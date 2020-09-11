Вечный выбор трудоголика: работа или семья?

Как найти оптимальный баланс бизнеса и личной жизни, чтобы не потерять одно из-за того, что большая часть времени и сил отдается другому?

Еще 15-20 лет назад HR-менеджеры и руководители многих компаний с придыханием говорили о невероятной работоспособности японцев, которые не только никогда не уходят с работы вовремя, но и задерживаются минимум на час. Но сегодня управленцы все чаще вспоминают Скандинавию, где продленный рабочий день означает, что сотрудник не справляется с обязанностями в отведенное время.

Почему же так изменилось отношение к переработкам? На горизонте XXI в. замаячил призрак синдрома хронической усталости и выгорания. Депрессия как одна из основных причин выхода, казалось бы, здорового человека из строя и невозможности выполнения им рабочих обязанностей на должном уровне нанесли серьезный урон культу трудоголизма и призыву: «Все для фронта!».

Баланс работы и жизни - work and life balance - популярная сегодня тема для обсуждения, а для руководителей компаний еще и настоящая головоломка. Как при высоких нагрузках и возрастающих требованиях по объему и интенсивности рабочего дня не только мотивировать работника, но и надолго сохранить его эффективность?

В таких ситуациях важно:

- правильно выстраивать границы между личной и рабочей жизнью. И даже помогать сотрудникам компании их выдерживать, не рвать на себе последнюю рубаху. Иначе завтра придется думать: «Как же жить и работать дальше, потому что сил нет вообще?»

- уметь объединять рабочую и личную жизнь в один поток, который питается в этом круговороте.

Итак, каковы же наиболее важные принципы баланса работы и личной жизни?

Четкое понимание времени начала и окончания рабочего дня

Не стоит писать, звонить и обращаться к сотруднику без острой необходимости, когда его рабочий день закончился, он в отпуске, в выходной. Если вопрос терпит или может быть делегирован тому, кто на «посту», так и сделайте. Даже сказанная фраза «для сведения» напрягает и способна выбить работника из режима послерабочего восстановления. Многие воспринимают отданные распоряжения как призыв, который сразу начинают выполнять. Руководитель, конечно же, рад. Но зачем так истощать рабочие ресурсы, если в этом нет острой необходимости?

Берегите себя и свой рабочий капитал.

Быть всегда наготове, с рвением кидаться на выполнение любой задачи - это хорошо в самом начале, для молодых и горячих. Но потом мы видим, как иссякают ресурсы, как падает мотивация и на все не хватает времени. Не забивайте гвозди микроскопом. Не носите каждый день вечернее платье. Не используйте работника как неистощимый запас. Люди вообще не ресурс, они - капитал. Поэтому не растрачивайте его зря. Работу нужно делать не столько с энтузиазмом, сколько с умом.

Честность и компенсация за переработки

Позиция «вы должны быть счастливы, что занимаетесь любимым делом» не очень убедительный аргумент, когда мы вызываем с выходного или отпуска сотрудника компании по неотложному вопросу. Даже в случае выполнения им прямых обязанностей, но во внеурочное время, обращение за содействием должно объясняться со всем уважением и компенсироваться по особому тарифу.

Не стоит писать: «Анна, как отдыхается? Наверное, уже устали от дачи? Есть дело на 5 мин. Подскочите в офис в воскресенье подготовить документы».

Во-первых, «Как отдыхается?» - это фальшивая забота.

Во-вторых, «Наверное, уже устали» - манипуляция.

В-третьих, «Дело на 5 мин.» всегда чревато занятием минимум на полдня. Со стороны всегда кажется, что задание простое, но специалист лучше знает, сколько времени оно займет.

В-четвертых, опишите конкретную задачу: что надо делать и к какому сроку.

Лучше написать: «Анна, к сожалению, вынуждены вас оторвать от отдыха - возникла острая необходимость подготовить документы к переговорам с компанией «Актор» к понедельнику. Выйдите, пожалуйста, на работу в воскресенье. Оплата за это время будет проведена как за сверхурочные часы».

Поощрение «жизни после работы»

О важности хобби для вдохновения и пополнения внутренних ресурсов человека написано много книг и статей. Сегодня при приеме на работу управленцы персоналом интересуются увлечениями кандидата не только для того, чтобы больше узнать о его характере, но и уровне развития и возможности переключаться, отдыхать в полной мере после насыщенного рабочего дня. Считается, что 2-3 вида занятий помимо работы вполне достаточно, чтобы наполнить жизнь разнообразием и гармонично развиваться.

Поощрять такие хобби, демонстрировать, что компании интересны сотрудники с разными увлечениями, помогать им раскрываться с нерабочей стороны перед коллегами - означает углубленную интеграцию персонала в корпоративную культуру компании. Это подразумевает и более тесные эмоциональные связи с коллегами, поддержку авторитета и получение дополнительного удовольствия от работы там, где человека считают не просто штатной единицей.

Наличие спорта или активного отдыха, творческого хобби, увлечения, связанного с общением и путешествиями - это про энергичную и активную личность. Человек, которого ничего не интересует, а в жизни есть только дом-работа - пассивен, инертен и сложно мотивируем. Вряд ли вы дождетесь от него инициативы или умения ориентироваться по ситуации. Таким сотрудникам нужны четкие инструкции и минимум телодвижений. Это прекрасные кандидаты на простую механическую работу. Но так ли много осталось такой, еще не выполняемой роботами или машинами?

Большая и малая семья

«Родители все время на работе» - тяжелый упрек и тонкое место отношений работник-компания. Семья - это люди, которые помогают поддержать сотрудника, когда он приходит уставший с работы. Ценить эту помощь и заботиться о том, чтобы близкие не страдали от переработок - тоже обязанность руководства.

Принцип отношений в компании как в «большой семье» в идеале строится на включении родных всех сотрудников в единое корпоративное сообщество. Для этого существует немало различных средств. Например, сегодня все более популярны семейные корпоративные праздники. Так организация отдает дань уважения «тылу» своего персонала. И подстраховывается на случай его усталости и выгорания. Привести детей/мужей/жен в офис, рассказать, кто чем занимается - это еще и ангажировать семью, сделать ее союзником фирмы, познакомить родных с корпоративными ценностями.

Поменять работу - сложный шаг. А сделать это, когда семья в восторге от компании, регулярно получает знаки внимания от руководства, ходит на корпоративные праздники, еще труднее. Простые принципы баланса рабочей и личной жизни помогут создать благоприятную обстановку для персонала компании и долгое время поддержат в нем деловой «огонь». Берегите себя и свой рабочий капитал.

Оксана ЗАРЕЦКАЯ,

тренер по бизнес-коммуникации и сервису,

преподаватель по этикету

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