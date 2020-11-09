Коммерческие банки продают валюту и спасают рубль

В сентябре они продали 233,5 млн долл. Это помогло стабилизировать курс национальной валюты.

После августовского обвала в сентябре рубль перешел к коррекционному восстановлению, которое обычно случается после сильных движений с явным «перелетом» курса. Подобное частичное восстановление рубля наблюдалось и после мартовского обвала. В сентябре подешевели сразу три иностранные валюты. Последний раз на нашем рынке подобное наблюдалось по итогам июля 2019-го.

Сальдо удивило экспертов

Стоимость доллара США после двух месяцев роста в сентябре снизилась с 2,6631 до 2,6403 руб. (-0,86%),. Европейская валюта после четырех месяцев роста подешевела с 3,1668 до 3,0840 руб. (-2,61%),. Российский рубль потерял в цене с 3,5702 до 3,3149 бел. руб. за 100 росс. (-7,15%). В результате валютная корзина за август подешевела на 4,4%. С начала года к концу сентября доллар подорожал на 25,51%, евро - на 31,1%, а российский рубль подешевел на 2,63%. Валютная корзина за это время выросла на 11,52%.

Изменение валютной корзины и ее составляющих с начала 2020 г., %

По данным Нацбанка, в сентябре субъекты хозяйствования-резиденты продали на чистой основе 49 млн долл. (после рекордной покупки 651,5 млн долл. в августе). Население купило на чистой основе наличной и безналичной валюты на 54,5 млн долл. (в августе наблюдалась покупка в размере 622,2 млн долл.), оставаясь нетто-покупателем десятый месяц подряд.

При этом чистая продажа наличной валюты населением составила 57,1 млн долл. (после чистой покупки 298,6 млн в августе). А чистая покупка безналичной валюты составила 111,6 млн долл. (после чистой покупки 323,6 млн в августе). Банки-резиденты, включая Банк Развития и НКФО, продали на чистой основе 233,5 млн долл. (после чистой покупки в августе 31 млн). Именно продажа валюты банками в ситуации нехватки рублевой ликвидности обеспечила укрепление национальной валюты в сентябре.

В августе сальдо внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса 5-й месяц подряд оказалось положительным и составило, по предварительным данным, +340,1 млн долл. (после +107,3 млн в июле). Это лучший показатель в 2020 г. Сальдо внешней торговли услугами традиционно оказалось положительным +305,8 млн долл. (+284,6 млн в июле). Сальдо внешней торговли товарами внезапно тоже вышло положительным (+34,3 млн долл. против -177,3 млн в июле). Улучшение этих показателей позволило общему сальдо продемонстрировать лучший результат с начала года.

Из-за падения доверия населения срочные депозиты в банках продолжили снижение, хотя темпы их оттока замедлились по сравнению с «черным» августом. Рублевые депозиты снижались четвертый месяц, а валютные - девятый месяц подряд. По данным Нацбанка, срочные рублевые депозиты населения снизились в сентябре на 77 млн руб. - до 4.576,3 млн (-1,7%). Их снижение с начала года составило 555,1 млн руб. (-10,8%). Срочные валютные депозиты населения по итогам сентября снизились на 303,1 млн долл. - до 4 843,5 млн (-5,9%). Их снижение с начала года составило 1.372,8 млн долл. (-22,1%).

Депозиты в банках продолжают снижаться, хотя темпы оттока замедлились по сравнению с «черным» августом.

В сентябре индекс потребительских цен на товары и услуги вырос по сравнению с августом на 0,9%. С начала года рост цен составил 4,7%, а за последние 12 месяцев - 6,1% (месяцем ранее - 5,6%).

С начала октября белорусский рубль продолжил частичное восстановление к иностранным валютам. Вероятно, это связано с продолжением продажи валюты банками на чистой основе. По нашим прогнозам, в течение ближайшего месяца рубль продолжит свое восстановление к доллару и евро. За это время доллар может снизиться до 2,46 руб., евро - до 2,96 руб., а российская валюта останется вблизи 3,3 руб. за 100 российских. Однако, значительная волатильность на внешних рынках (сильное изменение евро к доллару, колебания российского рубля из-за нефти или санкционных факторов и т.д.) могут внести существенные коррективы в этот сценарий.

Доллар укрепился, но ненадолго

После снижения в июле и августе в сентябре доллар укрепился ко всем основным мировым валютам за исключением японской иены. За месяц пара EUR/USD снизилась на 1,8% - до 1,1721 (+4,4% с начала года). Пара GBP/USD снизилась на 3,4% - до 1,2915 (-2,5% с начала года). Пара USD/CHF выросла на 1,9% до 0,9207 (-4,8% с начала года). Пара USD/JPY снизилась на 0,4% - до 105,44 (-2,9% с начала года). Однако уже в октябре доллар вернулся к снижению. На него давят приближающиеся выборы президента США и сложности с принятием новой программы помощи американской экономике.

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам сентябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. В заявлении регулятора отмечалось, что в ФРС считают целесообразным сохранить данный диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, которые соответствуют оценкам максимальной занятости, а рост инфляции не достигнет целевого уровня в 2%. При этом прогноз по инфляции в 2020 г. был увеличен с 0,8 до 1,2%, а в 2021-м - с 1,6 до 1,7%. Улучшились и прогнозы по ВВП и безработице на текущий год. Так, по ВВП ожидается падение на 3,7% (при этом в июне предполагалось, что оно будет 6,5%), а безработица может составить 7,6% (против 9,3% согласно предыдущему прогнозу).

Примечательно, что в сентябре ФРС пересмотрела подход к краеугольному камню своей финансовой политики - контролю над инфляцией. Ориентир остался на уровне 2%, но отношение к нему изменилось. Ранее эта цифра была целью, которую нельзя превышать, в противном случае это воспринималось как неудача финансовой политики. Теперь же двухпроцентная инфляция будет «средним» показателем, переходить через который вполне допустимо. Есть вероятность, что тем же путем последует и ЕЦБ. Фактически получается, что впервые за много десятилетий инфляция признается второстепенной проблемой и не той угрозой, о которой нужно всерьез задумываться.

Впервые за много десятилетий ФРС начала считать инфляцию второстепенной проблемой, о которой можно всерьез не задумываться.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в сентябре ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, а ставку по депозитам - на уровне -0,5%. Ставка по маржинальным кредитам осталась на уровне 0,25%.

Как полагает совет управляющих ЕЦБ, ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не приблизится к целевому уровню, составляющему чуть ниже 2%. Неизменным, как и ожидалось, остался и объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Чистые покупки активов в рамках этой программы продолжатся с ежемесячным темпом 20 млрд евро, вместе с покупками в рамках дополнительного временного пакета в 120 млрд евро до конца год. ЕЦБ продолжит выкуп активов как минимум до конца июня 2021 г. Одновременно банк сообщил, что при необходимости готов к корректировке всех своих инструментов.

В сентябре пара EURUSD снизилась с 1,2010 до 1,1610, после чего вернулась к восстановлению. Сейчас на пути роста пары скопилось несколько уровней сопротивления в диапазоне 1,1830-1,1920. В случае их пробития валютная пара вновь может вернуться к 1,2000.

Котировки пары EUR/USD

Рост доллара снизил сырьевые цены

Сырьевые товары в сентябре подешевели. Цена нефти марки Brent после пяти месяцев роста потеряла 7,9%, опустившись до 42 долл. за баррель (-36,5% с начала года). Золото снизилось за месяц на 4,2% - до 1 885 долл. за тройскую унцию (+24% с начала года).

Нефтедобывающим странам есть о чем волноваться. Эпоха роста мирового потребления нефти подходит к концу и завершится до 2030 г., как следует из прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2020 (WEO). «Эпоха роста мирового спроса на нефть подойдет к концу в течение 10 лет, но форма восстановления экономики является ключевой неопределенностью», - отмечается в докладе. Однако даже по самым благоприятным для нефти сценариям, спрос выйдет на плато до 2030 г. Если борьба с коронавирусом затянется, то глобальное потребление нефти больше не превысит 100 млн баррелей в сутки.

Отчасти на это влияет и потребительское поведение, указывает МЭА. Чем дольше длятся локдауны, тем сильнее меняется поведение потребителей. Нормой стала работа из дома и привычка избегать авиаперелетов. Но другие перемены в поведении потребителей, напротив, помогают поддерживать спрос на нефть. Среди них - боязнь общественного транспорта, популярность внедорожников и отсроченная замена старых автомобилей.

Базовый сценарий (Stated Policies Scenario) МЭА предусматривает, что взять под контроль ситуацию с пандемией коронавируса получится в 2021 г. В этом случае спрос на нефть увеличится на 5 млн баррелей в сутки, но на докризисный уровень выйдет только в 2023 г. При этом пик спроса уже пройден в развитых странах, где потребление нефти ниже максимума 2005 г. К 2030 г. спрос в странах ЕС будет на 5 млн баррелей в сутки ниже уровня 2019 г. Впрочем, это снижение компенсируется ростом потребления нефти в развивающихся странах - на 9 млн баррелей в сутки к 2030 г.

Если же борьба с коронавирусом затянется (Delayed Recovery Scenario), то на докризисные уровни потребление нефти выйдет только в 2027 г. Наконец, самый радикальный сценарий (Net Zero Emissions by 2050 Case), согласно которому человечество поставит цель снизить выбросы СО2 до нуля к 2050 г., предполагает, что спрос на нефть опустится с 98 млн баррелей в сутки в 2019 г. до 65 млн к 2030 г.

ОПЕК ожидает снижения мирового спроса на нефть в 2020 г. на 9,5 млн баррелей в сутки.

В свою очередь Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает снижения мирового спроса на нефть в 2020 г. на 9,5 млн баррелей в сутки - до 90,3 млн, говорится в октябрьском докладе ОПЕК. Таким образом, организация оставила опубликованный в сентябре прогноз без изменений.

Цены на нефть марки Brent, долл./баррель

Нефть марки Brent после достижения уровня 46,6 долл. за бочку снизилась к 38,9 долл. Затем она вернулась примерно в середину этого диапазона, а ее дальнейшему росту препятствует уровень сопротивления на 43,7 долл. В ближайшей перспективе при отсутствии форс-мажорных факторов, нефть может остаться в достаточно узком диапазоне 41,6-43,75 долл. за баррель.

Вадим ИОСУБ,

старший аналитик «Альпари Евразия»

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