fbpx

Технологии коммуникации на «удаленке»

Информация о материале
Родительская категория: Журнал "Директор" - Архив номеров за 2020

Как организовать эффективное общение при дистанционной форме организации труда.

 

давайте 1

 

Берегите время онлайн-собеседников

 

Существует заблуждение, что сотрудника так просто привлечь к виртуальной встрече, что можно приглашать по максимуму, на всякий случай. Для этого же не надо бронировать переговорную комнату или ехать в другой офис - вы присылаете ссылку на встречу и все. А вдруг нам понадобится что-то уточнить у Анны Михайловны из отдела маркетинга? Давайте и ее позовем!

 

Подобная мнимая легкость онлайн-собраний привела к тому, что они стали плодиться быстрее стартапов в Кремниевой долине. В итоге «на всякий случай» специалист приглашается на такое количество встреч и обсуждений, что у него не остается времени для реальной работы. Прибавьте к этому нескончаемый поток сообщений в мессенджерах, писем и звонков, с которыми сталкивается даже рядовой сотрудник. Какая уж тут работа?

 

Поэтому совет №1 - «Берегите время»:

 

  • приглашайте на конференцию только реально необходимых специалистов;
  • пишите короткие и емкие сообщения с понятной задачей: что вы хотите получить от сотрудника;
  • если надо объяснить серьезную проблему, то лучше позвонить;
  • определите для онлайн-совещаний и встреч конкретное время, когда будете готовы к активному общению. Так вы сможете не отвлекаться на параллельные вопросы и концентрироваться на текущих и главных задачах.

 

Контролируйте качество связи

 

Задерживающийся голос, тормозящее изображение, посторонние шумы, пикселизация картинки - иногда онлайн-общение превращается в настоящую пытку. «Что? Что вы сказали?», «Что-то я совсем плохо вас слышу!», «Повторите, пожалуйста» и т.д.

 

Как этого можно избежать:

 

  • сделайте рассылку с приглашением в конференц-комнату заранее, объяснив, какая программа на компьютере или смартфоне нужна;
  • попросите участников присоединиться к обсуждению за 5-10 мин до заявленного времени, чтобы у всех была возможность настроить оборудование и удобно расположиться;
  • если связь «подтормаживает», закройте все приложения, которые могут занимать дополнительную оперативную память;
  • попросите тех, кто пользуется одновременно с вами точкой wi-fi, освободить канал;
  • по возможности перейдите с wi-fi на проводное соединение;
  • откажитесь от видео и используйте только голосовую трансляцию;
  • после встречи отправьте участникам итоговое письмо с фиксацией основных договоренностей - на случай, если кто-то что-то недослышал;
  • при плохом звуке дублируйте ключевые тезисы, имена, даты и другую цифровую информацию в чате конференции;
  • выключайте микрофон, чтобы не создавать лишний шум в эфире, когда вы не говорите.

 

Полностью эта публикация доступна подписчикам печатной и электронной версий: https://director.by/poluchit-zhurnal/podpisatsya

 

давайте зарецкаяОксана ЗАРЕЦКАЯ,

тренер по бизнес-коммуникации и сервису,

преподаватель по этикету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылки по теме:

«Удаленка»: проблемы и возможности ...

Корпоративная культура. Можно ли сохранить ее в онлайн-режиме?

 

 