписка Хмельницкого с гетманами и дневники посольства Польши хранились не в Киеве или Варшаве, а в белорусских Щорсах.

В имении первыми применили паровую машину, позволившую облегчить труд крестьян. И урожаи под 80 ц/га здесь тогда собирали без всякой химии и руководящих указаний из центра. Кстати, и крепостное право тут рискнули отменить на 60 лет раньше, чем это сделали в России. Сегодня в относительно неплохом состоянии сохранились здания флигеля и библиотеки, коптильня и комплекс хозяйственных построек. Теперь их пытаются в очередной раз продать на аукционе. Стартовую цену снизили до 50 тыс. руб., хотя раньше просили намного больше.

Зимой произошло еще одно знаменательное событие - на родину вернулись 3 книги из разграбленной в годы Первой мировой войны библиотеки. Немецкий офицер, чье подразделение тогда занимало позиции под Щорсами, не пустил книги на растопку печки, а увез с собой. Умирая, завещал вернуть их в Беларусь. И наследники из Германии недавно возвратили печатные реликвии в Щорсы. Примечательно, что в эпоху Хрептовичей здесь функционировала судоверфь. И суда по Неману, развозя товары, доходили до Балтийского моря.

Поэтому настоятельно рекомендуем посетить достопримечательности Новогрудского края, здесь есть на что посмотреть. А еще в райцентре говорят, что сваты Дональда Трампа хотят привезти сюда знаменитого родственника. Естественно, после выхода в отставку, когда у него появится больше времени для путешествий.

Викентий КЛЮЧНИК

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