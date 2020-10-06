В придачу к COVID бизнес получил политическую неопределенность

Эксперты журнала «Директор» рассказали, как политика влияет на экономику.

Екатерина ПОКАЛО, консультант по персоналу и управлению бизнесом, заместитель директора ООО «Белрентина», руководитель учебного центра INTELLIGENT:

- Пока сложно делать точные прогнозы, так как неясно, как будет развиваться политическая ситуация. В любом случае, экономика будет «сжиматься», что неизбежно потянет за собой изменения на рынке труда. Он замрет в ожидании окончательного формирования структур власти и понимания, на каких принципах будет строиться взаимодействие.

Понятно, что количество вакансий в компаниях уменьшится, требования к кандидатам повысятся. Часть белорусских работодателей уже прямо сейчас рассматривает варианты релокации бизнеса. Иностранные проекты с учетом рисков сейчас с большой вероятностью будут «заморожены», соответственно, новые рабочие места тоже. Предсказуемо увеличится трудовая миграция за рубеж (в зависимости от развития событий в стране временно, чтобы сохранить уровень дохода, или с прицелом на дальнейшую эмиграцию семьями).

Если до коронавируса мы говорили о рынке соискателя, то в ближайшие месяцы мы увидим укрепление тренда возвращения к рынку работодателя (он проявился еще в марте). Очевидно, хотим мы того или нет, многим придется принимать решения по оптимизации штатов и затрат на фонд оплаты труда. В меньшей степени рискуют менеджеры с навыками антикризисного управления, «незаменимые» высококвалифицированные специалисты с высокой степенью экспертности и мастерства, сотрудники, приносящие реальный доход здесь и сейчас, врачи.

Дмитрий Черноморец, CEO компании Humathèq:

- Для белорусского бизнеса осень 2020 будет настоящим испытанием. Причем испытание будут проходить не бизнес-модели, а лидерство, взвешенность, умение управлять эмоциями, скорость реакции, творческое мышление. И, конечно, наличие ранее сформированных фондов, которые позволят покрывать постоянные издержки.

Ни в одной гражданской бизнес-модели не заложена способность успешной работы в условиях такого беспрецедентного давления со стороны власти. От заказов могут начать отказываться клиенты. Белорусские - из-за неопределенностей и резкого падения платежеспособности, иностранные - из-за нежелания работать в неправовом поле и состоянии неопределенности. В белорусских компаниях они начнут видеть ненадежных подрядчиков, которых могут закрыть в любой день.

Еще одни аспект - персонал. Невозможно работать, когда твои сотрудники и ты вместе с ними прибываешь в стрессе: вернутся они завтра домой или нет, когда их близкие подверглись насилию, а кого-то до сих пор не могут найти. Эти образы очень долго стоят перед глазами, с ними сложно жить и продуктивно работать.

Любая рекламная активность на фоне таких новостей будет абсолютно неуместной и будет лишь вызывать раздражение людей. То же самое будет и с активными продажами. В итоге многих бизнесов к концу года просто не станет.

Диана КАЛЕНИК,

Константин КОРЖЕВИЧ

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