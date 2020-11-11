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Несмотря на пандемию, белорусский завод увеличил экспорт на 178%

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Родительская категория: Журнал "Директор" - Архив номеров за 2020

Коллектив одного из ведущих машиностроительных предприятий Полесья - ОАО «СММ» - вскоре отметит 35-летие с момента создания.

 

выбери пугачАлександр ПУГАЧ, директор ОАО «Пинский завод средств малой механизации 

 

Справка «Директора»

Пинский завод средств малой механизации и металлоконструкций создан в январе 1986 г. Это одно из первых предприятий, на котором освоили выпуск автогидроподъемников на территории постсоветского пространства.

 

Сегодня ОАО «СММ» входит в число градообразующих предприятий Пинска. Основным пакетом акций владеет горисполком, который играет немаловажную роль в развитии завода и оказывает всестороннюю поддержку в реализации намеченных планов и  динамичного развития.

 

Основные направления деятельности предприятия - выпуск автогидроподъемников, экскаваторов-погрузчиков, продукции военного назначения, рукавов высокого давления и иной продукции под заказ потребителей.

 

Продолжатели славных традиций

 

В конце 1980-х завод успешно освоил серийное производство автогидроподъемников, которые впоследствии выпускались под маркой ВС-222-01 и получили широкую известность как в республике, так и за ее пределами. Сейчас ОАО «СММ» - один из ведущих белорусских производителей и экспортеров коммунальной, строительной и дорожной техники, известной не только в Беларуси, но и в странах ближнего зарубежья.

 

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- Мы разрабатываем и выпускаем продукцию для предприятий энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, Министерства архитектуры и строительства, Департамента по мелиорации и водному хозяйству и других ведомств. Это 32 вида спецтехники: широкая гамма автогидроподъемников с высотой подъема от 10 до 28 м и грузоподъемностью от 120 до 700 кг на автомобильных шасси ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ и УРАЛ различной модификации: коленчатые и телескопические, в том числе из высокопрочных сталей, самоходные подъемники на гусеничном ходу, прицепные подъемники. Вся продукция разрабатывается и изготавливается с учетом конъюнктуры рынка, потребностей и запросов заказчика, а также  современных тенденций в машиностроении, - отметил 37-летний Александр Пугач, который возглавил ОАО «СММ» в марте 2020 г.

 

Сегодня пинские машиностроители выпускают 32 вида спецтехники.

 

Трудовой путь он начал в 19-летнем возрасте электротехником МСЦ-1 на заводе РУПП «БЕЛАЗ». Получил богатый производственный и административно-управленческий опыт, проработав в структуре холдинга почти 18 лет. И сегодня с благодарностью вспоминает коллектив предприятия, бывших коллег и особенно генеральных директоров ОАО «БЕЛАЗ» Героя Беларуси П.Л. Мариева и П.А. Пархомчика за созданные условия для личного и профессионального роста.

 

ОАО «СММ» - современное по техническому оснащению и оптимальное по штатной численности машиностроительное предприятие.

 

Сегодня ОАО «Пинский завод средств малой механизации» представляет собой высокотехнологическое производство, в котором применяются робототехнические сварочные комплексы, высокотехнологический плазменный раскрой металла, уникальное листогибочное оборудование и токарные обрабатывающие центры с программным управлением для механической обработки деталей.

 

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Как отметил директор, ОАО «СММ» - оптимальное по техническому оснащению и штатной численности (250 человек) современное машиностроительное предприятие, способное решать самые сложные задачи в кооперации с партнерами.

 

Когда на производстве - порядок

 

Как отметила главный экономист Оксана Махновец, по итогам 9 месяцев 2020 г. ОАО «СММ» выполнило основные экономические показатели. Предприятие сработало прибыльно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась рентабельность и снизились затраты.

 

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 - Наша продукция востребована не только отечественными заказчиками. Несмотря на пандемию, внешние поставки за 9 месяцев увеличились на 178%. Сегодня более 40% продукции уходит за рубеж. Основной экспортер - Россия и страны СНГ, - поделился заместитель директора по коммерческим вопросам Сергей Кухновец.

 

Правда, коронавирус заставил пинских машиностроителей внести определенные коррективы в производственные планы: из-за закрытых с весны границ пришлось оперативно искать новые пути взаимодействия с поставщиками комплектующих и потребителями, чтобы выполнить контрактные обязательства.

 

Более 40% продукции предприятия уходит за экспорт.

 

По словам С.Кухновца, сейчас ситуация стабилизируется, ОАО «СММ» развивается и наращивает обороты. Благодаря эффективной дилерской сети, его продукция представлена на рынках России и стран СНГ. Кроме производства продукции, завод проводит ее гарантийное и сервисное обслуживание в регионах, куда осуществляет поставки. Гарантируется снабжение запасными частями во всем видам спецоборудования и номенклатуре выпускаемой техники.

 

Пока же основным стратегически важным направлением развития ОАО «СММ» остается расширение номенклатуры выпускаемой продукции, улучшение ее технико-экономических показателей, например, увеличение грузоподъемности и зоны обслуживания. Для этого на заводе ведется постоянный процесс технического перевооружения производства и внедрения передовых технологий, цеха оснащаются современными станками и оборудованием производства Южной Кореи, Чехии, Японии и Италии.

 

На предприятии особое внимание уделяют качеству выпускаемой продукции: действует система менеджмента качества проектирования, разработки и производства автогидроподъемников и экскаваторов-погрузчиков (бульдозеров), соответствующая требованиям СТБ ИСО 9001-2015.

 

Многое решают кадры

 

Не секрет, что главным фактором успешной работы любого предприятия являются кадры. Это убедительно подтверждает пример прежнего директора ОАО «СММ» Георгия Головача, который четверть века отдал родному заводу.

 

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- Можно смело говорить о нем как о специалисте и руководителе с большой буквы. Все, что сейчас производится в цехах, репутация предприятия в Беларуси и за ее пределами - во многом заслуга Георгия Васильевича, который участвовал в строительстве завода, - отметил А.Пугач. - Поэтому могу с уверенность сказать, что мне досталось достойное наследство. И потому свою главную задачу как директора вижу в том, чтобы его всемерно приумножать.

 

На заводе применяются современные автоматизированные комплексы, но многие виды работ все же приходится выполнять универсально: например, проблематично, исходя из специфики производства, заменить сварщиков, токарей или фрезеровщиков роботами. Кроме того, ощущается нехватка конструкторов и технологов машиностроительного профиля.

 

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- Таких специалистов готовят только в нескольких белорусских вузах. Кадров, а особенно грамотных, специализирующихся на нашем направлении, выпускается недостаточно. Не секрет, что сегодня центры машиностроения - в Минске и Могилеве, именно там сконцентрировались основные предприятия нашей отрасли. А потому лучшие специалисты тоже там. В регионах же их не так просто найти. Поэтому сами активно ищем и приглашаем на работу нужных работников, которым можем предложить достойные условия труда и отдыха, - говорит Александр Сергеевич.

 

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Так, по итогам 9 месяцев зарплата на предприятии выросла на 136,9%, а ее средний уровень почти достиг 1 000 руб., что является хорошим показателем не только для региона, но и для машиностроительной отрасли.

 

Впереди - новые высоты

 

В ближайших планах ОАО «СММ» - выпуск 36-метрового автогидроподъемника, дальнейшее развитие линейки кранов-манипуляторов и другой востребованной потребителями продукции.

 

По словам директора, в последнее время поступают заявки на разработку агрегатов по обслуживанию трамвайных электросетей, комплексных машин для работы на железнодорожном полотне и электролиниях. Первыми интерес к подобной технике проявили россияне и украинцы. И такие наработки у пинчан уже есть, хотя освоение новой продукции - довольно трудоемкий и затратный процесс. Двигаться вперед помогает постоянный мониторинг рыночного спроса и запросов потребителей.

 

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Казалось бы, на территории соседних стран жесткая конкуренция: в России и СНГ работают десятки производителей аналогичной техники. Так в чем же преимущество ОАО «СММ» перед зарубежными предприятиями?

 

- Во-первых, это разумное соотношение цены и качества выпускаемой техники. Во-вторых - полное сервисное сопровождение и постгарантийное обслуживание. В-третьих, наша продукция по техническим характеристикам практически не уступает аналогичным зарубежным моделям, так как в ней используются качественные комплектующие известных брендов, что обеспечивает надежную работу техники в любых климатических условиях. Ведь для нас потребитель - источник нашего благосостояния, который платит за качественный товар. Уверен, что в преддверии 35-летия создания предприятия коллектив сумеет покорить новые профессиональные высоты, - подытожил руководитель ОАО «СММ» Александр Пугач.

 

Алексей ВЛАДИМИРОВ

 

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