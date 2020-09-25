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Новогрудок ждет в гости… Трампа

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Родительская категория: Журнал "Директор" - Архив номеров за 2020

Пандемия закрыла границы для зарубежного туризма, но позволила по-новому взглянуть на перспективы развития белорусских достопримечательностей.

 

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Сегодняшний тур по Беларуси предлагаем начать с одного из главных политических и культурных центров Великого Княжества Литовского - Новогрудского края, имеющего славную летопись. Например, его «столица», основанная в конце Х в., издавна привлекала путешественников своими достопримечательностями - Новогрудский замок, Фарный костел, церковь Михаила Архангела и Борисоглебская церковь, дом-музей Адама Мицкевича и др.

 

К слову, с Новогрудчиной связаны имена многих знаменитостей. Здесь сохранились замковые комплексы в Новогрудке и Любче, остатки дворцово-паркового ансамбля в Щорсах. Сегодня их пытаются реставрировать, правда, с разным успехом. Так, у восстановленной стены Любчанского замка уже проводятся рыцарские поединки, хотя еще недавно там была школа. Возводили ее после войны и, не мудрствуя лукаво, использовали дворцовый фундамент, а стройматериалы брали из старых стен.

 

В 2003 г. возрождать замок взялся уроженец этих мест Иван Печинский. Многие годы реставрировал за свои средства, хотя здание ему не принадлежит и числится на балансе райисполкома.

 

Для реализации доброго начинания в Любче создали специальный благотворительный фонд, подключились волонтеры. Восстановили стену и одну из башен, где мечтают размещать экспозиции и открыть библиотеку. Еще бы восстановить мосты, дамбы, флигели и тогда можно говорить о возрождении замкового комплекса европейского масштаба, каким он был в XVI в. Что любопытно, древний замок успешно соседствует с современными технологиями. Например, улицы в поселке, в том числе и ведущие к нему, освещаются с помощью солнечных батарей.

 

А вот новогрудскому замку повезло меньше. Из недавней попытки консервации остова Костельной башни - одной из двух уцелевших - получился какой-то новодел, больше похожий на хоромы «нового белоруса». Хотя и ее прежний, привычный многим вид, тоже был творением рук мастеров-консерваторов в 1920-е гг. Похоже, прежние реставраторы были профессиональнее и археологи удачнее.

 

В середине ХХ в. на раскопках в замчище нашли Кубок Святой Ядвиги, сейчас украшающий коллекцию Эрмитажа. По версии Британского Музея, реликвии данной группы входят в первую сотню наиболее выдающихся  шедевров человеческой цивилизации. При реставрации дома-музея А.Мицкевича мастера привнесли свою «изюминку» - подземный переход из одного здания в другое, от которого гости сейчас в восторге.

 

Новая городская достопримечательность - музей на месте бывшего гетто, узники которого в годы Великой Отечественной войны совершили дерзкий побег. Тайно прорытый тоннель длиной более 200 м стал дорогой жизни для 232 человек. О тех, кто его копал, о выживших и погибших во время побега рассказывает экспозиция, размещенная в бывшем бараке, восстановлен и тайный люк, прятавший вход в тоннель.

 

В прошлом году музей в Новогрудке посетили участники памятных событий и их потомки - почти 100 человек из Австралии, США, Аргентины, Польши и Израиля. Среди спасшихся узников были даже предки близких родственников нынешнего президента США, которые сейчас помогают музею. Средств не жалеют, но их расход контролируется очень внимательно.

 

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При подготовке побега требовалась не только строгая конспирация, узники придумали ряд нестандартных технических решений по рытью, освещению и вентиляции тоннеля, вывозу и маскировке грунта. Даже установили охранную сигнализацию - настоящее «ноу-хау» под носом у гитлеровцев. Гетто находилось в Новогрудке. А партизанский лагерь, где могли спастись беглецы, дислоцировался возле деревни Клетище на Столбцовщине. Кажется, что проще - соединить 2 точки в один туристический маршрут, способный привлечь немало туристов. Но пока эта идея лишь витает в воздухе…

 

Впрочем, древний город может заинтересовать не только историческими, но и современными страницами. Например, электричество в Новогрудке вырабатывают ветроэнергетические установки. Их тут больше 20, преимущественно частных. Лопасти у некоторых взмывают вверх почти на 200 м и хорошо видны издалека. Правда, забраться в сам ветряк пока не разрешают, но никто не запрещает приехать «поселфиться» на фоне исполинов. А полное освещение в городе, кстати, не выключается до утра. Этого даже Минск себе не может позволить.

 

На Гродненщине сохранились замковые комплексы в Новогрудке и Любче, а также остатки дворцово-паркового ансамбля в Щорсах.

 

Любители старины также могут навестить агрогородок Щорсы, где находится частично сохранившийся памятник усадебно-парковой архитектуры XVIII в. - маенток Хрептовичей. Французские и итальянские архитекторы возвели в селе дворцовый комплекс с парком и водно-каскадной системой на площади 40 га. Библиотека в имении насчитывала 20 тысяч редких фолиантов и научных работ. Даже переписка Хмельницкого с гетманами и дневники посольства Польши хранились не в Киеве или Варшаве, а в белорусских Щорсах.

 

В имении первыми применили паровую машину, позволившую облегчить труд крестьян. И урожаи под 80 ц/га здесь тогда собирали без всякой химии и руководящих указаний из центра. Кстати, и крепостное право тут рискнули отменить на 60 лет раньше, чем это сделали в России. Сегодня в относительно неплохом состоянии сохранились здания флигеля и библиотеки, коптильня и комплекс хозяйственных построек. Теперь их пытаются в очередной раз продать на аукционе. Стартовую цену снизили до 50 тыс. руб., хотя раньше просили намного больше.

 

Зимой произошло еще одно знаменательное событие - на родину вернулись 3 книги из разграбленной в годы Первой мировой войны библиотеки. Немецкий офицер, чье подразделение тогда занимало позиции под Щорсами, не пустил книги на растопку печки, а увез с собой. Умирая, завещал вернуть их в Беларусь. И наследники из Германии недавно возвратили печатные реликвии в Щорсы. Примечательно, что в эпоху Хрептовичей здесь функционировала судоверфь. И суда по Неману, развозя товары, доходили до Балтийского моря.

 

Поэтому настоятельно рекомендуем посетить достопримечательности Новогрудского края, здесь есть на что посмотреть. А еще в райцентре говорят, что сваты Дональда Трампа хотят привезти сюда знаменитого родственника. Естественно, после выхода в отставку, когда у него появится больше времени для путешествий.

 

Викентий КЛЮЧНИК

 

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