Гаджеты для бизнеса, здоровья и безопасности

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Смартфон Vivo NEX 3, корректор осанки Upright GO 2, спасательный инструмент AutoXscape.



Смартфон Vivo NEX 3

Еще несколько лет назад о Vivo говорили как о малоизвестном китайском производителе. Но в 2017 г. компания первой представила смартфон с 24 Мп фронтальной камерой. А в 2018-м - совершила индустриальный прорыв, создав первый серийный смартфон со сканером отпечатков пальцев на экране.

NEX 3 - без преувеличения один из самых знаковых смартфонов 2019 г. В нем использованы все мыслимые технологии: включая топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, мощную основную камеру с тремя модулям (в т.ч. на 64 мегапикселя), эффектную фронтальную камеру, которая выезжает из корпуса сверху, выделенный аудиочип (меломаны с хорошими наушниками это оценят) и др.

Кроме того, у новинки огромный 6,89-дюймовый экран с загнутыми краями. Причем чтобы исключить случайные нажатия на края экрана, инженеры Vivo убрали в некоторых местах по его краям сенсорную чувствительную часть! И, кстати, привычных клавиш включения и регулировки громкости по краю корпуса в NEX 3… нет. Вместо них - сенсорная поверхность, распознающая силу нажатия. Купить гаджет в Минске можно за 1 800-1 900 руб.

Корректор осанки Upright GO 2

Говорят, что осанка - залог здоровья всего организма. Сегодня это часто является проблемой, поскольку все больше времени люди проводят за компьютером. Upright GO 2 от компании UpRight Technologies Ltd идеально помогает справиться с сутулостью и неправильной осанкой людям, которые заняты сидячей работой в офисах.

Гаджет очень прост в использовании. Достаточно прикрепить его между лопатками на позвоночнике и откалибровать один раз. Он фиксируется с помощью специального гипоаллергенного клея, который не вызывает дискомфорта и надежно удерживает его на месте весь день.

Устройство может работать в двух режимах - обучение и отслеживание. В режиме тренировки датчик будет мягко вибрировать, когда мы сутулимся. Через приложение можно настроить чувствительность и силу вибрации. В режиме отслеживания Upright GO 2 с помощью усовершенствованной мультисенсорной технологии собирает данные о нашей позе, положении спины в течение всего дня и по итогам предоставляет результаты. Цена корректора 130-160 долл.

Спасательный инструмент AutoXscape

Это устройство, созданное с использованием военных технологий, наверняка оценят водители. Все знают о том, как опасно оказаться заблокированным в автомобиле, тем более когда он горит или тонет.

AutoXscape - это аварийный автомобильный инструмент «3 в 1», который одновременно является молотком для разбития окон, ножом для разрезания ремня безопасности и имеет встроенный аварийный фонарь. Он выполнен в резиновой оплетке, которая улучшает сцепление в холодных и влажных средах, весит 167,2 г (без батареек) и имеет габаритные размеры 15,7 x 3 x 3 см.

Прочность устройства - гарантирована. Оно изготовлено из алюминия с твердым анодированием, резины, вольфрамовой стали и высокоуглеродистой стали. Время работы фонарика в режиме высокой интенсивности - 4 ч, низкой интенсивности - 20 ч и режима SOS - 28 ч. Разумеется, фонарь выполнен во влагозащищенном исполнении, а само устройство поставляется с креплением для его установки в любом месте автомобиля с целью обеспечения легкого доступа в аварийной ситуации. Стоимость инструмента - около 60 долл.

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