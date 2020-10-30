Во владениях Ведьмы

Сегодня мало кто помнит, что Ляховичи ведут свою историю с середины XIV в., а во времена Великого княжества Литовского город даже был центром отдельной волости.

Сегодня один из старейших городов Брестской области на левом берегу реки Ведьма и его окрестности представляют интерес не только для любителей истории, но и для тех, кто предпочитает активный отдых.

Официальной датой основания небольшого городка считается 1492 г., хотя на самом деле Ляховичи ведут свою историю еще с середины XIV в. И имеют более знатную родословную, чем расположенный по соседству крупный административный центр областного подчинения - Барановичи.

В XVII в. в Ляховичах возвели замок бастионного типа, который не уцелел до наших дней - здание не пощадила Северная война. Сейчас на том месте, недалеко от нынешнего райисполкома, красуется памятный знак. А местные кондитеры пекут сувенирные пряники с рисунком исторического замка.

В районе много старых капониров времен Первой мировой войны: фронт под Ляховичами стоял долго. В курсе истории военного искусства, которую сегодня изучают в ведущих военных академиях, отдельная лекция посвящена битве за позиции у деревни Дарево. Она также известна церковью Святой Троицы, построенной еще в 1860 г.

После войны даревский храм восстанавливали из бетонных блоков немецких блиндажей. Лучше всего следы строительного материала можно увидеть на башне. А завершили работы только в 2012 г., использовав для возведения церкви старый фундамент. Своеобразным квестом может стать поиск колоколов. В свое время от врага их спрятали в реке, да так, что потом и сами не смогли найти.

Сегодня в Ляховичах проживают более 10 тыс. человек. Для сравнения: в 1897 г. в городке было всего 506 жителей, 111 лавок с трактирами да 4 пивоварни. Наиболее известная местная фамилия - Рейтаны - принадлежит дворянам прусского происхождения, которые осели на территории ВКЛ. В 1705-м в Грушевке ее представители построили шикарную усадьбу, которая пришла в упадок в период Великой Отечественной войны. Потом в ней размещались конюшни, клуб и… картофелехранилище. Сегодня в усадьбе идут ремонт и реставрация. Процесс возрождения стал возможным благодаря гранту Евросоюза.

В 1897 г. в Ляховичах было всего 506 жителей, 111 лавок с трактирами да 4 пивоварни.

Наглядно представить, как выглядела известная усадьба в годы расцвета, можно по картине Наполеона Орды, представленной в Национальном музее Кракова. Невдалеке от нее находится родовая часовня-усыпальница, которая по размерам превышает некоторые храмы. В прежние годы в ней искали клады, даже взрывали пол, однако так ничего и не нашли. Сейчас здесь ведутся работы по консервации здания.

После посещения Грушевки можно заглянуть во Флерьяново. Здесь тоже есть знатный дом, который даже ассоциировали с замком из-за фронтона из красного кирпича с неоготическими элементами шестигранных башен в виде бутонов и зубчатой стенкой. Сегодня его восстанавливают после запустения, но только не на средства Евросоюза, а на пенсии местных сельчан.

В 1890 г. сын известного писателя и философа Флориана Бохвица построил эту усадьбу, назвав в честь отца - Флорианово. Точно такую же он возвел в Павлиново под Барановичами в честь матери Павлины, которая к сожалению, не уцелела. А вот Флерьяновская усадьба неплохо сохранилась до наших дней. Кирпичи для ее постройки возили из Бобруйска, с известного завода Розенберга и братьев Лозинских. К слову, выложенный из них фронтон выдержал и военные, и революционные годы начала XX в. Возле дома была разбита площадка для крокета, высажен уникальный парк. Некоторые редкие деревья и кустарники сохранились там и сегодня.

После оставления Бохвицами усадьбы дом «пошел по рукам». В войну здесь размещался немецкий штаб, затем - общежитие, сельхозтехника, Дом ветеранов и правление колхоза. Позднее не нашлось желающих «квартировать» в историческом здании, которое начало приходить в упадок.

Сегодня владельцем усадьбы является бывший председатель местного колхоза Генрих Третьяк - известный в Беларуси руководитель, кандидат сельскохозяйственных наук, Герой Социалистического Труда. Он почти 15 лет ходил по инстанциям, призывая спасти историческое здание. В итоге предложили выкупить артефакт самому - за одну базовую величину. Правда, в итоге она превратилась не в одну сотню долларов. Генрих Михайлович с женой, невзирая на преклонный возраст, месяц вычищали и вывозили мусор.

Супруги своими руками и сегодня восстанавливают усадьбу.

- Было время, по ступенькам подняться не мог, кружилась голова. Годы все же. А сейчас даже на крышу без помощи забираюсь. Получается так: я возрождаю усадьбу, а она - меня, - говорит Г.Третьяк.

Сейчас от прежней разрухи здесь не осталось и следа. В комнатах чисто и сухо, все побелено-покрашено. Вдоль стены - портреты гостей и хозяев усадьбы. В этом - исключительная заслуга Ларисы Павловны и Генриха Михайловича. Забота государственных органов и специализированных фондов, к сожалению, обошли усадьбу стороной.

Сами хозяева здесь не живут, а ежедневно приходят как на работу. Охотно принимают гостей, причем денег за экскурсии не берут. Считают свою усадьбу историческим музеем. Собирают экспонаты, связанные с семьей Бохвицев. Периодически устраивают театрализованные представления. И тогда в большой комнате у ярко полыхающего камина словно читает посетителям свои стихи Элиза Ожешко. Поэтесса любила бывать в Флерьяново. А еще среди известных гостей того времени - Владислав Реймонт, Генрих Нусбаум, Юзеф и Люциана Катарбинские, заглядывали сюда и представители рода Радзивиллов.

Радушные хозяева и сегодня встречают путников чашечкой чая и задушевной беседой. Супруги реставрируют усадьбу на свои пенсии, другого «бизнес-плана» у них нет. А о коммерческом подходе или просьбе о помощи и думать стесняются.

В обратную дорогу из Флерьяново Лариса Павловна проводила нас старинным романсом. К слову, исполнение у нынешней владелицы дома Бохвицев, променявшей родной Петербург на белорусское Флерьяново, вполне профессиональное. А у стен исторической усадьбы песня и звучит по-особому.

Виктор ВИКЕНТЬЕВ

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