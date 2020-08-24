Технологии коммуникации на «удаленке»

Как организовать эффективное общение при дистанционной форме организации труда.

Берегите время онлайн-собеседников

Существует заблуждение, что сотрудника так просто привлечь к виртуальной встрече, что можно приглашать по максимуму, на всякий случай. Для этого же не надо бронировать переговорную комнату или ехать в другой офис - вы присылаете ссылку на встречу и все. А вдруг нам понадобится что-то уточнить у Анны Михайловны из отдела маркетинга? Давайте и ее позовем!

Подобная мнимая легкость онлайн-собраний привела к тому, что они стали плодиться быстрее стартапов в Кремниевой долине. В итоге «на всякий случай» специалист приглашается на такое количество встреч и обсуждений, что у него не остается времени для реальной работы. Прибавьте к этому нескончаемый поток сообщений в мессенджерах, писем и звонков, с которыми сталкивается даже рядовой сотрудник. Какая уж тут работа?

Поэтому совет №1 - «Берегите время»:

приглашайте на конференцию только реально необходимых специалистов;

пишите короткие и емкие сообщения с понятной задачей: что вы хотите получить от сотрудника;

если надо объяснить серьезную проблему, то лучше позвонить;

определите для онлайн-совещаний и встреч конкретное время, когда будете готовы к активному общению. Так вы сможете не отвлекаться на параллельные вопросы и концентрироваться на текущих и главных задачах.

Контролируйте качество связи

Задерживающийся голос, тормозящее изображение, посторонние шумы, пикселизация картинки - иногда онлайн-общение превращается в настоящую пытку. «Что? Что вы сказали?», «Что-то я совсем плохо вас слышу!», «Повторите, пожалуйста» и т.д.

Как этого можно избежать:

сделайте рассылку с приглашением в конференц-комнату заранее, объяснив, какая программа на компьютере или смартфоне нужна;

попросите участников присоединиться к обсуждению за 5-10 мин до заявленного времени, чтобы у всех была возможность настроить оборудование и удобно расположиться;

если связь «подтормаживает», закройте все приложения, которые могут занимать дополнительную оперативную память;

попросите тех, кто пользуется одновременно с вами точкой wi-fi, освободить канал;

по возможности перейдите с wi-fi на проводное соединение;

откажитесь от видео и используйте только голосовую трансляцию;

после встречи отправьте участникам итоговое письмо с фиксацией основных договоренностей - на случай, если кто-то что-то недослышал;

при плохом звуке дублируйте ключевые тезисы, имена, даты и другую цифровую информацию в чате конференции;

выключайте микрофон, чтобы не создавать лишний шум в эфире, когда вы не говорите.

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Оксана ЗАРЕЦКАЯ,

тренер по бизнес-коммуникации и сервису,

преподаватель по этикету

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