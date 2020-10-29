4 совета, которые помогут быстрее адаптироваться в коллективе

Начало работы в новой компании - всегда стресс и в какой-то мере лотерея. Как произвести хорошее впечатление на коллег и руководство?

Сегодня в силу различных причин особую актуальность приобрела проблема смены рабочих мест. Это связано с последствиями пандемии коронавируса, непростой общественно-политической ситуацией в стране после президентских выборов и постотпускным осенним периодом. Поэтому сейчас многим приходится в буквальном смысле начинать новую трудовую жизнь, принимая непростые решения. С подобными вопросами адаптации на новом месте сталкиваются и сотрудники компании, которых переводят в другой отдел, или женщины, вышедшие на работу после декретного отпуска.

Отдохнув 2-3 недели и вступив в новый год, работник часто решает начать и новую жизнь, сменив работу.

Как сделать вхождение в «новую жизнь» наиболее мягким и комфортным? Надо понимать, что первое появление в офисе после длительного отсутствия или вообще в новом коллективе, предоставляет уникальную возможность произвести правильное первоначальное впечатление. Подготовившись к знакомству с будущими коллегами и рабочим местом заранее, можно повлиять на то, как вас примут.

Дресс-код

С особым вниманием отнеситесь к своему внешнему виду. Скорее всего, именно этот образ отложится в голове у ваших коллег. Казалось бы, деловой дресс-код уместен всегда, но самое правильное решение - присмотреться еще во время собеседования, как одеваются будущие сослуживцы. Строгий костюм с галстуком в ИT-компании, где почти все ходят в тишотках и джинсах, - не самое разумное решение.

Постарайтесь выглядеть нейтрально и в соответствии с общим стилем. Точно стоит избегать двусмысленных надписей на футболках, сексуальных нарядов, слишком ярких цветов и принтов, вызывающих аксессуаров. Даже если в одежде вы придерживаетесь креативности, в первый день сдержите свою фантазию.

Улыбка

Статистика говорит, что улыбка и приветливое выражение лица занимают 40% всего впечатления, которые мы производим на окружающих. Поэтому улыбайтесь, оставайтесь доброжелательными. Первый день на рабочем месте - это всегда стресс: большое количество информации, новых лиц, имен, технических подробностей.

Понятно, что к концу дня можно оказаться выжатым как лимон. Но ваши коллеги совершенно не виноваты в этом. С их точки зрения, все ясно и понятно. Поэтому мужественно перенесите первые сложные дни и улыбайтесь.

Ваше благожелательное расположение к окружающим очень быстро передастся и им. Приветливому человеку гораздо проще и охотнее помогают, чем взмыленному и с панически бегающими глазами.

В этой приветливости легко перейти на слишком неформальные отношения, чего стоит избегать. По крайней мере, в первые дни. Старший по статусу и возрасту человек может инициировать переход на «ты», но вам как новичку точно не надо форсировать этот процесс. Если чувствуете, что пока комфортнее общаться с людьми на «вы», то имеете на это полное право. Скажите: «Мне пока удобно так/Мне комфортнее пока на «вы».

С другой стороны, совершенно точно не надо со старта «включать» холодного босса, тут же наводить свои порядки, требовать закрыть окна, включить на полную мощность кондиционер или выбросить из кабинета все фикусы. Сначала присмотритесь к обстановке. Наверняка, вежливая просьба и любопытствующий вопрос окажутся более действенными и полезными для вашей репутации, чем раздраженные приказы.

Знакомство

Правильно представиться - это забить в стену гвоздь, на который потом окружение будет вешать свои «картины» - предоставление о вас как о профессионале и человеке. Деловой этикет требует, чтобы младшие по должности первыми шли представляться старшим. Это особенно важно, если персонал нанимает служба рекрутинга, ставя руководителей отделов перед фактом: теперь у вас работает такой сотрудник.

Также надо проявить инициативу в знакомстве со всеми службами, с которыми придется общаться по работе. Зайти в отдел к юристам, заглянуть в офис к бухгалтерам, познакомиться с секретарем руководителя.

Отдельный вопрос - рассылка писем с представлением нового сотрудника. Это могут сделать:

руководитель;

коллега, которого он сменяет;

представиться самостоятельно.

В письме-представлении традиционно указывается следующая информация:

имя и должность вновь прибывшего;

кратко регалии, опыт работы, достижения;

рабочие контактные данные;

пожелание хорошей работы

При этом в копию отправленного сообщения ставятся руководитель нового сотрудника и он сам. Вот пример такого письма:

«Добрый день, коллеги.

Хочу представить вам новую сотрудницу, которая заменит меня на должности управляющего Регионального отдела - Александру Семенову. До нашей компании она руководила отделом маркетинга ООО «МируМир», где имела в подчинении 15 человек.

В списке ее рабочих достижений - крупные контракты с Ближним Востоком, выигранные тендеры в Арабских Эмиратах и Катаре, что интересно для нашей компании, которая намерена развивать это направление.

Рабочие контакты Александры Семеновой: +375 (29) 123-45-67, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Во вторник 13 апреля в 11.30 в конференц-зале №101 состоится собрание Регионального отдела, на котором Александра познакомится с вами и изложит свою стратегию работы отдела.

С уважением,

Лариса Павлова

управляющая Регионального отдела».

Выход на работу

Обычно новичку сложно сориентироваться в подводных течениях и тайных группировках коллектива. Поэтому самое верное решение - соблюдать дистанцию в отношениях с новыми коллегами и с осторожностью относиться к попыткам сразу максимально задействовать вас или включить в какие-то объединения. Поблагодарите за предложение и сошлитесь на то, что вам еще надо время, чтобы во всем разобраться.

При этом не упускайте возможность неформального общения с новыми коллегами. Если в компании запланирован корпоративный праздник или есть традиция ежемесячных выездов на природу, еженедельных игр в баскетбол на выходных, отправляйтесь туда хотя бы в формате наблюдателя и болельщика. Приобщение к корпоративной культуре - важный этап адаптации влившегося в коллектив сотрудника.

Целесообразно прислушаться к общим настроениям, разузнать про отношения в коллективе и его скрытых проблемах. Для этого можно инициировать встречу с новыми коллегами после работы или пообщаться в неформальной обстановке в обеденный перерыв. Но не спешите сразу примыкать к какой-то из групп.

Уверена, эти советы окажутся полезными и помогут скорейшей адаптации сотрудников на новом месте.

Оксана ЗАРЕЦКАЯ,

тренер по бизнес-коммуникации и сервису,

преподаватель по этикету

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