Пружанскі палацык - место, которое стоит посмотреть

Сегодня это не только единственная восстановленная усадьба подобного типа на территории Беларуси, но и великолепная художественная галерея.

Благодаря своей близости к Беловежской пуще, Пружаны известны многими достопримечательностями. А побродить в городе, который в далеком прошлом назывался Добучин, действительно есть где. Одна знаменитая усадьба, что на северной окраине в окружении парка чего стоит! Ее ансамбль включает каменный господский дом, к которому ведет широкая аллея, 2 флигеля и парк пейзажного типа.

Главное здание усадьбы - палацык - построено в стиле неоренессанс по проекту итальянского архитектора Франциска Мария Ланци в середине XIX в., когда в местной резиденции хозяйствовал маршалок Пружанского повета Валентий Швыковский.

К слову, кроме благоустройства собственного имения он уделял большое внимание развитию уездного центра. При содействии одного из влиятельных помещиков Гродненской губернии В.Швыковского в Пружанах организовали первую публичную библиотеку, конную почту. Он добился, чтобы через городок прошел почтовый тракт. Принял активное участие в строительстве католического костела.

Предводитель местного дворянства также немало сделал для развития культуры и просветительства в крае. В городе и его личной резиденции часто проводились музыкальные вечера и театральные постановки.

В. Швыковский прославился и как владелец богатейшего собрания книг в уезде. Библиотека в его имении насчитывала более 1 400 изданий, в том числе на русском, польском, французском и немецком языках по разным отраслям. Значительное место в коллекции занимали труды по экономике и сельскому хозяйству. Под стать хозяевам были гости имения. В своем доме предводитель местного дворянства принимал известного писателя Юзефа Крашевского, исследователя этнографии и фольклора Михаила Федоровского и др.

Панорама Ружан, 2019. Бумага, перо, тушь

Пружанскі палацык, связанный в основном с именем В.Швыковского, стал настоящим украшением города, сменив за более чем полтора столетия немало хозяев. Сегодня - это единственная восстановленная усадьба подобного типа на территории Беларуси. Демонстрационная площадь всех залов превышает 400 кв. м, действуют 6 экспозиций, представлены 33 коллекции. В основном фонде музея - 5 755 предметов. Например, здесь хранится немало ценных реликвий, в том числе деревянная икона XVI в. «Тайная вечеря».

На первом этаже расположены салон с атрибутикой и мебелью XIX в., цветочный зал с камином и зимний сад. В другом крыле - охотничий кабинет. На втором этаже - этнографическая выставка в формате тематических комнат (ткачество, предметы из соломы и лозы, гончарная).

Усадьба в Пружанах является важным туристическим объектом региона. В год ее посещают более 8 тыс. туристов, включая иностранцев. Пружанскі палацык также широко известен в Беларуси и за рубежом как общественно-культурный научный центр. Здесь регулярно проходят музыкально-литературные вечера, научные конференции по сохранению и популяризации историко-культурного наследия.

За свою историю Пружанскі палацык повидал немало белорусских художников.

За свою историю усадьба повидала многих белорусских мастеров живописи и графики. В XIX в. здесь часто бывали живописец и композитор Наполеон Орда, местный шляхтич художник Антоний Шретер и др. Эту славную традицию продолжают и в наше время, в музее регулярно организуются художественные выставки.

Например, в свое время в галерее музейного комплекса с успехом прошла персональная выставка «Черно-белые путешествия Бориса Бокши», который представил своим землякам более 30 новых работ. Самодостаточных, как гравюры на пыльных старых принтах, как старое советское кино. Затем их увидели в Европе: в Будапеште, Братиславе и Берлине… И хотя у Бориса Тимофеевича нет специального художественного образования, его творческий опыт превышает уже 30 лет.

Семейный дом в поместье Чахец возле Пружан, 2019. Бумага, перо, тушь

Он родился 20 сентября 1960 г. в селе Шарашово Пружанского района. В 12-летнем возрасте с родителями переехал в Пружаны, где окончил среднюю школу. После Гродненского медицинского института Б.Бокша получил распределение в Гомель. В 1993 г. переехал жить и работать в Минск, где через 2 года создал и возглавил компанию «Беломнимед», которая сегодня является крупнейшим поставщиком стоматологических материалов и оборудования на отечественный рынок.

Со школьных лет Бориса тянуло к рисованию, а первую картину - сельский пейзаж-панораму - написал 10-летним мальчиком. Он отражал в своих работах местные пейзажи: окраины Пружан, усадьбу дедушки, деревню. Медицинский институт стал лучшим подспорьем в создании анатомических изображений, где молодой график начал серьезно изучать искусство по совету и при поддержке друзей.

Основная тема произведений Б.Бокши - белорусский пейзаж, будь то старая усадьба или амбар в поле. Коллеги сравнивают его с Наполеоном Ордой, говоря, что Борис Тимофеевич, как и знаменитый художник, отмечает в своих картинах моменты прошлого. Это нетронутый сельский пейзаж, не испорченный современной агроурбанизацией, а также обветшалая усадьба и старая деревянная церковь…

Надо отметить особый подход мастера к выбору перспективы, который определяет композиционный стиль. Он избегает фронтальных образов, ориентируясь на боковые нюансы. Медленно и кропотливо отражает красоту увиденного. Его картины похожи на тонкие кружева, скрытые за стеклом. Специальные отпечатки мира на негативе белой бумаги.

Центральное место в творчестве Б.Бокши занимают рисунки с изображениями белорусских достопримечательностей - Косовского дворца, часовни в Ворожбитах и, конечно же, Пружанскі палацык.

Этот год - особенно знаменателен для Бориса Тимофеевича, который вскоре отметит 60-летний юбилей и 25-летие компании «Беломнимед». Искренне пожелаем ему здоровья и успехов, чтобы в его душе не иссякало творческое вдохновение, а в чернильце - волшебная тушь…

Виктор АНИСИМОВ

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