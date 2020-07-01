Признаки успешного нетворкинга

В последнее время это понятие часто «на слуху». Однако не все понимают его значение и знают, как его правильно использовать.

Оксана Зарецкая,

тренер по бизнес-коммуникации и сервису,

преподаватель по этикету

Нетворк - сеть профессиональных и деловых контактов, которая помогает быстро и эффективно решить с помощью людей рабочие вопросы: обучение, комплектование штата, поиск клиентов, профессиональная поддержка и признание.

Специалисты по развитию предпринимательства и деловому обучению сегодня признают:нетворкинг- один из самых прогрессивных и работающих способов продвижения бизнеса и карьерного роста. Однако его критики заявляют, что это давно всем известное кумовство, что в корне неверно.

На самом деле кумовство ограничено количеством участников и особо не поощряется. А вот нетворк представляет собой открытую деловую сеть: отношения и связи не скрываются, ими можно гордиться, афишировать при необходимости в прессе, использовать как официальные каналы. С его помощью можно находить сотрудников и партнеров, педагогов и консультантов, единомышленников и работодателей.

Нетворкпомогает проводить время в интересной компании, ощутить свою сопричастность и значимость, чувствовать себя нужным, реализовать идеи, для которых раньше не было важных связей и ресурсов, открывать новые возможности, получать личную взаимную поддержку.

Люди, которые нас окружают, - важнейший источник успеха.

Правильное окружение, поддерживающее вас и бизнес - важнейший фактор успеха. Недавние исследования показывают, что только 10% успеха зависят от знаний. Сегодня мы можем нанять любых специалистов, способных решить все рабочие вопросы. Например, управляющему отеля не обязательно знать, как шьются наволочки, чтобы успешно им управлять и принимать тысячи клиентов в год. Прогрессивное мышление и окружение, сильная команда и партнеры способны закрыть многие прорехи в управлении пессимистичного или слишком осторожного руководителя.

Нас окружает множество людей, но все ли из них входят в сеть деловых контактов? Нет, как часто говорят, 12 человек - еще не дюжина. Простого знакомства недостаточно, чтобы со спокойной совестью включить новую персону в свойнетворкдля дальнейшего взаимодействия.

Признаки успешного нетворка:

- знакомство длится не менее месяца. Вариант «Вчера на конференции пересеклись с заместителем министра экономики» не означает автоматического включения этого чиновника в вашу сеть деловых контактов. Общение должно продолжаться какое-то время, в течение которого вы предпримите конкретные шаги, чтобы углубить и закрепить его;

- вы виделись и общались с человеком по совместным деловым вопросам не менее 5 раз. Эта цифра выведена опытным путем. Двух или трех встреч недостаточно, чтобы у вас появился совместный бэкграунд, цепочка деловых вопросов и решений. Общее бизнес-прошлое - важнейшая основа для включения в нетворк;

- визави знает о роде ваших занятий, а вы знакомы с обстоятельствами его дела. Можно довольно долго и плодотворно взаимодействовать с людьми на почве общих хобби и интересов за пределами работы (спорт, семья, путешествия), а потом с удивлением обнаружить, что они являются одними из крупных работодателей на рынке, объявили важный для вас тендер или работают с конкурентами. Поводом для включения в ваш нетворк служит не любое общение или даже родство, а только предметное взаимодействие.

Часто нежелание заговорить с нужным человеком объясняется опасением, что сформировавшаяся на неформальной основе дружба может закончиться, а добрые отношения испортиться. Конечно, такой риск есть. Чтобы вести бизнес с родственниками или друзьями надо уметь разделять личные и деловые интересы. Однако далеко не все эмоционально готовы к этому. Поэтому рекомендуется не вступать в тесные отношения с теми, кто может быть полезен для вашего дела. Путь в бизнес из этой точки может оказаться слишком трудным;

- субъект разделяет ваши ценности и у вас сложились хорошие отношения. Непременный признак успешного нетворка - возможность обоюдных рекомендаций. Например, новый знакомый ищет партнера для разработки и печати рекламных материалов, а в вашей сети есть владелец полиграфической компании. Поэтому порекомендуете его другим, потому что знаете, что заказ будет выполнен качественно и в срок. Но если сталкивались с недобросовестным отношением к делу со стороны такого руководителя, то вряд ли кому-то дадите его контакты. Также предложат и вашу кандидатуру, если будут знать, что держите слово и следуете правилам рынка.

Обычно мы предпочитаем работать с хорошими знакомыми или теми, кого посоветовали, потому что в этом случае снижаются риски в поиске новых партнеров. И такое отношение к делу проявляется во всем: от поиска репетитора по английскому языку для сына до закрытия вакансии руководителя подразделения. Поэтому о своей репутации и налаживании хороших бизнес-отношений надо заботиться задолго до того, как появилась возможность их применения;

- обоюдная выгода делового общения - еще один признак нетворка. Если человек в вашей деловой сети только для связи с его окружением, а вы ему не особо нужны, если просьбы визави только утруждают или наоборот было бы проще найти на его место другого специалиста, то это «слабое звено».

Сеть деловых контактов работает, если «токи» бегут в обоих направлениях, удобно и выгодно всем, когда обмен эквивалентен. Недаром старые как мир правила взаимодействия гласят: «Сначала дайте, а потом уже просите». Поэтому нетворк, как и бизнес, строится на вопросе «Чем я могу быть полезен?»

К построению нетворканадо подходить серьезно, он не возникает сам по себе и работает гораздо эффективнее, если ему уделять время. Люди, которые нас окружают, - важнейший источник успеха. И только от вас зависит, насколько эффективной окажетсясозданная сеть деловых контактов.

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