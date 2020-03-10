Там, за облакам

Облачные технологии уже стали трендом мирового бизнеса. А их эффективность и безопасность доказана практикой.

Информация о том, что государственным организация Беларуси вскоре предстоит перейти на облачные сервисы, не стала громом среди ясного неба. Фактически принципов их работы этот переход никак не изменит. А вот бонусы могут оказаться весьма существенными, причем не только в техническом плане, но и в финансовом.

Ненавязчивый сервис

Об облачных технологиях говорят уже несколько лет. Только ленивый не смаковал подробности замысловатых аббревиатур вроде IaaS, PaaS, SaaS. Хотя толком объяснить рядовому пользователю, что все это значит на практике, до сих пор никто не позаботился. И главное - даже в экспертном сообществе не торопятся напомнить, что без «облаков» в ближайшее время работа в корпоративной компьютерной инфраструктуре грозит стать малоэффективной, а то и вовсе невозможной в связи с растущим использованием функциональных смартфонов и планшетов.

За счет решения вопроса с лицензированием ПО экономия в облаке оказывается просто космической.

Облачные технологии (или «облачные вычисления», если точнее переводить этот термин с английского) появились благодаря развитию сети Интернет. Даже само их название обязано тому, как изображался и изображается интернет на схемах компьютерных сетей - в виде облачка. Когда Сеть перестала быть диковинкой, предприимчивые умы сообразили, что компьютерную инфраструктуру можно предоставлять как… обычную коммунальную услугу. Правда у нас эта услуга пока не слишком востребована по причине разгула компьютерного пиратства. Но в странах, где авторские права чтут, облачные вычисления кратно снизили стоимость владения лицензионным программным обеспечением (а другим, т.е. пиратским, там владеть - себе дороже). Поэтому рынок облачных вычислений стал расти такими бурными темпами, что куда там нефтянке! Неудивительно, что богатейшим человеком планеты очень быстро стал Джеф Безос, владелец Amazon.

Его бизнес начинался как обычный онлайн-магазин по продаже книг. Но свои миллиарды предприниматель заработал не на книжках - не такая уж читающая страна Америка. Секрет как раз в том, что Безос одним из первых занялся созданием инфраструктуры облачных вычислений, уловив мировой тренд. Сегодня Amazon Web Services (AWS) - крупнейший глобальный провайдер облачных вычислений. Судя по карте на сайте компании, избежать ее сервисов пока удается только постсоветским странам, Африке (кроме ЮАР) и Гренландии (рис. 1).

Рис. 1. Облачная инфраструктура компании Amazon Web Services (AWS)

Уже в 2008 г. Gartner отмечал: «Организации переходят от принадлежащих им аппаратных и программных активов к использованию сервисно-ориентированных моделей».

А с точки зрения поставщика услуг, который и обеспечивает эту модель, срабатывает эффект большого масштаба: за счет объединения ресурсов и непостоянного потребления (со стороны организаций) облачные вычисления дают большую экономию. Здесь используется тот же принцип, что и в банках, которые привыкли располагать фондами, в 10 раз превышающими их капитал - просто исходя из соображения, что все владельцы депозитов никогда не затребуют их одновременно. Ну, а за счет автоматизации и благодаря хитростям лицензирования, экономия на программном обеспечении оказывается просто космической. Все это и привело к росту рынка на 20-30% в год на протяжении десятилетия (рис. 2)

Рис. 2. Рынок облачных вычислений, по регионам, млрд долл.

Рост рынка и сейчас ежегодно измеряется двузначными процентами. А к 2023 г. его объем составит свыше 620 млрд долл. (рис. 3, данные компании Markets and Markets Research Private Ltd.). Причем основной прирост ожидается в регионах с наиболее динамично развивающейся экономикой - в США и Азиатско-тихоокеанском регионе.

Рис. 3. Привлекательные облачных вычислений

Также показательно, как со временем меняется отношение потребителей к облачным сервисам. Причем, если в 2013 г. пользователями во главу угла ставились экономия, безопасность размещения данных и их администрирование, то сейчас облачные сервисы все более востребованы малым и средним бизнесом, а также в развивающихся экономиках. Они широко используются в ERP-системах, все выше ценится функционал, а ориентация на экономию снижается.

В конце концов выгоды облачных технологий стали настолько очевидными, что их перестали отвергать и наши предприятия с их «квази-бесплатным» ПО. Ведь даже в таких условиях никто не обходится без дорогостоящих системщиков и админов. А облака дают возможность сэкономить и на них.

Частное, публичное и гибридное

По охвату или «модели развертывания» облака делятся на частные, публичные и гибридные.

Частное облако (Private cloud) обслуживает потребности организации и ее подразделений. Его собственником может быть как сама организация, так и сторонний поставщик услуг.

Публичное (Public cloud) - облако с общим доступом для свободного использования. Собственником в данном случае является поставщик услуг. Считается, и вполне обоснованно, что публичное облако не может обеспечить безопасность данных. К тому же скорость доступа к данным уступает той, что доступна в частном облаке. Все это, однако, мало влияет на популярность публичных сервисов - ведь они бесплатные! К тому же такие сервисы обеспечивают компании с мировыми именами, из которых наиболее известные, помимо Amazon - Google и Microsoft.

Гибридное облако (Hybrid cloud), как несложно догадаться, - это комбинация частного и публичного сервисов с частичным или временным использованием ресурсов одного и другого. Гибридные облака позволяют предприятиям масштабировать свои вычислительные мощности в случае необходимости, сохраняя контроль над критически важными данными и процессами. При этом стоимость такого масштабирования невелика, поскольку оплачиваются только то время и те мощности, которые непосредственно используются.

Гибридные облака соединяют в себе контроль за критическими данными и возможность практически мгновенного наращивания вычислительных мощностей.

Есть и еще один формат - общественное облако. Этот вид облачных вычислений тоже можно признать растущим трендом, поскольку он ориентирован на потребности «коммьюнити» - например, сообщества клиентов организации или группы организаций. Создание такой облачной «экосистемы» какого-либо бизнеса - модный маркетинговый ход, который может надолго обеспечить устойчивый сбыт даже в условиях глобальной конкуренции. А общественное облако - один из инструментов построения такой экосистемы.

Наконец, в понимании сути сервиса нам не обойтись без расшифровки аббревиатур, которые связаны с облачными вычислениями. Главных из них три: IaaS, PaaS, SaaS. Располагают эти сервисы в виде пирамиды (рис.4).

Рис. 4 Основные типы облачных сервисов

В основе лежит IaaS (Infrastructure as a Service - инфраструктура как услуга). Вот как формулирует определение сервиса мировой лидер облачных вычислений AWS: «стандартизованное высокоавтоматизированное предложение, в котором вычислительные ресурсы, дополненные возможностями хранилища и сетевой конфигурации, принадлежат поставщику услуг и предоставляются пользователям по требованию». Проще говоря, IaaS - это сдача компьютерной инфраструктуры в аренду с доступом посредством интернета и с оплатой по факту использования.

PaaS (Platform as a Service - платформа как услуга) - возможность использовать предоставляемую инфраструктуру для размещения базового программного обеспечения (например, систем управления базами данных или языковой среды для программирования), для последующего размещения в ней собственного прикладного ПО.

Самый популярный облачный сервис - это SaaS (Software as a Service - софтвер как услуга). В этом случае пользователь действительно получает «чистую услугу», т.е. пользуется прикладным ПО для выполнения своих конкретных задач и не заморачивается ни требованиями к аппаратному обеспечению для такого ПО, ни тем более системными программами, в среде которых выполняются приложения. Не говоря уже об антивирусах и прочих «накладных хлопотах». Можно даже использовать простейшие устройства для доступа к услуге вроде «тонкого клиента» - самого урезанного по функционалу компьютера.

Популярность облачных вычислений порождает и другие формы сервисов. Например, BPaaS (Business Productivity as a Service - продуктивность как услуга). Здесь пользователь получает в распоряжение целую информационную систему, заточенную под конкретную задачу, например, под работу с обращениями граждан и т.д.

С другой стороны, в облаке можно арендовать и минимальную услугу, такую как AaaS (Application as a Service - приложение как услуга).

Догнать и перегнать

Если на Западе облака развиваются почти два десятилетия, то у нас - лишь в последние годы. В целом устоялось мнение, что в ИТ-сфере мы отстаем от ведущих стран на 5 лет. Но в случае с облаками, вероятно, это не так. Снова срабатывает возможность не ходить тупиковыми путями и избежать чужих ошибок. Ведь в мире произошел целый цикл эволюции облачных вычислений: сначала были частные облака, потом - публичные, а сейчас вроде бы снова происходит возврат к частным. Это продиктовано вниманием к сохранению конфиденциальных данных и растущими требованиями к быстродействию.

Именно частные облака продвигает сейчас ведущий оператор Беларуси beСloud. И именно на них ориентируются госорганизации. Это и понятно - такое решение соответствует критическим требованиям к безопасности данных, с которыми работают госорганы.

Но что касается частного бизнеса, то для него критична эффективность. И поэтому на самом деле ведущий мировой тренд - это все-таки гибридные облака, которые соединяют в себе преимущества частного и публичного облака: контроль за критическими данными и возможность практически мгновенного наращивания вычислительных мощностей в случае необходимости. Белорусским облачным операторам осталось только поддержать это уже проверенное в мире решение.

Вместо резюме: не витать в облаках!

В сущности, резюмировать тему нет необходимости. Когда тренд созрел, вам остается только следовать ему, чтобы не остаться за бортом прогресса. Тренд на облачные вычисления именно такой, и он созрел! Решение обязать госпредприятия перейти на этот сервис - полностью своевременное. Даже если такая модернизация идет вразрез с устоявшейся привычкой - иметь все в собственности и никому не доверять свою компьютерную инфраструктуру. Помимо экономии на издержках облака избавляют организации от неуместных и каверзных вопросов, которые все чаще задают зарубежные партнеры: «А на каком ПО вы работаете? Оно точно лицензионно чистое»?

Облачные технологии уже стали трендом мирового бизнеса. А их эффективность и безопасность доказана практикой.

Есть еще один немаловажный фактор, также из категории глобальных трендов: растущее использование в бизнесе носимых устройств (гаджетов). Это делает работников абсолютно свободными и мобильными плюс - абсолютно эффективными. Но при этом возникает проблема переноса и синхронизации данных. Даже стандартные офисные Word и Excel, без которых не обходится ни один бизнес, в мобильник перенести не так просто. Аналогичные приложения имеются, но с ними даже высоко мотивированные сотрудники не очень хотят возиться. Ведь есть решение проще - работать (но не витать!) в облаках.