Как заниматься спортом на карантине

Короновирус стал тяжелым испытанием даже для спортивных парней с крепким иммунитетом.

И хотя за последние полгода мы как-то уже приспособились к жизни в условиях пандемии, тем не менее она внесла существенные коррективы в повседневную жизнь. Не стал исключением и спорт. А тут еще и возможной второй волной COVID-19 осенью пугают. Поэтому сегодняшний материал адресован всем, кто не мыслит своего расписания без физической активности, но в то же время не пренебрегает разумными и адекватными мерами предосторожности.

Начнем с того, что в нашей стране карантин из-за короновируса не вводили. Спортивные объекты не «замораживались», и жизнь в них не затихала даже в самые напряженные весенние месяцы в отличие от всех стран-соседок. А это значит, что минимальную физическую активность можно было поддерживать на свой страх и риск.

Когда первая волна паники и испуга миновала, некоторые (в том числе ваш покорный слуга) отправились на природу (или ближайший стадион), вооружившись легкими эспандерами и петлями TRX. Потому что, как известно, любая тренировка - лучше пропущенной тренировки! Ну и просто бегать, на безопасной дистанции от других занимающихся, никто не запрещал.

В Беларуси, опять-таки в отличие от России, Украины и Прибалтики, на улицу выходить никому не запрещали. Поэтому за ваши физические кондиции мы сильно не переживали, так как материалов о том, как тренироваться автономно и самостоятельно, на страницах «Директора» в свое время было опубликовано достаточно.

Физическая активность положительно влияет на формирование и укрепление иммунитета.

Сегодня же поговорим о том, как эту форму поддерживать, если возвращаться в тренажерные залы пока не торопитесь. Ведь короновирус окончательно не победили. И пока вы не будете от него привиты (или не переболеете им), нужно соблюдать элементарные эпидемиологические правила. Впрочем, сейчас это уже знают все. Но есть важный аспект, о котором надо обязательно знать: физическая активность очень положительно влияет на формирование и укрепление иммунитета. И лично я «переболел» (если этот термин вообще применим в данном контексте) совершенно бессимптомно и незаметно - спасибо десятилетиям спорта в моей жизни.

Разумеется, хронические и наследственные заболевания никто не отменял, и они могут внести свои коррективы. Поэтому если отчетливо понимаете, что находитесь в «группе риска», то выбирайте открытые площадки на улице и занимайтесь самостоятельно на безопасном расстоянии от других спортсменов. Обязательно используйте специальные перчатки для тренировок. Это очень важно. Не трогайте лицо и глаза. Вытирайте пот специальным полотенцем, которое по возвращении домой сразу постирайте. Никому не давайте утолять жажду из вашей бутылки и не пейте воду из чужих.

Вроде бы все элементарно и просто? Но дьявол, как известно, кроется в мелочах. А вот тренироваться в маске на улице настоятельно не рекомендуем. И не надо путать эффект от занятий в ней со специальной «кислородной маской», которую многие спортсмены используют для повышения выносливости.

Не буду вдаваться в подробности. Просто поверьте - ваша медицинская маска всего-навсего - элементарный заградительный щит для микробов и бактерий, содержащихся в слюне. А специальные маски обеспечивают спортсменам «эффект высокогорья» с разреженным воздухом благодаря специальным встроенным фильтрам. Поэтому не экспериментируйте и не лишайте себя ценного кислорода на тренировке - снимите маску на время выполнения активной фазы, а после, если все же возвращаетесь домой на общественном транспорте, следует надеть ее.

Пока еще стоит теплая и комфортная погода, отдавайте предпочтение занятиям на свежем воздухе. Для закрытых пространств тренажерных залов и спорткомплексов у вас еще будет время. Не знаете с чего начать? Начните с элементарных снарядов: турники, брусья и скамейки. От последних можно отжиматься, а также выполнять различные зашагивания и запрыгивания на них.

Если приобретете простой эспандер или фитнес-резинку (они сейчас продаются практически во всех супермаркетах, а не только в профильных магазинах), то вариативность и эффективность тренировок увеличится минимум вдвое. Это реально очень крутые и несложные приспособления для того, чтобы ваши занятия стали намного разнообразнее и вы смогли уделить внимание даже тем группам мышц, которые ранее тренировать было затруднительно.

Ну и, разумеется, всегда помните про разминку и заминку на каждой тренировке. Это важнейшие составляющие, которые уберегут вас от нелепых травм и разгонят метаболизм. В качестве заминки лучше всего подойдет неспешная и аккуратная растяжка. Вспомните уроки физкультуры либо посмотрите несколько уроков йоги для начинающих в YouTube. Непременно возьмите с собой бутылку воды, полотенце и коврик, если планируете немного потянуться-растянуться в парке или лесу.

Если все же вы не мыслите жизнь без тяжелых тренировок с «железом» (и я вас прекрасно понимаю), то помните о следующих простых правилах:

- всегда стелите свое полотенце на скамью. Пот (а вместе с ним и вся его микрофлора) предыдущего занимающегося вам совершенно ни к чему;

- протирайте антибактериальными салфетками рукояти тренажеров перед каждым подходом. Вы должны помнить, что вирус дольше всего выживает на стальных поверхностях при комнатной температуре. В хороших залах эту процедуру выполняют каждый час. Но если есть сомнения - попросите антисептик и салфетки у администратора;

-если в зале много людей, придется заниматься в маске - никуда не денешься;

- пейте из одноразовых стаканчиков или только из своей спортивной бутылки. После каждой тренировки тщательно ее мойте.

Вот, пожалуй, и все, что нужно помнить в новых спортивных реалиях. С одной стороны, вроде бы ничего сложного. Но с другой - сколько людей стали жертвами пандемии из-за элементарной неосторожности и банальной лени выполнять простейшие предписания? Выбор всегда за вами. Тщательно мойте руки и до встречи на тренировке!

Павел СЫРОЕЖКИН,

телеведущий и управляющий фитнес-клубом

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